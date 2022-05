Recensione Epos H3PRO Hybrid: il miglior compromesso

In questo articolo andremo a vedere la recensione di Epos H3PRO Hybrid un paio di cuffie che ci danno la possibilità di godere della qualità di Epos su qualsiasi dispositivo che trasmette un segnale audio

Con queste cuffie Epos ha dimostrato per l’ennesima volta la qualità generale dei loro prodotti, e forse si è anche superata. Il design delle cuffie è elegante, atipico e apprezzabile. Il comparto audio fenomenale e le possibilità di connessioni infinite. Ovviamente tutta questa qualità fa levitare il prezzo, ma scopriamo nel dettaglio cosa offre questo fantastico headset.

Design e materiali al top | Recensione Epos H3PRO Hybrid

Come abbiamo imparato dalle recensioni di Epos H6 PRO e Epos H3 Hybrid l’azienda in questione punta tutto sulla sobrietà. Nonostante le cuffie in oggetto siano ovviamente votate al gaming non troveremo LED RGB, inserti luminosi o loghi pacchiani. La sobrietà e l’eleganza dominano sovrane incontrastate e vanno a fornire un design accattivante ma molto sobrio.

Le Epos H3PRO Hybrid forniteci per questa recensione sono in doppia colorazione nero-verde. Il nero misto al verde petrolio donano un tono elegante alle cuffie e le adattano praticamente a ogni situazione. Se vorrete utilizzare le cuffie nel comfort di casa mentre giocate al PC oppure se le vorrete utilizzare per ascoltare musica in metropolitana non vi sentirete mai fuori posto.

Sempre parlando del design è bene ricordare che il microfono è removibile e in dotazione troverete un coperchietto per nasconderne i contatti. Non temete però nonostante la rimozione del microfono principale avrete la possibilità di utilizzare le vostre cuffie per parlare con il vostro smartphone grazie al microfono secondario in dotazione.

I materiali scelti per queste cuffie sono i medesimi che ritroviamo negli altri modelli. Un archetto solido e ben rivestito da un materiale in similpelle nella, parte a contatto con la testa, e in tessuto per il resto che nasconde un’anima metallica.

I padiglioni in memory foam, e rivestiti in similpelle sui lati e in velluto per la parte a contatto con l’orecchio, risultano estremamente comodi anche durante lunghe sessioni di utilizzo.

Come suonano queste cuffie? | Recensione Epos H3PRO Hybrid

Prima di parlare del suono vero e proprio è bene ricordare che queste cuffie offrono la possibilità della multi connessione. In parole semplici potrete collegare le vostre Epos H3PRO Hybrid contemporaneamente a più dispositivi bluetooth. Se durante una sessione di gaming vi dovesse squillare il telefono potrete tranquillamente rispondere e continuare la vostra partita nello stesso tempo.

Ovviamente l’audio di gioco subirà una diminuzione del volume e nonostante il doppio audio si riuscirà a distinguere i due diversi flussi audio.

Questa feature è davvero ottima sopratutto se si decide di voler usare applicazioni di terze parti per le sessioni di gioco in party. Potrete infatti collegare le sue sorgenti audio ad’esempio al gioco di turno e contemporaneamente anche a Discord che molte volte offre una chat migliore di quella presente in game.

Il suono di queste cuffie è senza dubbio di ottima qualità. Pur dedicate al gaming si prestano anche all’ascolto di musica o di un film.

I bassi corposi ma mai troppo preponderanti fanno sì che le esplosioni e colpi sparati durante una partita a un FPS diano una sensazione d’immedesimazione totale.

Anche i toni alti e medi risultano buoni e anche alzando di molto i decibel non abbiamo mai avuto distorsioni del suono. Probabilmente il merito di un suono così pulito è concentrato della costruzione delle cuffie con avvolgendo il giocatore con i padiglioni non permettono distrazioni. Ovviamente un altro tassello molto importante sono i driver in dotazione.

Grazie al sistema di bassa latenza e alla dongle in dotazione potrete inoltre collegare le cuffie al vostro PC e sfruttare le cuffie in modalità wireless senza mai perdere il segnale.

Ovviamente nessuno vieta di utilizzare il sistema Bluetooth integrato ma qualora il vostro device se sia sprovvisto è stato molto apprezzata la possibilità di trovare una chiavetta di ricezione all’interno della confezione. Inoltre è bene sottolineare che all’interno della scatola troverete anche una prolunga per la chiavetta che vi permetterà di avvicinare la dongle il più vicino alle cuffie.

Ovviamente avrete anche la possibilità di collegare le cuffie via cavo. La connessione tramite jack da 3.5mm vi permetterà di sfruttare un’eventuale scheda audio interna o esterna. Inoltre grazie al cavo potrete collegarvi a qualsiasi console di nuova generazione.

Le novità non terminano qui! Infatti se come detto l’audio eccelle sotto ogni punto di vista è bene dire che l’immersività sarà ancora maggiore grazie al sistema di cancellazione del rumore ANC.

Ovviamente questo sistema risulta ottimo anche durante le sessioni di ascolto in mobile. Se vi troverete in una città affollata o in treno potrete godervi la vostra musica in totale tranquillità. D’altro canto lo stesso principio potrebbe tornarvi utile per rimanere concentrati in qualche frangente di gioco escludendo i rumori ambientali.

Parlando dell’esperienza d’uso il sistema ANC però non eccelle. La parte più sostanziale del lavoro viene svolta dai padiglioni stessi e anche attivando il sistema di cancellazione del rumore non si avranno grandissime differenze.

Per quanto riguarda il microfono siamo invece davanti a uno dei migliori sul mercato.

Scopriamo la scheda tecnica di queste cuffie

Tipologia : cuffie around ear

: cuffie around ear Driver : 40 millimetri

: 40 millimetri Frequenza : 20 – 20.000 Hz

: 20 – 20.000 Hz Microfono : bidirezionale rimovibile

: bidirezionale rimovibile Collegamento : USB-C, jack 3,5 millimetri e Bluetooth 5.2

: USB-C, jack 3,5 millimetri e Bluetooth 5.2 Sorgenti audio simultanee : sì

: sì Peso : 308 grammi con microfono

: 308 grammi con microfono Cancellazione attiva del rumore : sì

: sì Compatibilità : Xbox One, Xbox Series X|S, Windows, Mobile, PC, Mac, PS4, PS5, smartphone, tablet

: Xbox One, Xbox Series X|S, Windows, Mobile, PC, Mac, PS4, PS5, smartphone, tablet Colorazioni : Nero, Bianco, Verde

: Nero, Bianco, Verde Autonomia : da 19 a 30 ore a seconda della modalità d’uso

: da 19 a 30 ore a seconda della modalità d’uso Tempo di ricarica: 2 ore

Chi dovrebbe acquistare queste Epos H3PRO Hybrid

In breve siamo davanti a un headset che non lascia nulla al caso. L’audio è al top e le Epos in questione ci permetteranno di godere del loro suono durante le sessioni di gioco ma anche durante la visione di un film o l’ascolto di bella musica.

Il microfono esterno eccelle come già faceva in passato e anche quello integrato risulta buono.

Meno bene il sistema di riduzione del rumore che anche attivato non raggiunge lo standard necessario per cuffie che si attestano sulla fascia di mercato medio-alta.

Cuffie di pari prezzo offrono un servizio migliore sotto questo punto di vista.

Concludendo questa versione rinnovata delle H3 Hybrid porta novità molto interessanti e migliora di gran lunga un prodotto che già di per se risultava valido.

Il problema sostanziale è il raddoppio del costo che a nostro avviso non è giustificato a pieno dalle migliorie apportate.

Se siete alla ricerca di una paio di cuffie in grado di darvi soddisfazioni in gaming ma che allo stesso tempo possano essere utilizzate in mobilità, per ascoltare tracce diverse da quelle di gioco e diano la possibilità di essere collegate a più device in simultanea le avete trovate.

Le Epos H3PRO Hybrid offrono davvero uno dei pacchetti più completi sul mercato anche se il prezzo ci sembra leggermente alto e non del tutto giustificato.