Recensione Huawei MateBook X Pro 2023: l’eccellenza del notebook

In questa recensione analizziamo da vicino un vero top di gamma di Huawei, il MateBook X Pro 2023, dalle caratteristiche tecniche sublimi

Abbiamo avuto il piacere di provare uno dei nuovi ammiragli della multinazionale cinese, questo MateBook X Pro 2023 infatti ci ha sorpreso per caratteristiche tecniche e design invidiabili. Qualche pecca, tuttavia, è stata anche riscontrata ma avremo modo di parlarne. Non perdiamo in chiacchiere ed immergiamoci subito all’interno della recensione completa.

Confezione e unboxing | Recensione Huawei MateBook X Pro 2023

L’esperienza di apertura della confezione del nuovissimo Huawei MateBook X Pro 2023 è senza dubbio all’altezza delle aspettative di un prodotto di fascia premium. Sin dal momento in cui si solleva il coperchio, si è avvolti da un senso di cura e attenzione al dettaglio che Huawei dedica ai suoi dispositivi. La confezione stessa è una testimonianza di eleganza sobria, con finiture di alta qualità e un design minimalista che riflette lo stile distintivo della serie MateBook. La disposizione interna è studiata con cura. Sotto il laptop, accuratamente posizionato, si trova l’alimentatore. Questo non è solo un alimentatore qualsiasi, ma un generoso caricatore USB-C da 90 watt, che promette prestazioni di ricarica veloci e affidabili.

Caratteristiche tecniche

Prima di addentrarci nell’esperienza d’uso, richiamiamo velocemente le caratteristiche tecniche che ci sembrano di primaria importanza.

CPU: Intel Core i7-1360P 12 x 1.6 – 5 GHz, 64 W PL2

Intel Core i7-1360P 12 x 1.6 – 5 GHz, 64 W PL2 GPU: Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs,

Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs, Memoria RAM: 16 GB LPDDR5-5200 Dual-Channel

16 GB LPDDR5-5200 Dual-Channel Schermo: 14.20 pollici 3:2, 3120 x 2080 pixel 264 PPI, capacitive, TMX1422, IPS, 90 Hz

14.20 pollici 3:2, 3120 x 2080 pixel 264 PPI, capacitive, TMX1422, IPS, 90 Hz Scheda madre: Intel Alder Lake-P PCH

Intel Alder Lake-P PCH Archiviazione: SSD 1 TB,di cui 885 GB liberi

SSD 1 TB,di cui 885 GB liberi Peso: Poco superiore al kilogrammo

Costruzione e connettività | Recensione Huawei MateBook X Pro 2023

Huawei MateBook X Pro 2023 eredita il design fondamentale del suo predecessore, il modello del 2022. L’utilizzo di materiali di alta qualità rimane costante, contribuendo a un equilibrio armonioso tra resistenza e portabilità. L’esperienza tattile è notevolmente migliorata dalla finitura soft-touch che adorna tutte le superfici, elevando complessivamente la qualità aptica. Una meticolosa selezione di materiali contribuisce alla sensazione complessiva di opulenza e robustezza strutturale espressa dall’intero dispositivo. Mentre è percettibile una sottile flessione nelle zone della tastiera superiore e centrale che comunque non pregiudica l’utilizzo in alcun modo.

Parlando di connettività, il MateBook X Pro 2023 offre un insieme di porte per una grande varietà di utilizzi. Posizionate a sinistra, due porte USB-C sono dotate di supporto Thunderbolt 4, mentre un ulteriore paio di porte USB-C è posizionato sul lato destro. È comunque compreso in confezione un adattatore per USB-A. Tuttavia, vale la pena notare che l’integrazione di un adattatore con una presa RJ45 (per il cavo Ethernet) migliorerebbe senza dubbio la versatilità del dispositivo, specialmente per le esigenze di rete. Un punto fortemente distintivo del MateBook X Pro 2023 risiede nell’innovativa funzione Super Device. Questa funzionalità si integra in modo fluido con una varietà di dispositivi Huawei, che vanno dai tablet agli smartphone e ai monitor. Facilitando senza sforzo il trasferimento di contenuti tra questi dispositivi interconnessi, la funzione Super Device arricchisce l’esperienza d’uso complessiva dell’ecosistema, esemplificando l’impegno di Huawei verso un’esperienza tecnologica connessa e smart. Per concludere con la connettività, diciamo che il Huawei MateBook X Pro 2023 è equipaggiato con il moderno modulo di comunicazione Intel AX211, consentendo l’utilizzo della frequenza a 6 GHz (Wi-Fi 6E) e del Bluetooth 5.2 per connessioni wireless.

Tastiera e touchpad | Recensione Huawei MateBook X Pro 2023

La tastiera del MateBook X Pro 2023 è già nota dal modello MateBook X Pro 2022 e offre un’eccellente soluzione per chi è solito lavorare intensamente con la tastiera. La corsa dei tasti è ridotta, appena 1,5 mm. La retroilluminazione a due livelli in bianco è di aiuto in ambienti bui, ma deve essere attivata manualmente. La zona della tastiera è anche dotata di un lettore di impronte digitali, che funziona in modo impeccabile.

Il touchpad è dotato di numerose funzionalità utili che sono state direttamente ereditate dalla precedente versione. Pertanto è inutile negare che il touchpad è uno dei punti di forza che il MateBook X Pro 2023 offre, distinguendolo dai diversi competitors. Huawei riunisce diverse funzioni sotto il nome “FreeTouch”, che includono gestures interessanti. Ad esempio, è possibile scorrere lungo i due bordi verticali per regolare la luminosità dello schermo o il volume, supportati anche da un effetto tattile. Scorrendo lungo il bordo superiore è possibile avanzare velocemente nei video o nella musica. L’utilizzo normale del touchpad funziona in modo eccellente. Proprio come nei dispositivi Apple, il tocco è accompagnato da feedback aptici, con un rumore tipo clic uniforme e silenzioso.

Schermo e speakers | Recensione Huawei MateBook X Pro 2023

Questo Huawei MateBook X Pro 2023 non presenta nessuna novità rispetto al predecessore in termini di schermo. Tuttavia, questa assenza di novità non costituisce in alcun modo un inconveniente. Al contrario, lo schermo rimane uno dei pilastri fondamentali di questo laptop. Pur non adottando la tecnologia OLED, il display si distingue per la sua frequenza di aggiornamento di 90Hz e una risoluzione 3K, caratteristiche di prim’ordine sotto ogni prospettiva. La vivacità delle tonalità cromatiche e dei neri intensi rende questo schermo straordinario sia per attività lavorative che per la fruizione di contenuti ricreativi. Inoltre, si rivela sorprendente anche per la precisione cromatica.

L’ampiezza dello schermo, che misura 14.2 pollici, ospita ai suoi lati un sistema di sei altoparlanti direzionali. Questi altoparlanti, con la loro capacità di produrre un suono abbastanza pieno e coinvolgente, risultano ideali per gustare qualche serie su Netflix. Tuttavia, è importante sottolineare che, sebbene siano in grado di soddisfare le esigenze occasionali di ascolto musicale, potrebbero non essere la scelta preferita per chi cerca un’esperienza musicale completa e appagante.

Prestazioni e batteria | Recensione Huawei MateBook X Pro 2023

Ed eccoci nel paragrafo cardine di ogni recensione: come si comporta questo MateBook nell’uso di tutti i giorni? Sicuramente il processore, che ricordiamo essere un i7 di tredicesima generazione, abbinato a 16 GB di RAM rendono l’utilizzo veramente appagante e completo. La CPU offre infatti un apprezzabile incremento di prestazioni rispetto alla generazione precedente. Questa CPU è all’altezza del chip M2 standard di Apple, presente nei loro ultimi MacBook per prestazioni e velocità. Con l’aggiunta di 16GB di RAM, il laptop dispone di potenza sufficiente per gestire agevolmente la navigazione web e fogli di calcolo Excel. Inoltre, rappresenta una valida opzione anche per lavori su software di fotoritocco e video-editing leggeri.

Per gli utenti più esigenti (che si tratti di modificare video in 4K, creare asset 3D o giocare agli ultimi giochi) è probabile che si troveranno limitati dalla potenza della serie P della CPU e dalla mancanza di una GPU dedicata. Tuttavia, per la maggior parte degli utenti, la potenza a disposizione è più che sufficiente.

Passando al lato batteria, nonostante i miglioramenti in termini di efficienza dovuti al processore di tredicesima generazione, anche in questo caso la situazione non cambia. Non si può certo definire scarsa la durata della batteria, in quanto il laptop è riuscito a resistere per oltre dieci ore nei nostri test costanti di riproduzione video HD. Tuttavia, è evidente che si posiziona poco al di sotto della media. La batteria offre energia sufficiente per affrontare una giornata lavorativa completa, a patto che non si richiedano compiti troppo impegnativi. Almeno dal lato pratico le cose sono semplici: la ricarica avviene tramite USB-C e tutti e quattro le porte del laptop possono essere utilizzate. La velocità è notevole: il compatto caricatore da 90W incluso è riuscito a riportare la batteria al 60% della capacità in soli trentaquattro minuti, attestandosi tra i più veloci sul mercato.

TestCrystal

cpuztest

Conclusioni e prezzo

Un notebook completo, maturo e dalle prestazioni solide ed elevate. Rimane solo qualche perplessità sul prezzo e sull’autonomia. Il primo forse un po’ elevato, considerato che difficilmente potrà essere utilizzato come PC principale da content-creators che abusano di software energivori; la seconda, l’autonomia, leggermente limitata rispetto ai competitors ma comunque ampiamente sufficiente per la giornata tipo. Per il resto non c’è nient’altro da dire: l’estetica è sublime, lo schermo, unito al touchpad ed alla tastiera, restituiscono un feedback invidiabile. Utilizzarlo è sicuramente un piacere. L’apertura con una mano è magica, così come le prestazioni e la webcam che abilita il riconoscimento facciale (anch’esso molto preciso).

Un PC che non può non essere consigliato a tutti i lavoratori, studenti ed universitari alla ricerca di un PC bello da vedere, ma soprattutto performante ed appagante. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.