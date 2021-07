Recensione EarFun Free Pro: gli auricolari che sfidano la fascia alta

Le Free Pro di EarFun, sebbene rappresentino un prodotto collocato in fascia media, hanno decisamente delle caratteristiche da auricolari di fascia alta. Scopriamo insieme se sono riuscite a soddisfare le nostre aspettative

EarFun, brand molto giovane di prodotti dedicati all’audio, sta pian piano prendendo sempre più piede. Merito dell’ottima qualità dei suoi speaker e della sua linea di auricolari wireless, che stanno raccogliendo sempre più approvazioni in Europa e non solo. Oggi andiamo a parlare delle Free Pro, uno dei modelli di punta dell’azienda. Sebbene questi auricolari si trovino su una fascia di prezzo ampiamente al di sotto dei 100 euro, presentano delle features davvero interessanti che raramente si vedono in questa fascia di mercato. Basteranno queste premesse a soddisfare le nostre aspettative? Scopriamolo.

Scheda tecnica

ANC (Active Noise Cancellation)

Bluetooth 5.2

Modalità Low Latency

Compatibilità con la ricarica wireless

Controlli touch

Certificazione IPX5

Contenuto della confezione e design | Recensione EarFun Free Pro

Nella confezione troviamo gli auricolari nella loro custodia, il cavo USB type C per la ricarica della custodia, due paia di cuscinetti di ricambio e tre paia di adattatori per garantire il miglior comfort possibile nel padiglione auricolare. Queste accortezze nella confezione sono sempre ben gradite, in questo modo l’utente ha la possibilità di provare varie combinazioni di utilizzo e trovare quella che più si addice al proprio orecchio. Il design della custodia, che si estende più in larghezza che in lunghezza, consente di tenersela tranquillamente nella tasca dei jeans senza che dia fastidio o ingombri troppo.

Inoltre, è compatibile con la ricarica wireless e dispone, nella parte frontale, di un piccolo led che indica lo stato della carica, sia quando la si apre, sia quando la si attacca alla corrente. L’unica pecca della custodia è forse la cerniera che consente l’apertura/ chiusura. È un po’ troppo molla e rischia di chiudersi ogni volta che si apre la custodia per prendere le cuffie. È capitato più volte di voler estrarre entrambe le cuffie ma che il pairing si interrompesse a causa della chiusura prematura della parte superiore.

Gli auricolari, invece, sono abbastanza piccoli e vestono molto bene l’orecchio. Non sono né troppo grossi né troppo sporgenti e, grazie alla vasta quantità di scelta di gommini, non rischiano di cadere o di scivolare via. Una volta indossati, dopo poco, ci si dimentica di averli addosso; sono davvero molto validi sotto questo punto di vista. In più, la custodia, essendo magnetica, li fa aderire perfettamente quando li si ripone, senza far perdere ulteriore tempo e in modo molto facile, nel caso dovessimo metterli via velocemente.

Funzionalità e comfort | Recensione EarFun Free Pro

Le Free Pro vestono davvero bene nell’orecchio grazie alla grande possibilità di adattatori presente in confezione. Oltre a ciò, presentano anche caratteristiche che di rado si possono apprezzare su auricolari della stessa fascia di prezzo. Una di esse è sicuramente la cancellazione attiva del rumore (ANC). Grazie a questa tecnologia, il rumore di sottofondo fino a 28 dB viene rimosso, isolando dal mondo esterno. L’idea è buona e per questa fascia di prezzo funziona abbastanza bene, anche se non è paragonabile a ANC di auricolari di fascia più alta.

Il sistema di accoppiamento delle cuffie al device è molto semplice e viene spiegato bene nel foglietto illustrativo presente in confezione. Il pairing è molto veloce e intuitivo, adatto anche a utenti che si approcciano per la prima volta a delle TWS. Se il sistema di pairing e la tecnologia ANC sono buone, purtroppo non si possono elogiare allo stesso modo i controlli touch sugli auricolari. Insieme al foglietto illustrativo per collegare le cuffie ai dispositivi, infatti, sono anche indicati i vari comandi che è possibile eseguire avendole addosso.

Oltre ad abbassare o alzare il volume, mettere in pausa o riprendere un brano e attivare o disattivare l’ANC, è possibile anche usufruire dell’assistente vocale. I comandi sono molti, ma la latenza tra i controlli touch e il device è un po’ troppo elevata. Per esempio, abbassare o alzare il volume di una canzone risulta molto macchinoso, tant’è che più volte ho preferito farlo direttamente dal telefono. Con dei controlli un po’ più responsivi, forse sarebbe stato meglio.

Inoltre, manca un’applicazione che, secondo il mio parere, avrebbe completato le funzionalità di questi auricolari. Avere una app che controlli lo stato della carica delle Free Pro oppure che permetta un po’ di libertà nei settaggi audio avrebbe davvero completato il pacchetto. D’altra parte però c’è chi preferisce delle cuffie plug and play, è questione di gusti.

La batteria, invece, è molto duratura e rispecchia i dati forniti dall’azienda; ossia all’incirca 32 ore, considerando anche la carica della custodia. In più, nel packaging, è fornito un cavetto USB/USB Type C per la ricarica veloce.

Qualità audio | Recensione EarFun Free Pro

Quindi, alla fine, queste Free Pro come suonano? Devo dire che la qualità audio non è per niente male, anzi, davvero molto buona. Alti, medi e bassi sono buoni nel complesso e lavorano insieme per creare un suono finale davvero godibile. Non sono di certo auricolari per audiofili, ma per il prezzo, la resa è davvero ottima.

Sono cuffie che vanno bene un po’ per tutto. Naturalmente rendono di più se utilizzate per musica e contenuti multimediali, ma potete anche utilizzarle per fare esercizio fisico, grazie alla certificazione IPX5, oppure per giocare con lo smartphone. Chiaramente se volete degli auricolari espressamene per il gaming, questi, potrebbero non soddisfarvi appieno, ma se siete dei giocatori occasionali, possono rappresentare una buona scelta, nel complesso.

Per quanto riguarda le chiamate, si comportano molto bene anche in questo campo. La voce dell’interlocutore risulta chiara e cristallina e il microfono integrato fa bene il suo lavoro, consentendo a chi ci sta chiamando di sentirci bene.

In conclusione

Le EarFun Free Pro sono davvero degli auricolari molto validi per il loro prezzo. Grazie a un suono pulito e cristallino sia in ascolto sia in chiamata e a accortezze tecniche come la ricarica tramite wireless e Type C, riescono davvero ad accontentare l’utente. Peccato per la mancanza di un’app dedicata e per la tecnologia ANC che, nonostante sia presente, risulta un po’ anonima al fronte di tecnologie simili su auricolari di fasce ben più alte. Restano comunque delle ottime cuffie nella fascia tra i 50 e gli 80 euro. Se siete alla ricerca di un paio di auricolari TWS completi sotto i 100 euro fateci un pensiero, difficilmente vi deluderanno.

Le potete trovare su Amazon o sullo store ufficiale dell’azienda. Per restare aggiornati su tutto quello che riguarda il mondo tecnologico e non solo, continuate a seguirci! Un saluto dalla redazione di tuttoteK.

