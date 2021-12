Recensione Epos H3 Hybrid: le cuffie che non ti aspetti

In questo articolo andremo a vedere la recensione delle Epos H3 Hybrid. Epos ci aveva già conquistato con i suoi prodotti ma riuscire a innovare un mercato non è mai semplice, ci sarà riuscita?

Le Epos H3 Hybrid sono cuffie molto particolari che tentano di unire due mondi che sempre di più tendono a fondersi in unico emisfero. Certo è che trovare un paio di cuffie adatte al gaming PC (o console) che possano essere sfruttate anche su dispositivi mobili è davvero una scelta particolare.

Abbiamo imparato a conoscere Epos sulle nostre pagine attraverso la recensione delle Epos H6 PRO nelle due varianti aperte e chiuse. Ci hanno notevolmente colpiti e le abbiamo apprezzate in tutte e due le varianti. Ora è il momento di capire se anche questa versione ibrida sia all’altezza delle aspettative.

Materiali sempre al top | Recensione Epos H3 Hybrid

Come per le Epos H3 anche in questa versione non possiamo lesinare i complimenti a Epos per la scelta dei materiali e per la cura dei dettagli.

I materiali scelti per queste cuffie sono i medesimi che ritroviamo negli altri modelli. Un archetto solido e ben rivestito da un materiale in similpelle nella, parte a contatto con la testa, e in tessuto per il resto che nasconde un’anima metallica.

I padiglioni risultano avvolgenti e comodi esattamente come ce li aspettavamo. La comodità di queste cuffie viene eguagliata solamente dal loro design. Nel nostro caso abbiamo avuto da Epos, per i nostri test, l’headset in colorazione bianca ma si possono acquistare anche in nero.

Per non fare confusione è bene ricordare che questa variante è in versione chiusa, probabilmente la scelta più ricercata dai videogiocatori.

Design e packaging | Recensione Epos H3 Hybrid

Il design di queste cuffie in puro stile Epos le rende accattivanti e uniche allo stesso tempo. Pochi fronzoli e tanta qualità, ecco il connubio scelto per questo headset.

La colorazione bianca rende speciali queste cuffie ma ricordo che le potrete anche scegliere nel classico nero. Ritroviamo l’ottima soluzione per il posizionamento del jack da 3.5mm e il microfono removibile. Inoltre da non sottovalutare un secondo microfono integrato che vi permetterà d’interloquire con il party, oppure durante una chiamata, anche senza il microfono principale.

In poche parole il design vincente che tanto abbiamo apprezzato negli altri modelli viene rivisitato, senza stravolgimenti, in questa versione ibrida.

Come suonano queste cuffie? | Recensione Epos H3 Hybrid

Per quanto riguarda il complessivo dedicato all’audio possiamo tranquillamente affermare che siamo davanti a un paio di cuffie che non temono rivali in questa fascia di prezzo.

Anche alzando di parecchio il volume non vi è distorsione dei suoni e i basso corposi imprimono un’anima rock a queste cuffie. Bene anche le frequenze più alte e ottima l’isolamento da fonti di rumore esterne.

Il suono di ogni esplosione, colpo d’arma da fuoco o passaggio di mezzo areo o di terra viene enfatizzato risultando più “colorato”. Nel complesso l’audio è davvero molto buono, in questa fascia di prezzo era lecito aspettarsi un audio curato e con queste Epos H3 Hybrid non abbiamo alcuna recriminazione da fare.

Come è lecito aspettarsi queste cuffie danno il loro meglio in situazioni frenetiche e ricche di sfumature. Esplosioni e colpi d’arma da fuoco vengono enfatizzate ma anche durante l’ascolto di buona musica si fanno apprezzare ugualmente, ovviamente a patto di scendere a qualche piccolo compromesso.

Il tutto è possibile anche ai generosi driver da 40mm.

P1011900

P1011899

Un headset tante soluzioni

Il nome da solo avrebbe dovuto suggerire qualcosa e se fino ad’ora non abbiamo toccato l’argomento è solo perché volevamo dare il giusto spazio all’argomento principale: le connessioni disponibili.

Infatti oltre al classico jack da 3.5mm che ci permette di connetterci al PC (con sdoppiatore) o alla nostra console (con cavo unico per microfono e cuffie) troviamo la possibilità di utilizzare le nostre Epos H3 Hybrid anche in mobilità. La connessione non cablata è possibile sfruttando un sistema Bluetooth 5.2.

La grande trovata di Epos è quella di poter utilizzare le cuffie simultaneamente in maniera cablata e bluetooth. In poche parole potrete collegare le cuffie via jack a un device e nel qual tempo collegarle anche via bluetooth a uno smartphone o a qualsiasi emettitore che disponga della connessione bluetooth.

Passare da una connessione all’altra rimane così facile e veloce, ovviamente per fare ciò è necessaria una batteria integrata che fortunatamente non incide esageratamente sul peso delle cuffie stesse.

Peccato non trovare una chiavetta bluetooth nella confezione, ci sarebbe piaciuto avere la possibilità di utilizzare le cuffie in modalità wireless anche sul PC.

Parliamo di autonomia

L’autonomia è piuttosto buona, parliamo infatti di 37 ore circa se utilizzate con una singola connessione. Di 24 ore circa se utilizzate con connessione via jack e di 19 ore se utilizzate con connessione doppia (bluetooth e wired).

Ovviamente non vi sarà sfuggito il fatto che la batteria vada a consumarsi anche durante l’utilizzo dell’headset in connessione cablata, unico vero grande neo di questa soluzione così completa in termini di connessione.



P1011908

Chi dovrebbe acquistare queste Epos H3 Hybrid?

In conclusione ci sentiamo di consigliare queste cuffie a tutti gli amanti dell’audio di un certo livello. Se siete giocatori multi-piattaforma inoltre troverete la possibilità di utilizzare un solo paio di cuffie per tutti i vostri device molto interessante.

L’audio in gioco è davvero ottimo ma anche nei momenti dedicati alla musica o alla visione di film o serie TV potrete tranquillamente fare affidamento su questo headset. Peccato per la mancanza di una chiavetta bluetooth in dotazione che comunque è facilmente reperibile con pochi euro.