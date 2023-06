Recensione ERAZER Major X10: il portatile con Intel ARC

In questa recensione analizzeremo il portatile da gaming ERAZER Major X10 con Intel Arc A730M e molto altro

Di portatili da gaming ne abbiamo testati davvero numerosi. È la prima volta, però, che ci capita di mettere le mani su un dispositivo che sotto la scocca nasconde una scheda video Intel. Il protagonista di questa recensione è infatti ERAZER Major X10. ERAZER (sub-brand di Medion dedicato ai dispositivi gaming) è un’azienda che propone sicuramente portatili davvero competitivi.

Il modello Major X10 monta una CPU Intel Core i7-12700H, 32 GB di RAM DDR5 e, per l’appunto, Intel Arc A730M per quanto riguarda il comparto grafico. Il tutto proiettato su un display QHD+ con 165 Hz di refresh rate e una risoluzione di 2560 x 1600p. Sulla carta, queste specifiche sono davvero impressionanti, ma adesso analizziamo il comportamento del dispositivo nei diversi scenari ai quali è stato sottoposto, per verificare se ha mantenuto le aspettative delineate dalla scheda tecnica.

Specifiche tecniche

CPU: Intel Core i7-12700H

GPU: Arc A730M – 12 GB VRAM

RAM: 32GB DDR5-4800 (2x 16 GB)

Display: 16.00″ con aspect ratio 16:10, 2560 x 1600 pixe, IPS, QHD+, 165 Hz

MOBO: Intel Alder Lake-P PCH

SSD: Phison E18-1TB-PHISON-SSD-B47R, 1024 GB (espandibili)

Primo sguardo | Recensione ERAZER Major X10

L’Erazer Major X10 si presenta come un classico portatile da gaming che, seguendo tradizione, possiede tutte le caratteristiche tipiche di questa categoria di portatili, con i relativi vantaggi e svantaggi. Di conseguenza, non è una soluzione compatta, considerando il suo peso di circa 2,5 kg, non paragonabile ai moderni ultrabook, e uno spessore di circa 3 cm. Tuttavia, trasportare una soluzione del genere potrebbe non essere comodo, ma sicuramente più facile rispetto a un PC desktop. Infatti, questo laptop punta anche a sostituire una soluzione desktop nel caso ci trovassimo fuori casa.

Detto questo, e considerata la natura di questo portatile, possiamo affermare con convinzione che la potenza offerta dall’Erazer Major X10 può sostituire soluzioni fisse in diversi scenari. Quindi, nonostante il peso considerevole, otterremo un compromesso tra portabilità e potenza.

Non affrettiamoci a vedere i test che abbiamo effettuato e i framerate ottenuti; c’è molto da dire su questa macchina. Nella prima parte della recensione parleremo dei dettagli tecnici e le nostre impressioni d’uso quotidiano, mentre nella seconda parte vedremo come l’Erazer Major X10 si è comportato nei test e nell’ambito gaming. In ogni caso, potrete consultare ogni argomento nel suo rispettivo capitolo. Buona lettura.

Estetica | Recensione ERAZER Major X10

Partiamo dalla costruzione di questo notebook. La scocca esterna è realizzata quasi totalmente in alluminio satinato in colorazione nera. Non mancano, però, componenti in plastica che vanno a caratterizzare soprattutto il fondo. Qui troviamo, oltre alle griglie di aerazione, due piedi in gomma che forniranno stabilità al PC. In linea generale, ERAZER Major X10 non ci ha dato per nulla l’idea di essere un prodotto fragile ma, anzi, trasuda solidità da quasi tutti i pori.

Parlando di dotazione, il profilo destro ospita due USB-C 3.2 Gen2 e una USB-A 3.2 Gen2. Nel retro troviamo invece l’entrata per alimentare il portatile oltre a un’entrata HDMI 2.0, una USB.-A 3.2 Gen2 e l’entrata per il cavo ethernet. Non manca l’entrata jack da 3,5 mm e una terza USB-A 3.2 Gen2 che si vanno a immettere a sinistra. Insomma, tutto il necessario per trasformare la macchina in una soluzione semi-desktop.

Una volta aperto e acceso potremo dare uno sguardo a schermo e tastiera. Il display è dotato di una risoluzione di 2560 x 1600 pixel con 165Hz di refresh rate, un aspect ratio di 16:10 con una tecnologia IPS. Lo schermo può vantare un’apertura massima di 180°. Erazer Major X10 monta una tastiera retroilluminata dotata di tastierino numerico, layout americano che, secondo noi, strizza un po’ l’occhio alle tastiere con switch meccanici. Il touchpad al disotto misura 11,9cm per 6,6cm.

Ovviamente, come per ogni notebook da gaming che si rispetti, anche ERAZER Major X10 è dotato di illuminazione RGB. Oltre alla già citata tastiera, abbiamo due sorta di croci sul lato destro e sinistro, oltre al logo dell’azienda sulla scocca completamente personalizzabili riguardo l’illuminazione. Grazie al programma “Medion Control Center“, infatti, potremo gestire i vari led per orchestrare al meglio l’estetica del notebook secondo le nostre preferenze.

Il linea generale, questo modello di casa Erazer non sorprende visivamente parlando. Si tratta di un classico portatile da gaming dalle linee squadrate. Non parliamo certamente di un ultrabook dalle linee pulite, ma questo era chiaro fin dall’inizio.

Esperienza d’uso | Recensione ERAZER Major X10

Parliamo ora della nostra esperienza di utilizzo di questo notebook partendo dalla tastiera. Come abbiamo detto, secondo noi Erazer si è lasciata particolarmente influenzare dalle tastiere di tipo meccanico. La corsa dei tasti è abbastanza lunga se paragonata ai classici notebook e questo restituisce un feeling davvero particolare. La sensazione da “chiclet” ci ha convinto sia in ambito gaming che in fase di scrittura. La distanza tra i tasti è perfetta e l’aggiunta del tastierino è una comodità in più, specialmente nel caso il vostro obbiettivo fosse anche quello di lavorarci. Anche sul touchpad nulla da dire. Seppur minimal, si è rivelato comodo e funzionale, oltre che alquanto preciso. nulla da segnalare lato input.

Uno dei punti forti è sicuramente il display. Oltre alla risoluzione QHD+, questo vanta una luminosità che tocca i 500 nit, un livello di contrasto di 1200:1 e una copertura sRGB del 98%. In soldoni questo è un ottimo display che ci accompagnerà sia nella fruizione di film e serie TV che nelle nostre sessioni di gaming grazie al refresh rate di 165Hz.

Menzione d’onore anche agli altoparlanti “Nahimic by SteelSeries”. L’audio è corposo e ben equilibrato. Questo esce attraverso due speaker posti sul lato destro e sinistro e se la giocano bene sia sugli alti che sui bassi, premendo leggermente l’acceleratore su questi ultimi.

Test | Recensione ERAZER Major X10

Test CPU

l processore utilizzato in questo laptop Medion è il Core i7-12700H, appartenente alla linea Alder Lake di Intel. Questa CPU di ultima generazione è basata su una tecnologia a 10 nanometri. Il Core i7-12700H è una soluzione di fascia alta che offre 6 core ad alte prestazioni e 8 core ad alta efficienza, grazie alla tecnologia Hyper-Threading può gestire fino a 20 thread contemporaneamente. Durante i nostri test della CPU, abbiamo constatato che il laptop Major X10 ha ottenuto ottimi risultati anche senza attivare la modalità Turbo. Durante il benchmark Cinebench R23, le prestazioni del processore sono state a dir poco soddisfacenti.

Velocità SSD

Come si comporta Intel Arc A730M? | Recensione ERAZER Major X10

Nell’utilizzo in raster, questa Arc A730M sorprende. Soprattutto nel caso attivassimo la modalità Turbo dal software dedicato, infatti, il boost prestazionale ci permette di superare sia GeForce RTX 3060 che Radeon RX 6600M in diversi scenari. Questo è un risultato davvero ottimo.

Test in game

Abbiamo testato questo Erazer X10 in diversi titoli con risoluzione Full HD e dettagli ultra. Ecco un grafico in modo che possiate vedere voi stessi i risultati e farvi un’idea:

Come potete vedere, l’Arc A730M si difende abbastanza bene nel FHD, andando a scontrarsi direttamente con la GeForce RTX 3050 Ti di casa NVIDIA. A volte la GPU, però, mostra la sua natura ancora acerba per via di cali di framerate, artefatti vari e mini freeze riscontrati qua e là. In QHD+ si rivela una scheda poco affidabile in gaming, sicuramente non adatta a sostenere settaggi elevati, mentre la risoluzione di 1920×1080 è sicuramente il suo territorio ideale.

Durata della batteria

Sotto la scocca, ERAZER Major X10 monta una batteria da 80W che ci ha permesso di giocare a Diablo IV in 1080p per circa un’ora ma che, lasciando da parte il gaming e lavorando in multatasking con varie pagine web aperte riesce a garantire un massimo di 5 ore di utilizzo. Non sono certamente numeri degni di nota. Specialmente se dobbiamo tenere in considerazione il caricatore da 300W fornito col portatile. Questo è infatti davvero pesante e di esose dimensioni. Sicuramente non semplice da trasportare. In generale, lato autonomia, delude un po’ le aspettative.

Tiriamo le somme

In linea generale, ERAZER Major X10 è un portatile che non ci ha convinti appieno nell’ambito gaming nudo e crudo. È vero: in raster le prestazioni di Intel Arc A730M sono degne di nota, tuttavia la scheda rivela le sue lacune proprio testando i vari titoli. Con un framerate spesso ballerino, ci costringerà ad effettuare più di qualche aggiustamento in corso d’opera.

Tuttavia, il portatile spicca soprattutto nella fruizione di media. Il fantastico display QHD+ e gli altoparlanti Nahimic by SteelSeries lo rendono un ottimo compagno di avventure. Secondo noi questo ERAZER Major X10 è volto principalmente agli utenti che prestano particolarmente attenzione al lato multimedia e che non abbiano necessità di videogiocare a ogni costo.

7.5 Ancora non ci siamo Punti a favore Ottima qualità del display

Ottima qualità del display Altoparlanti Nahimic by SteelSeries

Altoparlanti Nahimic by SteelSeries Buona qualità costruttiva

Buona qualità costruttiva Tastiera molto comoda da utilizzare

Tastiera molto comoda da utilizzare 32GB di RAM DDR5 Punti a sfavore La Arc A730M non convince in gaming, specie in QHD

La Arc A730M non convince in gaming, specie in QHD Batteria poco performante

Batteria poco performante Prezzo