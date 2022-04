Recensione Fritz!Box 7590 AX: copertura e funzioni al top

In questa recensione parleremo diffusamente del nuovo Fritz!Box 7590 AX, router che ci ha colpito per qualità e quantità di funzioni

Conosciamo bene AVM, azienda tedesca che da ormai tanti anni offre prodotti iconici in termini di prestazioni e funzionalità. Oggi parliamo del Fritz!Box 7590 AX router di fascia medio-alta ideale sia per piccoli uffici o aziende sia per realtà domestiche particolarmente esigenti. Siamo sicuri che sarà un prodotto su cui potrete fare totale affidamento e che difficilmente vi lascerà insoddisfatti.

Confezione e unboxing | Recensione Fritz!Box 7590 AX

La confezione è sempre il biglietto da visita dell’azienda e quella di questo modem/router non fa eccezione. Coloratissima e piena di ogni informazione necessaria, in pieno stile AVM. All’interno troviamo il prodotto, l’alimentatore, un cavo LAN da un metro e mezzo, un cavo DSL da ben quattro metri, connettori TAE e RJ11 e le immancabili istruzioni per l’installazione.

Rimanendo in tema di design esterno, elenchiamo velocemente gli ingressi presenti sul prodotto:

Porta DECT (per eventuali cordless)

Porta ADSL/VDSL

2 porte per telefoni analogici

Porta ISDN (porta un po’ datata per trasmettere servizi vocali)

Porta WAN

4 porte LAN Gigabit

Ingresso per l’alimentatore (12V, 3.5A)

2 porte USB 3.0

In aggiunta a queste porte troviamo anche un ingresso per connettore TAE e un altro ingresso USB 3 (per unità USB condivise o stampanti di rete).

Caratteristiche tecniche

Di seguito qualche informazione sulle specifiche tecniche principali. Essendo tantissime vi rimandiamo comunque al sito ufficiale per avere una panoramica dettagliata. Dal punto di vista della telefonia, segnaliamo DECT Eco tramite il quale le onde radio vengono disattivate per ottenere la massima ergonomia. Spostandoci alla parte Wi-Fi, questo Fritz!Box è dotato di Wi-Fi 6 fino a 2.400 Mbit/s (lorda) a 5 GHz e 1.200 Mbit/s (lorda) a 2,4 GHz.

Prima installazione e considerazioni | Recensione Fritz!Box 7590 AX

La prima installazione del router è stata davvero facile ed intutiva. Inizio col dire che, avendo un appartamento su due livelli, ho utilizzato il Fritz!Box come router secondario per il secondo piano. Ho quindi collegato il cavo ethernet proveniente dal modem principale (modem al quale arrivare la fibra FTTH) alla porta WAN e ho poi collegato mediante un altro cavo ethernet il mio PC al router. Dopo poche decine di secondi il dispositivo era pronto e in maniera automatica il PC era entrato in modalità di configurazione. Le possibilità di personalizzazione sono veramente tantissime. Innanzitutto ho impostato due reti diverse per il WiFi 2.4 e 5 GHz, poi ho iniziato a gestire i flussi dati dei dispositivi connessi con priorità diverse.

Ho avuto la possibilità di testare il Fritz!Box 7590 AX anche con circa venti dispositivi connessi contemporaneamente in WiFi e in maniera cablata. Avendo la fortuna di poter contare su tanta banda posso tranquillamente dire che il Fritz non si è mai scomposto, ha sempre garantito il servizio al massimo delle possibilità della rete. La cosa che mi ha più di ogni altra cosa colpito è stata la potenza del segnale. Prima del Fritz!Box ho utilizzato un Netgear abbastanza recente e di fascia di prezzo più o meno simile. La differenza di copertura WiFi dei due dispositivi è incredibile. Tanto per quantificare la differenza, vi dico che collegandomi alla rete 5 GHz (che garantisce velocità superiori ma coperture inferiori) riuscivo tranquillamente a mantenere un buon segnale anche al piano sottostante. Questo risultato sarebbe stato praticamente impossibile da raggiungere con il router Netgear che avevo in precedenza.

photo5988013502977128492

photo5988013502977128494

photo5988013502977128493

Le velocità in download e upload sono ottime ma non tanto distanti da altri router. Questi dati sono comunque viziati non solo dal servizio offertomi dal provider ma anche dalla qualità dei cavi ethernet che sono stati utilizzati per cablare l’appartamento. Ci troviamo davanti ad un prodotto infinitamente solido, potente e quanto mai performante. Se da un lato ci confrontiamo con risultati “sul campo” degni di nota, dall’altro non possiamo che apprezzare l’infinità di funzioni aggiuntive che questo modem/router può offrire a privati ed aziende.

Funzioni principali | Recensione Fritz!Box 7590 AX

Se dovessimo elencarle tutte la recensione potrebbe concludersi la settimana prossima. Mi limiterò, quindi, per problemi di tempistica, ad elencare quelle funzioni che, all’interno di un ambiente domestico e non solo, reputo più interessanti. Primo tra tutti è sicuramente la scelta del provider, che non in tutti i router è presente. La lista di provider è veramente pazzesca ed in pochi passi è possibile configurare il router esattamente come vogliamo senza dover perdere tempo a configurare mille parametri complicati.

verificaconnessione

panoramica

monitorenergia

Impressionante è anche il comparto telefonico che permette di registrare messaggi e bloccare numeri indesiderati. Permette inoltre di collegare telefoni tramite doppino telefonico classico ma anche tramite VoIP inserendo i dati del provider. A prescindere dal nostro servizio di telefonia fissa utilizzato possiamo dormire sonni tranquilli in quanto abbiamo davanti un router che fa da base DECT per sei cordless in contemporanea (o anche il nostro cellulare mediante un app gratuita di AVM).

Abbiamo parlato di servizi telefonici (non abbiamo parlato per esempio della segreteria telefonica, ma tranquilli c’è anche quella!), adesso parliamo di VPN: Fritz!Box ne offre una tutta sua e ci permette di collegarci tramite indirizzi IP virtuali come se fossimo in ufficio o in casa da qualsiasi parte del mondo (per non parlare dei motivi di sicurezza che ci stanno alle spalle della VPN).

Ultimo, ma non per importanza, è il sistema operativo Fritz, da sempre una pietra miliare preso ad esempio da moltissime aziende. Il massimo in termini di prestazioni, sicurezza e affidabilità. È possibile effettuare controlli mirati anche a livello energetico, è possibile anche attivare e disattivare le funzioni di rete Wi-Fi per determinate fasce orarie e chi più ne ha più ne metta.

Conclusioni e prezzo

Ci troviamo sicuramente davanti ad un prodotto di media/alta gamma, dalle prestazioni sicuramente elevate. Design che ormai siamo abituati a distinguere, prestazioni veramente top, copertura veramente invidiabile (anche con la 5GHz che per antonomasia è la frequenza con la copertura minore rispetto alla 2,4). WiFi 6 che sicuramente strizza l’occhio al futuro ma anche al presente e funzioni che difficilmente si trovano tutte all’interno dello stesso dispositivo. Il prezzo, di poco inferiore ai 300€, è sicuramente uno scoglio non da poco. La tecnologia si paga e siamo del parere che il prezzo, seppure un po’ alto, è ampiamente giustificato dalle caratteristiche del prodotto e dalle sue prestazioni generali.

speedtestwifi5

dispositiviconnessi

Voi cosa ne pensate di questo Fritz!Box 7590 AX? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.