Recensione Dagger Pro 650W: PSU SFX con due connettori CPU!

Recensione Dagger Pro 650W: alimentatore SFX con due connettori per la CPU. Oggi vedremo nel dettaglio un alimentatore di casa FSP Group, si tratta di un modello appartenente alla famiglia Dagger, come si comporterà?

FSP Group, uno dei principali produttori di alimentatori e soluzioni di elettronica di Taiwan, azienda fondata nel 1993, ha introdotto nel mercato la serie Dagger Pro nel 2019, in occasione del Computex. La famiglia Dagger Pro, composta da tre modelli; 550W, 650W e 750W, sono accomunati da un fattore comune, ovvero l’essere costruiti in formato SFX, ottimi per sistemi Small Form Factor, dunque con spazio ridotto a disposizione.

Nonostante ciò, la famiglia Dagger Pro offre prodotti dotati di design modulare e certificazione 80 Plus Gold. A prima vista la scheda tecnica di questo Dagger Pro sembra essere di tutto rispetto, potenza assicurata da una Single Rail unica a 12V, presente un Chip di controllo Multiple Intelligence Ability, design DC-DC, e condensatori giapponesi. E ultima nota ma non per importanza, è uno dei pochi alimentatori SFX dotato di ben due connettori per CPU (EPS) di fascia alta.

Dunque, bando alle ciance, entriamo nel vivo della recensione, e cerchiamo di scoprire come questo prodotto di casa taiwanese riesca a distinguersi nel mercato.

Unboxing e design | Recensione Dagger Pro 650W

Sullo scatolo di questo Dagger Pro troviamo illustrate le principali caratteristiche. Dentro, troviamo una certa cura nel dettaglio, a sinistra abbiamo la PSU inserita in un involucro di spugna per proteggere lo stesso, i manuali di istruzione, e a sinistra l’ammasso di cavi. Troviamo poi le viti, e la placchetta per l’istallazione.

Quali cavi troviamo? Abbiamo innanzitutto 2 connettori 8 pin EPS12V per la CPU, da 700 mm. Un connettore ATX 20+4 pin, due connettori PCIe, i classici 6 + 2. Abbiamo poi 5 connettori SATA, ed uno molex.

P1011774

P1011779

L’alimentatore presenta un design sobrio, privo di luci RGB, e con richiami in oro al logo del brand e, al nome del prodotto. Abbiamo la zona di accensione spegnimento con tasto On/ Off, e la classica zona con griglia di areazione. La struttura è solida, e abbiamo poi la ventola, un modello da 92mm a doppio cuscinetto a sfera, difficile inserire una ventola più grande in un sistema SFX.

In termini di dimensioni abbiamo su tutta la linea 100 x 125 x 63,5 mm, dunque siamo nel pieno della compatibilità per i sistemi SFX, compatibile con Case ATX, Micro ATX, e mini ITX. In ultima nota, pesa peno di 1 kg.

Analizziamo la sua struttura | Recensione Dagger Pro 650W

Garantito per 200 mila ore di lavoro, e con un efficienza pari al 90% di massimo, abbiamo difronte un alimentatore che nonostante il suo formato offre una potenza di tutto rispetto, ma andiamo con ordine.

FSP Group ha dotato questa PSU di tutti i principali circuiti di protezione per una stabilità sempre assicurata. Troviamo infatti l’Over Voltage Protection, l’Under Voltage Protection, l’Over Power Protection, l’Over Temperature Protection, l’Over Current Protection, ed infine lo Short Circuit Protection. Testato per funzionare fino ad una temperatura di 40 gradi.

Ma entrando nel vivo della scheda tecnica, abbiamo per la linea 3.3V e 5V, rispettivamente 20A per entrambi, per una potenza espressa di 120W massimi, invece per la linea 12V, con 54A, vengono erogati 648W.

P1011771

P1011775

P1011773

Ma veniamo al dunque, e parliamo di qualità e componenti. Innanzitutto troviamo un PCB Double-sided, ed un struttura composta da due comparti. Abbiamo il primo comparto composto dagli Switch e dai Mosfet, ed il secondo reparto composto dai condensatori. Fermandoci al primo reparto troviamo Diodi e Mosfet prodotti da Nippon e Infineon, componenti di prima qualità, come l’Hold-up Cap Nippon Chemi-Con, oppure il Main Switch Infineon SPA17N80C3, un prodotto di elevata qualità capace di raggiungere i 0.29 Ohm.

Passando invece per la linea a 12V a pilotare con 120 A e 2.3 mOhm, troviamo un 2 Infineon IPP023NE7N3 della classe G. Per quanto riguarda i condensatori troviamo dei giapponesi Nippon Chemi-Con (uno), e ben quattro Rubycon. Dunque, in termini di qualità non abbiamo davvero nulla da dire, per questo tipo di prodotto, e per il suo prezzo, la qualità è davvero elevata. L’alimentatore è realizzato sulla base di una piattaforma ACRF, che si sposa benissimo con PSU di tipo SFX, creature che permette di raggiungere per brevi lassi di tempo, maggior potenza se necessario, con stabilità di corrente.

P1011777

P1011776

Utilizzo e funzionalità | Recensione Dagger Pro 650W

Abbiamo testato questo alimentatore su più piattaforme con diversi processori e diverse VGA. In nessun caso abbiamo riscontrato problemi ad ogni modo la test bench di riferimento sarà la seguente.

Motherboard: Asus TUF Gaming B550 Plus

CPU: AMD Ryzen 7 3700X

Ram: 32 GB Corsair Vengeance RGB PRO

Scheda Video: RTX 2080 MSI Ventus

Case: O11 Dynamic Mini Snow Edition

Il Dagger Pro si è dimostrato un’eccellente piattaforma SFX. La piattaforma del Dagger ha una buona qualità costruttiva, e la presenza degli Infineon, e i condensatori Rubycon e Chemi-Con, si sente. Abbiamo testato la PSU in questione con il Case O11 Dynamic Mini Snow Edition, di cui potete trovare la recensione qui, e in cui perfettamente questo Dagger Pro di FSP Group si sposa in una configurazione, proprio per questioni di compatibilità, essendo un sistema SFX.

In diversi scenari di utilizzo, sotto stress massimo, anche sotto overclock e stress test per sfruttare il massimo consumo dei componenti, la nostra macchina ha sempre funzionato correttamente senza incorrere in problemi di stabilità. Abbiamo invece rilevato anche una rumorosità davvero minima, circa 40/ 44 dBA misurati.

Conclusioni e prezzo

Con Dagger Pro la casa FSP Group è riuscita a produrre un prodotto compatto e potente, senza rinunciare alla qualità, che resta molto alta. Raro poi trovare in una PSU SFX ben due connettori dedicati alla CPU, per cui potremo utilizzare questo alimentatore anche con CPU più energivore.

La qualità in termini di costruzione e di componenti, non è in discussione, partendo dai condensatori Giapponesi da 105C, che assicurano anche maggiore longevità al prodotto. Proprio parlando di longevità, abbiamo 7 anni di garanzia.

Parlando di prezzo invece, possiamo trovarlo intorno ai 110/ 120, assolutamente conveniente per la sua qualità, e non possiamo che consigliarvelo. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.