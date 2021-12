Recensione Creative SXFI Carrier: nell’olimpo delle soundbar

In questa recensione parliamo della Creative SXFI Carrier, soundbar che si posiziona sicuramente tra le top in commercio per design e suono

Torniamo a parlare di soundbar, questa volta sotto esame c’è la principessa di casa Creative. Parliamo infatti della SXFI Carrier, modello tra i top in commercio che abbiamo avuto il piacere di provare. Di seguito la recensione completa che si pone l’obiettivo di trasmettere la cura nei dettagli e la qualità audio di questo prodotto sicuramente non economico ma estremamente valido e performante.

Confezione e unboxing | Recensione Creative SXFI Carrier

Sin da subito si avverte di avere a che fare con un prodotto con pochi fronzoli: tanta qualità abbinata ad una cura maniacale anche nella confezione del prodotto. La scatola è decisamente imponente, tutto è riposto con cura e ben protetto con del polistirolo. All’interno della confezione troviamo quanto segue:

Soundbar Creative SXFI CARRIER

Subwoofer Creative SXFI CARRIER

Telecomando

Alimentatore CA

Cavi CA

Batterie AAA

Guida rapida

Libretto Read Me First Super X-Fi

Garanzia e altri libretti

Caratteristiche tecniche

Iniziamo dalle dimensioni fisiche, che sono di 880x 128 x 76 mm per un meso di 3,6 kg (il subwoofer pesa invece ben 12,8 kg). Le potenze nominali d’uscità sono di 250W per la soundbar e di 200W per il subwoofer. Risposta in frequenza dai 25 Hz ai 20 kHz.

La soundbar è munita ovviamente di Bluetooth 5 e dispone di diversi ingressi: 2 HDMI (di cui uno supporta passthrough fino a 8K 30Hz in formato colore 4:2:0), cavo ottico e ingressi analogici ausiliari. A corredo anche un ingresso USB e l’uscita SXFI più un’uscita cuffie sul pannello anteriore.

Primo utilizzo e considerazioni | Recensione Creative SXFI Carrier

Il prodotto può essere premium quanto volete, ma una persona che lo acquista vuole semplicità e facilità d’utilizzo. Questi sono due paradigmi sicuramente a cuore di Creative che ha realizzato una soundbar compatta (più piccola di una normale TV di 50 pollici) ma che sprigiona tanta potenza. Per l’abbinamento e la prima installazione basta semplicemente collegare un cavo HDMI oppure cercarla tramite bluetooth e lei è già pronta a funzionare.

Subwoofer

Abbiamo provato decine di soundbar, però la vera differenza, devo dirlo, la fa quasi sempre il subwoofer. In questo caso ne abbiamo uno totalmente wireless, con driver da 10″ che spinge in maniera a tratti esagerata per una camera da letto di uno studente universitario. Estensione incredibile, potenza e qualità di bassi che raramente ho riscontrato in altri modelli simili.

Compatibilità varie

Ad essere onesto, come primo feedback avvertito una volta sconfezionata la soundbar ho avuto tanto stupore nel vedere così tante opzioni di connettività tutte in un unico prodotto. A bordo infatti la più recente versione di HDMI eARC, due ingressi 8K che sicuramente ammiccano ad un futuro ormai non così prossimo, jack per le cuffie, bluetooth… È veramente un piacere provare così approfonditamente un prodotto e avere l’imbarazzo della scelta sulla periferica da utilizzare.

Apprezzatissimo il supporto per HDR10, HDR10+ e compatibilità totale con Dolby Vision. Non è finita, perché essendo un prodotto Creative, non poteva mancare il supporto al SXFI. Qui su tuttoteK trovate già la recensione delle Creative SXFI Theater, cuffie che ho provato personalmente e che, abbinate a questa soundbar, riescono ad offrire un’esperienza audio veramente senza precedenti.

Forse uno dei pochi nei di questo eccellente prodotto è la non compatibilità con assistenti vocali e con standard come Wi-Fi. Per quanto l’uso rimanga piuttosto elitario, soprattutto per un prodotto di questa fascia, ci sentiamo di dire che è una pecca che comunque si fa notare e pesa.

Come si sente? | Recensione Creative SXFI Carrier

Arriviamo a quello che è il nodo cruciale di una recensione che parla di una soundbar. L’audio, l’esperienza sonora che si ottiene portandosi a casa un prodotto così. Sono rimasto piacevolmente colpito dalla qualità audio con tutti i possibili input. Anche in bluetooth la qualità resta infatti decisamente elevata. Gli alti sono precisi, i medi molto ben riprodotti e i bassi… i bassi sono veramente fuori di testa. Il subwoofer è quello che più di tutti mi ha sbalordito. Caldissimi, quanto mai precisi ed equalizzati (mi verrebbe da dire amalgamati) sulla traccia audio della soundbar. Il Dolby Vision è sicuramente una marcia in più per un prodotto già di per sé eccelso.

A primo impatto devo ammettere che le dimensioni fisiche comunque ridotte della soundbar mi hanno inizialmente lasciato perplesso. Difficile, infatti, introdurre tanta tecnologia e qualità in uno spazio comunque ristretto. Ciononostante non solo il livello tecnologico è vertiginoso, ma anche l’effetto home teather è davvero riuscito e convincente.



soundbar1

Conclusioni e prezzi | Recensione Creative SXFI Carrier

Tanti, tantissimi pregi per questa Creative SXFI Carrier. Design contenuto e piacevole, audio estremamente corposo, preciso, potente. Si fa sentire la mancanza del Wi-Fi e del supporto agli assistenti vocali ma rimane indubbiamente una top di gamma assoluta. Il prezzo è obiettivamente alto, ma comunque in linea con prodotti di pari fascia. Ci sentiamo in definitiva di consigliare assolutamente questo prodotto, ad un’utenza ovviamente consapevole di stare acquistando un vero gioiello in termini di qualità e prezzo.

Voi cosa ne pensate di questa Creative SXFI Carrier? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.