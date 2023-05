Recensione ECS LIVA Q3D: un MiniPC economico

In questa recensione parliamo del miniPC di ECS, precisamente del Liva Q3D, modello entry-level che comunque garantisce buone prestazioni

Il miniPC è diventato sempre più popolare negli ultimi anni grazie alla sua compattezza, alla sua portabilità e alla sua capacità di gestire attività quotidiane con prestazioni affidabili. I punti di forza stanno sicuramente sulla compattezza e sulla possibilità di avere un dispositivo comunque affidabile in così poco spazio. Ideale, spesso, per fare lavoro d’ufficio o piccoli task di tutti i giorni che non necessitano di hardware dispendioso e potente. In quetsa recensione vogliamo portarvi l’esperienza del ECS Liva Q3D, un modello entry-level che comunque garantisce discrete performance per un utilizzo domestico e di ufficio di base.

Confezione e unboxing | Recensione ECS LIVA Q3D

All’interno della confezione è presente il minipc, con a corredo un cavo HDMI, quello di alimentazione e la manualistica di base. Prima di addentrarci nella recensione completa con esperienza d’uso vogliamo elencare le principali caratteristiche tecniche del dispositivo fornitoci.

Caratteristiche tecniche

Processore: Intel Pentium Silver N6000

Intel Pentium Silver N6000 Memorie: LPDDR4 2400 MHz da 4 GB

LPDDR4 2400 MHz da 4 GB Storage: eMMC 5.1 da 128 GB

eMMC 5.1 da 128 GB Wireless: WLAN 802.11ac

WLAN 802.11ac Output: HDMI e DisplayPort

HDMI e DisplayPort Audio: HDMI Audio

HDMI Audio Porte I/0: 2x USB3.2, 1x USB 2.0, 1x Gigabit LAN, 1x MicroSD e 1x DC-in

2x USB3.2, 1x USB 2.0, 1x Gigabit LAN, 1x MicroSD e 1x DC-in Sistema operativo: Windows 11

Windows 11 Alimentatore: 12V/36W

Prima accensione ed esperienza d’uso | Recensione ECS LIVA Q3D

Le dimensioni assai compatte del dispositivo permettono di essere posto veramente in ogni posizione. Particolarmente gradita la dotazione di porte I/O che lo rendono veramente spendibile in diversi campi di utilizzo. Il miniPC esce con Windows 11 già installato che gira discretamente bene. I rari deadlock sono chiaramente imputabili alla quantità esigua di RAM ed al processore che ovviamente fa quello che può. La navigazione su internet è tuttavia assolutamente godibile, così come la riproduzione di video su YouTube o la scrittura con programmi come Microsoft Word.

L’apertura contestuale di più applicazioni mette sotto sforzo il dispositivo che comunque si comporta in maniera abbastanza buona. La ventola, posta nella parte bassa del minipc, parte molto spesso e tende ad essere parecchio rumorosa durante delle sessioni più spinte. Il dispositivo in generale, anche a causa delle piccole dimensioni, tende a scaldare parecchio senza però mai andare in thermal throttling.

L’esperienza d’uso con programmi di video-editing è chiaramente altamente sconsigliata; il miniPC sotto esame di presta esclusivamente a lavoro d’ufficio basilare, con fogli di calcolo o videoscrittura nonché alla navigazione su internet e poco altro.

Test sul campo | Recensione ECS LIVA Q3D

Seppure si tratti di un dispositivo abbastanza economico e non particolarmente prestante, per completezza teniamo a lasciare qualche test effettuato con i classici di programmi di bench.

Cinebench R23

Sul più importante dei test per mettere sotto sforzo la CPU i risultati, come d’altra parte ci aspettavamo, sono stati piuttosto striminziti. Il test in single core ha dato esito ad un punteggio di 511 punti, mentre in multi-core il punteggio ottenuto è stato di 1498.

CrystalDisk

Abbiamo poi voluto testare la capacità di lettura/scrittura del disco, pur essendo anch’esso non particolarmente performante. Di seguito i risultati ottenuti.

BurnInTest

Per concludere abbiamo eseguito un test delle RAM con il software preinstallato BurnInTest della durata di 5 secondi con 6 miliardi di operazioni in 30 secondi e nessun errore riscontrato.

Conclusioni | Recensione ECS LIVA Q3D

Siamo giunti alla conclusione di questa recensione. Abbiamo scoperto sicuramente un prodotto economico, sotto i 300€, che coniuga molto bene qualità e prezzo. La destinazione d’uso di un miniPC del genere è sicuramente il lavorod’ufficio non particolarmente pesante. Può però essere tanto utile come dispositivo di backup o come appoggio per una ricerca veloce o l’intrattenimento della famiglia. Chiaramente il prezzo competitivo impatta sulla scelta dell’hardware che ovviamente non è da top di gamma, ma è sicuramente una scelta da molti appoggiata.

Voi cosa ne pensate di questo dispositivo?