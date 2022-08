Recensione Hkfos XVX M61 Tiger: la miglior tastiera 60%?

In questo articolo andremo a vedere la recensione della Hkfos XVX M61 Tiger, una tastiera che colpisce per l’estetica e sorprende nel suo utilizzo

Quando in redazione ci è arrivata la proposta di recensire questo prodotto abbiamo accettato senza pensarci due volte. Personalmente credo che lo stile unico e ricercato renda questa tastiera una delle più belle sul mercato. Nonostante qualche dubbio sul comparto più tecnico, abbiamo passato giornate intere alla finestra aspettando che il corriere ci portasse la nostra Hkfos XVX M61 Tiger.

Una volta arrivata via a studiare ogni dettaglio cercando d’individuare quale sarebbe stato il miglior posto per esporla post recensione. Abbiamo passato letteralmente due ore a studiare il disegno e a scoprire qualche nuovo dettaglio ancor prima di “unboxarla” completamente. Poi sono arrivati i test pratici e li la scoperta…

Packaging e design | Recensione Hkfos XVX M61 Tiger

Partiamo dalla parte più semplice, la confezione. Guardando l’involucro di cartone abbastanza anonimo non si riesce a farsi un’idea degna di tale nome. Scatola nera con che mostra il layout in un disegno bianco stilizzato sulla parte superiore e un disegno fatto in egual maniera per il posteriore.

All’interno della confezione troviamo la nostra bellissima tastiera coperta da un sacchetto di plastica bianca opaca, quattro tasti intercambiabili, una molletta per la rimozione dei tasti e il cavo (che passa da USB di tipo C a USB di tipo A).

Per quanto riguarda l’estetica pura di questa Hkfos Tiger, dire che è particolare non credo renderebbe l’idea. Il mix di colori, i tasti disegnati e la cura del dettaglio sono semplicemente un mix perfetto. La cosa che ci è dispiaciuta è solo che la parte inferiore sia ovviamente nascosta. Già, perché i ragazzi di XVX hanno ben pensato di disegnare anche la parte che appoggia sulla scrivania e ci spiace nascondere questa parte anch’essa così bella. Bello anche il sistema d’illuminazione RGB.

Come si comporta in gioco e nella scrittura? | Recensione Hkfos XVX M61 Tiger

Iniziamo dalla parte meno “addicted” della tastiera, ovvero la scrittura. Il layout italiano unito alla forma ridotta della tastiera sicuramente non facilitano il compito. Come è lecito pensare e come abbiamo appena scritto però la scrittura non è al centro della tastiera. Situazione ben chiara grazie anche alla scelta degli switch yellow.

Senza dilungarci troppo possiamo dire che con un po’ di pratica si può raggiungere una buona velocità di scrittura ma non si avrà mai la comodità necessaria per preferirla a tastiere di diversa natura.

Parlando invece del lato gaming siamo rimasti piacevolmente sorpresi. Una tastiera così ben curata dal lato estetico, RGB, che vanta anche un prezzo abbastanza competitivo avrebbe potuto peccare sul lato delle performance ma in realtà così non è.

La tastiera meccanica XVX M61 Tiger grazie alla scelta di switch yellow di buona qualità restituisce un feeling scattante e preciso. Nonostante il collegamento wireless non abbiamo mai riscontrato problemi d’input lag.

Anche l’autonomia della batteria (1850 mAh) riesce a farci giocare per 10 ore prima di essere nuovamente ricaricata. Per risparmiare batteria la tastiera andrà in stand-by dopo pochi secondi d’inutilizzo, cosa che non ci è piaciuta particolarmente. Sebbene si riesca a risparmiare parecchia autonomia di batteria con questo sistema, e sebbene basti premere un tasto qualsiasi per renderla nuovamente funzionante, in alcuni frangenti il poco tempo prima dello spegnimento ci ha messi in difficoltà.

Se ad esempio attendete la lobby pre-gaming dovrete ricordare che il primo tasto premuto (per saltare dall’aeroplano di Warzone per citare un esempio concreto) servirà ad accendere la tastiera e dovrete ridare il comando per dare l’effettivo input. Lo stesso problema lo abbiamo riscontrato in alcuni momenti di “camperaggio”. Fate finta di essere l’ultimo in vita del vostro team e che vi siate nascosti per studiare una strategia, se all’improvviso spunta un nemico dovrete ricordarvi di ridare vita alla tastiera prima di potervi muovere, unica soluzione puntare e sparare con il mouse.

Considerata la possibilità di spegnere totalmente la tastiera tramite il tasto posto in fianco alla presa USB di ricarica, il sistema di spegnimento automatico ci sembra troppo frettoloso. Se si fosse impostato dopo cinque minuti d’inutilizzo sarebbe stato perfetto.

Chi dovrebbe acquistare questa tastiera meccanica 60%?

In conclusione ci sentiamo di consigliare questa tastiera a chi vuole un prodotto unico e originale. Il layout non italiano non gli permette di essere la tastiera principale per scrivere e giocare (se scrivete parecchio) a meno di molta pratica. Per quanto riguarda il gaming, escluso il piccolo problema dell’entrata in stand-by troppo repentino, siamo rimasti molto soddisfatti dagli switch scelti a dalla dongle che grazie alla connessione da 2.4 Ghz ci permette di giocare in totale tranquillità senza paura di lag o di tasti mancati.

La rumorosità si attesta nella media delle tastiere meccaniche, quindi non è fastidiosa e con un paio di buone cuffie non si percepisce.

In poche parole si sceglie questa tastiera per la sua eccentricità e per la sua unicità ma si rivaluta anche in gaming anche dopo una breve sessione di gaming.