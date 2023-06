Recensione Corsair Xeneon Flex 45WQHD240: il monitor che si piega

In questo articolo andremo a vedere la recensione del Corsair Xeneon Flex, un monitor gaming 45 pollici in formato UltraWide che flette

Abbiamo imparato a conoscere Corsair in tantissime recensioni e ci siamo sorpresi nella recensione dedicata al loro primo monitor, il XENEON 32QHD165 di cui trovate. Ecco qui l’articolo nel caso ve lo siate persi.

A distanza di circa un anno e mezzo eccoci di nuovo a parlare nuovamente di un monitor Corsair e vi assicuro che se pur differente lo stupore è equiparabile. Infatti anche se esiste un precedente l’azienda Californiana ha deciso di stupire nuovamente con una scelta inaspettata.

Se siete curiosi mettetevi comodi perché abbiamo molto da raccontarvi su questa recensione dedicata al Corsair Xeneon Flex.

Specifiche tecniche | Recensione Corsair Xeneon Flex 45WQHD240

Dimensione dello schermo: 45 pollici

Tipo di pannello: OLED

Risoluzione nativa: 3440×1440

Tempo di risposta (G2G): 0.03ms

Frequenza di aggiornamento: 240Hz

Rapporto di contrasto: 1,500,000:1

Estetica e costruzione | Recensione Corsair Xeneon Flex 45WQHD240

Penso che Corsair sia in cima alla lista quando si parla di stile. Nonostante mantenga un design sobrio con colori non troppo vivaci, l’azienda californiana è riuscita a conferire al suo monitor un aspetto unico e, secondo il mio punto di vista, estremamente affascinante.

Il piedistallo è obbligatoriamente un po’ ingombrante, anche a causa delle dimensioni e delle caratteristiche del monitor. Il design del CORSAIR XENEON FLEX è decisamente essenziale, ma estremamente curato in ogni sua parte, offre una deriva gaming ma anche un’eleganza innata.

Al centro della struttura principale troviamo lo stand che, ospita parte dell’elettronica del display, il tasto di accensione e spegnimento e alcune delle connessioni che vedremo in seguito più nel dettaglio.

Ovviamente non possiamo non citare il sistema di curvatura, che risulta posto ovviamente nella parte posteriore del monitor.

Il meccanismo di supporto è costituito da due braccia articolate che guidano il pannello attraverso i vari angoli di inclinazione, segnalando con un chiaro suono l’inizio e la fine del movimento, indicando così all’utente quando fermarsi. Non temete quindi di poter forzare il sistema di piegamento.

Inoltre è bene specificare che i maniglioni per compiere i movimenti di chiusura e apertura rimangono seminascosti e vanno estratti per agevolare l’operazione.

Il design scelto è davvero strabiliante, la possibilità di sfruttare il piedistallo per contenere gran parte delle’elettronica è geniale anche se così facendo l’obbligo di mantenere il monitor vincolato a esso è imprescindibile. In questo modo non è possibile sfruttare un attacco VESA e agganciare a parte il nostro Xeneon Flex.

Accessori e OSD |Recensione Corsair Xeneon Flex 45WQHD240

Prima di discutere dell’OSD e delle sue funzionalità, è importante chiarire quali opzioni di connessione sono disponibili. Anche in questo ambito, non abbiamo nulla da lamentare, poiché sono presenti numerose opzioni complete. In particolare, troviamo le seguenti connessioni disponibili:

Frontale:

2 X Porte USB 3.2

Uscita audio da 3.5 mm

Pulsante di selezione ingresso

Pulsante I/O

Pulsante Joystick per il menù

Posteriore:

2 X HDMI 2.1

1 X Displayport 1.4

2 X USB TYPE-C

2 X USB 3.2

All’interno della confezione troviamo, oltre al pannello, anche un cavo Display Port, un cavo HDMI, un cavo Type C e un cavo di alimentazione. Tutto accompagnato dai classici manuali d’istruzione.

Scopriamo l’OSD di questo monitor da gaming

L’OSD è intuitivamente controllato tramite un joystick e un tasto dedicato esclusivamente all’accensione e allo spegnimento. Grazie a questa levetta, possiamo navigare comodamente tra tutte le configurazioni disponibili del nostro monitor.

Una grande, piacevole, sorpresa è stata la possibilità d’inserire anche l’italiano nell’OSD. Così settare tipo d’immagine, colori, attivare e disattivare il FreeSync, impostare la modalità a bassa latenza o ancora passare da un profilo personale, gaming o cinema sarà ancor più facile e intuitivo.

Come si comporta in gaming? | Recensione Corsair Xeneon Flex 45WQHD240

Il monitor gaming Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 è un ottimo prodotto per i giocatori che cercano un’esperienza di gioco fluida e di alta qualità. Durante le prove con giochi come Warzone, CyberPunk 2077 e Diablo 4, il monitor ha dimostrato di avere un’ottima risoluzione e una frequenza di aggiornamento elevata che permette di avere un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Inoltre, il monitor ha una buona luminosità e un’ampia gamma di colori che rendono l’immagine nitida e dettagliata.

Infine, il design elegante e moderno del monitor lo rende un’ottima scelta per chi cerca un prodotto esteticamente piacevole. Inoltre, il monitor gaming Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 ha la forza della qualità dell’OLED che permette di avere un’immagine nitida e dettagliata com neri assoluti.

Tuttavia, essendo un monitor UltraWide, potrebbe non essere adatto a tutte le esperienze di gioco e forse dà il meglio di sé nelle sessioni di gaming con titoli di corse. In ogni caso, il monitor è un’ottima scelta per i giocatori che cercano un prodotto di alta qualità e dalle prestazioni elevate.

Chi dovrebbe acquistare questo monitor?

In conclusione, siamo davanti a un monitor fantastico che riesce a dare un’immersività mai vista prima, anche se la sua forza è forse anche la sua grande debolezza.

La possibilità di avere un monitor sia curvo che standard è molto conveniente, si potrebbe godere del meglio delle due facce in produttività e durante le sessioni di gaming. Tuttavia, l’impossibilità di appendere il monitor unite a un piedistallo dalle generose dimensioni potrebbe non far contenti i più.

C’è poi da considerare anche la risoluzione che ci indirizza verso un PC molto performante (non abbiamo usato una 4080 per i test). Ultimo e non per caso, il prezzo che, se pur giustificato, è piuttosto alto.

In poche parole, siamo davanti a un monitor fantastico in grado di dare soddisfazioni e garantire emozioni, ma che purtroppo è destinato a una piccolissima fascia elitaria del mercato.

Dal nostro punto di vista, in tutta onestà, ci siamo divertiti nel testare questo fantastico pannello e vi invitiamo a farlo anche voi, qualora ne abbiate la possibilità (magari in qualche fiera dedicata).