Recensione Creative SXFI AIR GAMER: l’headset più versatile?

Dopo svariati giorni di test, siamo pronti a portarvi la nostra recensione sulle nuove SXFI AIR GAMER di Creative: un headset ibrido con svariate features interessanti

Non sono passati poi tanti mesi dall’uscita di Creative SXFI GAMER: il primo headset dell’azienda asiatica ad adottare una modalità pensata proprio per i gamer. A meno di un anno dal lancio ci troviamo di fronte alla sua versione migliorata, che nel nome aggiunge “Air”. Questo termina sta ad indicare essenzialmente che le cuffie, dapprima utilizzabili solo in modalità cablata, ora perdono quest’obbligo.

Creative SXFI AIR GAMER è un headset che promette di essere fruito in modalità wireless, attraverso un cavo USB-C o, perché no, con l’utilizzo di un cavo AUX piuttosto che con una MicroSD inseribile direttamente in cuffia. Ciò non è nulla se pensiamo che possiamo ascoltare l’audio proveniente da piattaforme diverse nello stesso momento. Scopriamo affondo cosa ci è piaciuto e cosa invece ci ha fatto storcere il naso, nella recensione completa.

Pack & Specs – Recensione Creative SXFI AIR GAMER

Il packaging di queste cuffie è davvero curato e ricco. Dalla facciata anteriore possiamo dare un primo sguardo all’headset, apprendendo che l’azienda è stata premiata ben 23 volte al CES 2019/20 grazie alla tecnologia SXFI, attraverso il badge in alto a destra. Le restanti parti dello scatolo ci evidenziano le varie specifiche, oltre a spoilerarci alcune delle funzioni e il contenuto del pack.

Pack che aperto ci farà trovare le cuffie in bella vista con al disotto un piccolo scatolo contenente tutto il resto. Un paio di cuffie versatili devono senz’altro avere numerosi accessori e difatti così è. Dentro allo scrigno delle aggiunte troveremo il microfono CommanderMic, un cavo Type-C da tutti e due i lati (in una gomma resistente), un cavetto Jack to Jack e un adattatore da USB-C a USB-A. Come se non bastasse, sulle cuffie troveremo già installato il minuscolo NanoBoom Mic: microfono portatile incluso, tra l’altro, nella confezione del ricevitore Creative BT-W3, che abbiamo recensito.

Specifiche tecniche

Elaborazione audio: Super X-Fi, SXFI BATTLE Mode.

Interfaccia: USB tipo C, ingresso stereo 3,5 mm, Bluetooth 5.0, MicroSD (fino a 32GB, File system FAT32).

Peso: 338g (con NanoBoom Mic).

Risposta in frequenza: 20–20,000 Hz.

Dimensioni driver: magnete in neodimio da 50 mm.

Tipo di batteria e durata: batteria agli ioni di litio ricaricabile, 11 ore.

Frequenza operativa Bluetooth: 2402-2480 MHz.

Codec audio: SBC.

Sistemi operativi supportati: Windows 10, Mac OS X v10.13 o versioni successive.

Comandi: Controlli tattili.

Analizziamo le cuffie – Recensione Creative SXFI AIR GAMER

Analizziamo ora la costruzione delle cuffie. Se esteticamente sono quasi uguali (chiaramente) alle sorelle minori, ci delle sostanziali differenze. Tra i materiali delle quali sono composte abbiamo una plastica opaca per quanto riguarda i padiglioni esterni, un archetto in simil-pelle imbottito e i cuscinetti dei padiglioni rivestiti in un’altra simil-pelle, questa volta traforata. Con tutta sincerità, non abbiamo apprezzato particolarmente questi cuscinetti che, oltre a scaldare abbastanza, non riescono ad attutire i rumori provenienti dall’ambiente circostante.

Abbiamo la possibilità di regolare l’archetto da entrambe le parti con un carrellino che va da un minimo di mezzo centimetro, fino a un massimo di 11.5cm per lato. I pulsanti e le uscite sono posizionate tutte sulla parte sinistra, riconoscibile dal grosso logo “L” presente nel tessuto interno alla cuffia. Qui troviamo infatti: il tasto d’accensione, l’uscita per collegare il microfono, le entrate USB-C e Jack, il tasto per l’attivazione del Bluetooth, quello per cambiare il profilo audio e l’entrata per la MicroSD. Le differenze con il modello precedente riguardano ovviamente la presenza del tasto Bluetooth, un’entrata Jack aggiuntiva e l’assenza della rotellina regola volume. Questo perché potremo gestirlo con i comandi touch.

Uno dei motivi per il quale posseggono il suffisso “Gamer” sono ovviamente i led RGB. Con un pattern del tutto identico alle antenate, le cuffie presentano un motivo geometrico all’esterno dei padiglioni, oltre ad un profilo che segue il bordo esterno. Da entrambi i lati potremo godere dell’illuminazione disponibile purtroppo solo in due modalità. La prima è il classico “arcobaleno” il quale permette ai led di cambiare colorazione continuamente. Oltre a questo potremo scegliere un colore statico direttamente dal programma dedicato, piuttosto che spegnere completamente l’illuminazione. Per passare da una modalità all’altra, basterà cliccare una volta sul tasto d’accensione. In questo campo, avremo desiderato una pletora di scelte più ampia.

Power on! – Recensione Creative SXFI AIR GAMER

L’esperienza con queste SXFI AIR GAMER inizia in un modo senza ombra di dubbio particolare. Dopo aver scaricato l’app per smartphone SXFI App, dovremo infatti scansionare le nostre orecchie e il nostro viso. Questo affinché l’intelligenza artificiale personalizzi il profilo in base alla conformazione della nostra testa. A dire la verità non è stato proprio semplicissimo scattare queste foto. Forse perché ero da solo e quindi talvolta non inquadravo l’obbiettivo. Spesso e volentieri, però, la griglia che seguiva l’orecchio era errata e sono stato costretto a riprovare la scansione. Dopo essere uscito da un film fantascientifico anni ’70, ero pronto per mettere le mani sulle cuffie.

Le nuove Creative SXFI AIR GAMER possono essere per l’appunto collegate ai nostri dispositivi in svariati modi e uno di questi è tramite USB-C al nostro PC. Proprio da PC, potremo scaricare il programma SXFI Control che ci permette di equalizzare l’audio scegliendo un profilo già esistente o creandolo, aumentando o diminuendo le varie frequenze. Da qui potremo decidere anche se impostare le cuffie in modalità stereo, simulare un Surround 5.1 o 7.1. Anche l’illuminazione in colorazione statica sarà selezionabile dal suddetto programma.

Una delle voci presenti in SXFI Control è “GAMERCHAT“: quella che è (secondo noi) tra le funzioni più utili che un paio di cuffie da gaming possano offrire. Il poter collegare più dispositivi contemporaneamente non è una funzione fine a sé stessa. Connettendo (ad esempio) le cuffie tramite Bluetooth a PS5, potremo usufruire delle chiamate Discord con i nostri amici che giocano da PC, piuttosto che da Nintendo Switch e via discorrendo. Questo perché l’audio arriverà da entrambe le piattaforme, mentre su una (in questo caso il PC) potremo abilitare il microfono, il quale ci permetterà di comunicare. Inutile dire che GAMERCHAT abbatte un sacco di muri, rendendo le comunicazioni multipiattaforma più semplici e immediate.

Come abbiamo già affermato in precedenza, non abbiamo più il regolatore del volume “fisico”. Questo perché potremo attuare numerosi funzioni attraverso delle gesture touch sulla cuffia di sinistra. Vediamo quindi quali sono i vari comandi effettuabili:

Swipe su o Swipe giù: aumentare o diminuire il volume.

Swipe destra o Swipe sinistra: selezionare il brano precedente o il successivo.

Swipe destra o Swipe sinistra durante una chiamata: cambiare la direzione dell’audio (centro, destra o sinistra).

Tenere premuto per 2 secondi: attivazione dell’Assistente vocale.

Toccare e tenere premuto per 4 secondi con due dita: passare alla riproduzione attraverso la memoria di massa.

Come suonano? – Recensione Creative SXFI AIR GAMER

Partendo dalla cuffia out of the box, il suono ci ha dapprima lasciato perplessi. Una volta iniziato a smanettare un po’ con l’equalizzatore, e infine provando i vari profili SXFI e Battle Mode, siamo rimasti piacevolmente sorpresi. La versatilità delle cuffie non si ferma solo al tipo di collegamento o multi-collegamento possibile, ma interessa anche, se non principalmente, l’audio. I tre macro profili selezionabili sono: SXFI OFF (nessun profilo selezionato), SXFI ON e Battle Mode.

Se la prima sarà quella più semplice e cristallina, le altre due modalità hanno un preciso indirizzo. SXFI (o Super X-Fi) è una tecnologia proprietaria di Creative che riesce ad adattare il suono ad ogni utente (come abbiamo visto prima), attraverso l’applicazione dedicata. Oltre a ciò, questa tecnologia è capace di simulare il suono di un impianto direttamente in cuffia. Sappiamo bene che detta in questo modo non renda, tuttavia l’unico modo per capire appieno è provare tale tecnologia. Quest’ultima è stata particolarmente apprezzata nella visione di film o serie TV e ci ha fatto sentire come fossimo dentro la sala di un cinema, con l’audio proveniente dai vari lati della stanza.

La Battle Mode, invece, ha un’impronta del tutto diversa ed è rivolta ai giocatori. Soprattutto negli FPS ci siamo accorti di come la sensazione cambi da un profilo all’altro. Questa Battle Mode sì, sarà carente sotto diversi punti di vista, ma il suo lavoro lo svolge alla grande. Grazie ad essa siamo infatti riusciti a percepire i passi avversari in modo più definito, così come la distanza da fuoco nemico e via discorrendo. Questa non è la modalità per tutti i tipi di gamer, sia chiaro. Parliamo di un profilo pensato per gli amanti degli sparatutto.

Il fatto che le Creative SXFI AIR GAMER non necessitino forzatamente di un’alimentazione ci permette di utilizzare i vari profili anche sulle diverse console: un plus da non sottovalutare assolutamente. Chiaramente, sulle varie console (e in modalità Bluetooth) non avremo la possibilità di simulare il Surround, bensì funzioneranno in modalità Stereo.

Testiamo i microfoni

Questo headset include ben due microfoni. Quello già installato è il NanoBoom Mic, un dispositivo di piccole dimensioni che riesce a fornire un’audio dalla qualità non eccelsa. Il CommanderMic è invece uno dei punti forti di queste cuffie. Collegabile (come al precedente) attraverso l’entrata AUX, è a mani basse uno dei migliori microfoni presenti nei vari headset da noi testati.

L’audio in uscita è davvero pulito anche grazie alla soppressione dei rumori che il microfono offre. L’uscita Jack aggiuntiva ci permette di poter collegare le nostre cuffie tramite Jack pur avendo il microfono installato, a differenza del modello precedente. Un’assenza ingiustificata è invece un pulsante (presente nelle sorelle minori) o una gesture per silenziare il microfono.

Ascoltiamo ora i test audio di entrambi i microfoni, effettuati su Audacity senza modificare alcuna impostazione e senza applicare alcun filtro.

Microfono CommanderMic

Microfono NanoBoom Mic

Tiriamo le somme

Creative SXFI AIR GAMER è, secondo il nostro parere, l’headset da gaming più versatile nella sua fascia di prezzo (€139,99 da listino). Tecnologie quali Battle Mode o GAMERCHAT le rendono un must-buy per tutti quegli utenti che sono alla ricerca di un paio di cuffie da utilizzare in diverse occasioni e su varie piattaforme. Che sia per vedere film o per giocare al prossimo Battlefield 2042, queste cuffie vi sorprenderanno positivamente.

Vi sono alcune imperfezioni che non permettono loro di raggiungere l’eccellenza, è vero, ma di questo passo, il prossimo sarà il modello definitivo!

