Recensione Creative SoundBlaster Jam V2: le ricomprerei!

Siete alla ricerca di un paio di cuffie piccole e discrete, dal prezzo non esagerato e dalla buona qualità sonora? Ecco a voi le Creative SoundBlaster Jam V2, scopritele nella nostra recensione completa

L’articolo che abbiamo in prova quest’oggi appartiene ad un marchio che si sta facendo sempre più notare, e che sa certamente distinguersi per un rapporto qualità prezzo notevole. Ebbene queste cuffie wireless SoundBlaster Jam V2 di Creative ne sono l’ennesima dimostrazione. Difatti, al netto di qualche piccola sbavatura riescono pienamente nel loro intento, essere pratiche e comode senza però costare una fortuna.

Scheda tecnica | Recensione Creative SoundBlaster Jam V2

Interfaccia Bluetooth : 5.0

: 5.0 Peso : 84g

: 84g Colore : Nero

: Nero Caratteristiche principali : aptX

: aptX Risposta in frequenza : 20–20,000 Hz

: 20–20,000 Hz Dimensioni driver : Magnete Neodymium da 32 mm

: Magnete Neodymium da 32 mm Tipo di batteria e durata : 1 batteria ai polimeri di litio ricaricabile da 200 mAh

: 1 batteria ai polimeri di litio ricaricabile da 200 mAh Durata della ricarica : 1–2 ore

: 1–2 ore Tipo di connettore : Bluetooth 5.0

: Bluetooth 5.0 Profili Bluetooth : HFP (Hands-Free Profile), A2DP (senza fili Bluetooth Stereo), AVRCP (Bluetooth Remote Control), Supporta le connessioni Multipoint per 2 dispositivi

: HFP (Hands-Free Profile), A2DP (senza fili Bluetooth Stereo), AVRCP (Bluetooth Remote Control), Supporta le connessioni Multipoint per 2 dispositivi Frequenza operativa : Bluetooth 2.4 GHz

: Bluetooth 2.4 GHz Codec audio : aptX, SBC, aptX HD, aptX LL

: aptX, SBC, aptX HD, aptX LL Raggio di funzionamento : fino a 15 metri

: fino a 15 metri Stile : Sulle orecchie

: Sulle orecchie Temperatura operativa : Da 0 °C a 45 °C

: Da 0 °C a 45 °C Contenuto confezione: 1 paio di cuffie Sound Blaster JAM V2; 1 ricambio cuscinetti; 1 cavo USB da tipo-C a tipo-A; Guida rapida; Libretto di conformità; Libretto di garanzia

Comode e leggere | Recensione Creative SoundBlaster Jam V2

Partiamo dai primi elementi che balzano all’occhio una volta aperta la confezione: il design e la qualità costruttiva. Riguardo al primo non c’è poi molto da dire, le linee sono semplici e dalla forma classica. Su entrambi i lati abbiamo inciso in rosso il logo Creative, il ché contribuisce a renderle meno anonime, mentre sui padiglioni trovano posto i vari tasti di accensione e volume, i quali daranno poi accesso ad una serie di funzioni che vedremo più avanti.

Un’altra cosa che possiamo notare sin da subito è l’estrema leggerezza del prodotto, il quale a fronte di un materiale cheap, trova il suo valore aggiunto nell’eccezionale ergonomia. Sì perché una volta indossate vi scorderete di loro, e questo (almeno personalmente) è un plus non da poco. Facilmente mi sono ritrovato ad utilizzarle per ore senza poi provare alcun tipo di fastidio, che sia nella parte superiore della testa o sulle orecchie stesse. Come anticipato però, il risvolto negativo della medaglia è nella costruzione un po’ cheap, che rende queste cuffie molto fragili se soggette a sollecitazioni esterne, trattatele dunque con cura. Da segnalare infine l’impossibilità di ripiegare su se stessi i padiglioni, infatti, l’unica azione possibile sarà quella di estendere o meno la lunghezza dell’archetto tramite un semplice meccanismo.

Si sentono bene | Recensione Creative SoundBlaster Jam V2

Ma passiamo alla domanda cruciale, come si sentono? Tutto sommato molto bene, certo non aspettatevi miracoli in questa fascia di prezzo. Tuttavia per un utilizzo classico, come ad esempio musica in streaming dai più popolari servizi, film su Netflix o serie tv non avrete alcun tipo di rinuncia o problema. Le vere limitazioni le avrete decidendo di sfruttarle per qualcosa di più complesso. Le ho testate infatti con una traccia musicale acquistata su Qobuz in formato WAV e FLAC (quindi lossless) e la differenza con un classico MP3 a 320kbps è stata praticamente impossibile da percepire.

Per quanto riguarda la copertura delle varie frequenze ci troviamo di fronte ad un prodotto nella media, senza infamia e senza lode. I bassi sono presenti, non pompati (anche se a questo si può ovviare con il pulsante dedicato che vedremo tra poco), cosi come le alte e le medie frequenze. Ricordiamo dopotutto che il focus principale di queste cuffie sono le videoconferenze, e qui grazie all’ausilio dei ben due microfoni integrati, potrete sfruttarle al massimo delle loro potenzialità. Gli interlocutori ci sentiranno forte e chiaro, e grazie alla sopracitata ergonomia non avrete problemi a sostenere call di svariate ore.

Funzionalità extra e autonomia | Recensione Creative SoundBlaster Jam V2

Come anticipato nel primo paragrafo, il prodotto dispone di una serie di funzionalità e shortcuts accessibili tramite il pulsante multifunzione presente sul padiglione destro. Con quest’ultimo potrete infatti accendere e spegnere le cuffie, avviare la procedura di pairing e richiamare l’assistente vocale (ad esempio Google Assistant). I pulsanti dedicati al volume, oltre a svolgere la funzione omonima, ci permettono poi di passare al brano successivo o tornare a quello precedente. Infine, l’ultimo pulsante è quello relativo all’amplificazione dei bassi, non il massimo del bilanciamento, ma pur sempre una gradita aggiunta.

Sul lato inferiore trova posto l’ingresso USB Type-C utile sia per la ricarica, che avviene in circa 2 ore (il cavetto è in dotazione), che per la connessione cablata al PC. Tuttavia trattandosi di cuffie Bluetooth ciò che ha più importanza è la stabilità della connessione, e queste SoundBlaster Jam V2 non deludono. Dotate della versione 5.0, la connessione Bluetooth con lo smartphone rimane stabile anche attraverso pareti o distanze considerevoli (circa 20 metri), e la qualità generale non ne risente. Come non citare poi il supporto alla tecnologia Qualcomm aptX HD e aptX Low Latency, caratteristica assolutamente non scontata in questa fascia di prezzo. In ultimo luogo l’autonomia, più che buona e che corrisponde a quanto dichiarato dalla casa produttrice, ovvero circa 20h con utilizzo standard.

Prezzo e conclusioni | Recensione Creative SoundBlaster Jam V2

Siamo giunti alla fine di questa recensione ed è tempo di tirare le somme, queste Creative SoundBlaster Jam V2 valgono il prezzo del biglietto, che ad oggi si aggira sui 39,99€. Potete acquistarle su Amazon tramite il box qui in basso al miglior prezzo suggerito.

Se cercate comodità e qualità al giusto prezzo allora faranno sicuramente al caso vostro. Fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti. Non dimenticate inoltre di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!