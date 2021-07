Recensione Creative Live!Cam 1080p V2: la webcam compatta

In questa recensione scopriremo come si è comportata Live! Cam Sync 1080p V2, la nuova webcam ideata da Creative. Analizziamola nel dettaglio

Dovendo trascorre le giornate in casa lavorando in smart working, il tempo passato davanti al computer a destreggiarsi tra conferenza ad un’altra è aumentato a dismisura, rendendo più necessaria che mai la presenza di webcam a corredo. Con questa recensione vogliamo mostrarvi l’ultimo prodotto di Creative, la Live! Cam Sync 1080p V2, seconda versione migliorata della webcam dell’azienda di Singapore.

Specifiche tecniche:

Dimensioni: 83 x 58 x 60 (LxPxA)

83 x 58 x 60 (LxPxA) Peso: 100g

100g Risoluzione: 2MP, 1080p, 30FPS

2MP, 1080p, 30FPS Campo visivo: 77°

77° Cavo: 1,8m con connettore USB A

1,8m con connettore USB A Microfoni: sistema con due microfoni onnidirezionali

sistema con due microfoni onnidirezionali Extra: copriobiettivo integrato, montaggio su treppiede, connessione Plug and Play, spia LED bianca

Confezione minimale | Recensione Creative Live! Cam Sync 1080p V2

La confezione del prodotto è minimale, una volta aperta troviamo al suo interno il dispositivo e i relativi libretti di garanzia, guida rapida e opuscolo riepilogativo. La camera è avvolta da una plastica, per evitare eventuali graffi, con il relativo cavo USB A da 1.8m. La webcam si presenta compatta, con il corpo camera e il supporto di montaggio flessibile. Quest’ultimo permette di montare il dispositivo su un treppiede, con la possibilità di inclinazione e rotazione. Il meccanismo di fissaggio è un semplice cardine in plastica, che permette il cassico posizionamento sul monitor. Una volta in posizione, sopra al monitor o su un treppiede, è sufficiente collegare il cavo USB al computer e il gioco è fatto, grazie alla connessione Plug and Play che non richiede l’installazione di ulteriori driver.

La qualità | Recensione Creative Live! Cam Sync 1080p V2

Entrando nel pieno della recensione, iniziamo parlando della qualità video. La risoluzione è in Full HD (1920 * 1080) a 30FPS (30 fotogrammi al secondo), più che sufficienti per intraprendere una videochiamata con gli amici o per partecipare ad una riunione di lavoro. La qualità dell’immagine è notevole, nonostante i soli 2MP del sensore CMOS. Purtroppo, quando la camera ha una fonte di luce posteriore, il sensore non riesce a gestire la stessa e il volto diventa completamente pallido rendendo difficile delineare i lineamenti facciali.

Passando alla qualità audio invece, c’è da dire che il sistema di doppi microfoni funziona decentemente. Questo perché se si usa il dispositivo senza installare l’applicazione dedicata, il microfono acquisirà molto rumore di sottofondo, rendendo la comprensione lievemente ostica. Il microfono migliora notevolmente una volta installata l’applicazione, dopo aver effettuato un’aggiornamento dei driver. Grazie a questo aggiornamento, si aggiungeranno le funzioni SmartComm Kit che permettono di distinguere la nostra voce — VoiceDetect — e di eliminare i rumori ambientali — Noice Clean-out — migliorando la qualità del microfono. Una caratteristica particolare è il copriobiettivo integrato, ottimo per preservare la privacy, ma non presenta un pulsante per mutare il microfono per i più scrupolosi.

Conclusione | Recensione Creative Live! Cam Sync 1080p V2

Siamo giunti alla conclusione di questa recensione sulla webcam Creative Live! Cam Sync 1080p V2 ed è arrivato il momento di esprimere un giudizio. Il montaggio è facile ed immediato, senza dover usare attrezzi ulteriori o particolari fissaggi. Il dispositivo in se è compatto e minimale, immediatamente pronto all’uso. La qualità visiva è buona e, nonostante i 2MP del sensore, si riesce a distinguere l’immagine durante una videochiamata. Per quanto riguarda la qualità audio invece ci si aspettava un livello qualitativo più alto, purtroppo di base il microfono cattura molto rumore ambientale. La situazione migliora se si installa l’applicazione e si effettua l’aggiornamento, con la possibilità di attivare la cancellazione del rumore.

Il problema del microfono persiste, data l’unicità del sistema operativo per il quale è disponibile l’applicazione (solamente per Windows 10). Il copriobiettivo è utilissimo e funzionale, peccato per l’assenza di un pulsante per mutare il microfono (forzando a scollegare la camera o a disattivare il microfono quando non necessario). Infine, il prezzo: 49,99€ su Amazon, lievemente alto data la qualità complessiva del prodotto.