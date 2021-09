Recensione Goodram IRDM M2AA A2: prestazioni al top

Recensione Goodram IRDM M2AA A2. Oggi scopriremo tutto sulla nuova proposta di casa Goodram. Un prodotto completo e versatile

Se leggete le nostre pagine conoscerete già il brand polacco Wilk Elektronik, produttrice del marchio Goodram, lo abbiamo già presentato per alcuni prodotti che abbiamo recensito. Oggi vi proponiamo un nuovo prodotto del brand dedicato a dispositivi mobile o macchine fotografiche. Stiamo parlando della nuova IRDM M2AA A2.

Uno sguardo al prodotto | Recensione Goodram IRDM M2AA A2

La IRDM M2AA A2, è una MicroSD con elevate prestazioni, che promette importanti performance. Il prodotto si presenta in diversi tagli, è possibile acquistarla nelle varianti da 32GB, 64GB, 128GB, 256GB e infine ben 512GB. Viene venduta con il proprio adattatore.

La MicroSD in questione appartiene alla famiglia SDXC, dunque con capacità di archiviazione elevate, sappiamo che i formati sono i seguenti; SD, SDHC e SDXC, quest’ultimo è da tempo oramai il nuovo standard.

La sua velocità minima garantita (ciò significa che quella scheda microSD non scenderà mai sotto il livello minimo indicato in termini prestazionali) è di 170 MB/s in lettura, e 120 MB/s in scrittura. Ovviamente si tratta di una scheda Ultra High Speed, dunque possiede anche la certificazione C10, per il quale non scenderà mai al di sotto dei 10MB/s.

La scheda appartiene alla categoria UHS-I U3, dunque fascia alta. Un piccolo ripasso sulle categorie di prodotto. Se non conoscete gli standard di valutazione, è bene fare un piccolo ripasso della teoria.

Lo standard Ultra High Speed, la classe UHS-I U1: indica una velocità minima di 10MB/s, con un Bus Speed dai 50 ai 104 MB/s. La classe UHS-I U3 (quella in questione): indica una velocità minima di 30MB/s, con un Bus Speed che varia sempre dai 50 ai 104 MB/s. Si alza l’asticella con la classe UHS-II U1, che indica una velocità minima di 10MB/s, ma con un Bus Speed dai 156 ai 312 MB/s. La classe UHS-II U3, con una velocità minima di 30MB/s, ed un Bus Speed varia da ben 156 a 312 MB/s. Le ultime due sono le più utilizzate in campo professionale, rappresentano la fascia più alta del segmento.

La scheda IRDM M2AA A2 come detto si posiziona dunque nella fascia alta del mercato, sicuramente garantisce ottime prestazioni, anche ben al di sopra dell’utilizzo comune di un utente.

La sigla V30 che leggete invece, è relativa al suo standard Video Speed Class, che va dal valore minimo di V6 consigliata per la registrazione video in risoluzione massima HD, e ad un massimo di V90, consigliata per la registrazione video a rivoluzione massima 8K e 4K a 60 FPS e permette la registrazione di video a 360°. La categoria V30 è consigliata per la registrazione video in risoluzione in 4K senza alcun problema di stabilità.

La scheda inoltre, non vanta solo ottime specifiche per l’utilizzo in campo multimediale, ma ha anche il certificato A2, ovvero, il suo livello di Application Performance Class indica una velocità di lettura random minima di ben 4000 IOPS, mentre in scrittura random si raggiungono i 2000 IOPS.

Perfetta dunque da utilizzare come archiviazione principale del nostro smartphone, (qualora fosse dotato di memoria espandibile), dunque sia per archiviazione di foto e video, ma soprattutto le applicazioni appunto, il che vi eviterà il fastidioso fenomeno di bottleneck e lag durante il lancio delle stesse.

Prestazioni e conclusioni

Lo diciamo fin da subito, la scheda in questione è davvero molto veloce e performante, ovviamente non potrà far miracoli se inserita in un vecchio device, in quanto il bottleneck sarà rappresentato proprio dallo stesso. Ma abbiamo testato la MicroSD con diversi smartphone, Samsung, Xiomi, e OnePlus, e non ha mai avuto esitazioni.

Le prestazioni sono sempre state al top, sia nella gestione delle applicazioni come pesanti giochi, sia nella ripresa di video, in ambito smartphone, sia con l’archiviazione e la gestione di file multimediali 4K ed elaborate foto Raw in utilizzi con reflex.

Ecco alcuni test effettuati con l’adattatore, per valutare anche le performance di trasferimento;

Nonostante l’adattatore riduca le prestazioni pure del dispositivo, restano comunque alte, e dimostrato la qualità complessiva del prodotto, le velocità di trasferimento sono sempre stabili, e i trasferimenti stessi avvengono in tempi rapidi, senza mai cali di prestazioni. Abbiamo eseguito il programma di test Disk Speed Test di BlackMagicDesign, e inoltre effettuato un test di trasferimento. La navigazione interna invece, ovvero l’operazione di lettura di file all’interno della stessa, è sempre stata molto fluida, e il passaggio di file repentino.

In conclusione consigliamo assolutamente questo prodotto, non abbiamo nulla da segnalare su di esso. Se necessitate di un prodotto non eccessivamente costoso di fascia altissima, che non sfruttereste neppure nel quotidiano, questo è un prodotto che fa da ponte tra un prodotto di fascia media e fascia altissima, dal forte rapporto qualità prezzo. Ottima sia per utilizzi con Smartphone che, con macchine fotografiche. Il modello che è stato inviato a noi è il taglio da 64GB, che ha un prezzo di circa 24 Euro. Il modello da 128 invece costa circa 34 Euro. Al momento su Amazon sono disponibili solo questi due pezzi, ma arriveranno gli altri nel corso dei mesi.

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.