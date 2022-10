Recensione Corsair K100 Air Wireless: l’evoluzione della perfezione

In questo articolo andremo a vedere la recensione della tastiera da gaming Corsair K100 Air Wireless una tastiera particolare che entra di prepotenza in un mercato di nicchia e lo fa al modo di Corsair

Abbiamo imparato a conoscere la linea K100 di Corsair grazie alla recensione della Corsair K100 RGB che senza dubbio è entrata nei nostri cuori per un’infinità di motivi. In questa nuova versione si stravolge buona parte di quello che abbiamo visto anche se rimane il fatto che la serie 100 è sempre sinonimo di qualità portata agli estremi del brand.

Siamo davanti a una tastiera che ho descritto inizialmente di nicchia. Ho deciso di metterla in questa categoria per due sostanziali motivi: il primo è proprio il form factor e il secondo è ovviamente il prezzo.

Siamo dinnanzi ad una tastiera low profile con tasti meccanici ribassati che permettono alla stessa di essere alta soltanto pochi millimetri. Oltre a donare un aspetto e un’eleganza senza paragoni tutto questo offre una serie di vantaggi indiscutibili. Abbiamo la possibilità di collegare la tastiera in modalità wireless andando a sfruttare la funzione Axon che abbassa la latenza e offre innumerevoli vantaggi.

Ovviamente troviamo anche il software iCUE aggiornato che ci permette di scaricare l’ultimo aggiornamento firmware e ci permette di gestire colori, macro e assegnazione tasti.

Come nel modello uscito qualche mese fa troviamo i tasti multimediali, la comoda rotella per la selezione del volume, un tastierino numerico e i tasti per la personalizzazione (tra cui quello per lo switch profili, l’hold per il tasto Windows e quello dedicato all’intensità d’illuminazione).

La batteria promette un’autonomia di cinquanta ore con i LED accesi e una fino a duecento ore con retroilluminazione disattivata. Il tutto grazie a una ricarica che va dalle tre alle cinque ore in base alla batteria residua.

Packaging e design | Recensione Corsair K100 Air Wireless

All’interno della confezione troviamo ovviamente la nostra tastiera, un cavo di ricarica e i classici manuali d’istruzione e la garanzia. La tastiera si presenta coperta da una cover in plastica trasparente atta a preservala da eventuali urti.

Il design è a nostro avviso magnifico. L’eleganza la fa da padrone e il form factor full size la rende completa ma maneggevole.

Anche in questa versione troviamo un piccolo display di notifica nella parte centrale che segnalerà le funzioni attive (Blocco tastierini numerico, blocco maiuscolo). Nella parte in alto a sinistra troviamo invece il tasto per lo switch dei profili, il blocco per il tasto Windows e la rotella multifunzione.

Il telaio in alluminio della parte superiore viene unito dalla solida plastica del posteriore.

Come si comporta in gioco e nella scrittura? | Recensione Corsair K100 Air Wireless

Di tastiere nell’arco della nostra carriera su tuttoteK di tastiere ne abbiamo provate davvero un’infinità. Ogni volta che si cambia bisogna fare un minimo di rodaggio. Con questa K100Air Wirless onestamente il passaggio è stato abbastanza indolore. Un po’ perché mi capita spesso di scrivere da PC portatili e un po’ perché comunque la mia tastiera nel quotidiano è comunque una K100 di Corsair. Ma in linea generale credo che adattarsi a questo modello sia molto più facile che adattarsi ad altre tipologie.

Il connubio di tasti meccanici ma low profile a nostro avviso è qualcosa di fenomenale. Difficilmente si riuscirà a scrivere altrettanto velocemente su una tastiera che monta pulsanti normo-profilo.

Quasi impossibile missare una pigiata e sicuramente molto più difficile riuscire a scrivere altrettanto veloce su tastiere di diversa natura.

All’interno della confezione non troviamo un poggiapolsi e ci sembra abbastanza naturale. Data l’altezza della tastiera sarebbe stato probabilmente come chiedere un gradino da suv su di un’auto dall’assetto sportivo.

Il design a basso profilo rende inoltre la tastiera davvero adatta alle situazioni da ufficio. Non credo che nessun profano possa dire che siamo davanti a una tastiera votata al gaming.

Scrittura largamente promossa ma in gaming?

A proposito di gaming, gli switch meccanici (ma molto più silenziosi della meda) ci permettono di sentire il punto di attuazione ma grazie sempre alla corsa ridotta sarà impossibile missare un comando.

La presenza degli switch Cherry MX ultra low profile ci permette di raggiungere una velocità sbalorditiva. Se unite la velocità sbalorditiva a un ottimo sistema di antighosting e a un polling rate massimo di 8.000 Hz le conclusioni vengono da loro.

La frequenza di polling è raggiungibile grazie alla tecnologia AXON, la stessa che abbiamo imparato a conoscere, e ad apprezzare, nella recensione Corsair SABRE RGB PRO.

Non dimentichiamo ovviamente i tasti funzione e quelli programmabili che uniti agli 8Mb di memoria integrata ci permettono di registrare e utilizzare più profili.

Anche iCUE se non indispensabile rimane una certezza. Ovviamente potrete decidere di non utilizzarlo e accontentarvi di gestire i colori attraverso i tasti funzione ma la maggior parte delle features più importanti si sbloccheranno tramite software.

La tastiera consente tre tipi di connessione: wireless, bluetooth oppure cablata. Grazie alle varie tipologie di connessione potremmo collegare più device. Non fanno eccezione anche le nostre amate console di ultima generazione o nostri dispositivi mobili.

Scheda tecnica | Recensione Corsair K100 Air Wireless

Abbaiamo anticipato molteplici dati su questa tastiera ma crediamo che un veloce recap possa rendere un’idea ancora maggiore.

Telaio : alluminio anodizzato e spazzolato

: alluminio anodizzato e spazzolato Switch : Cherry MX ultra low profile

: Cherry MX ultra low profile Polling rate : 8.000 Hz

: 8.000 Hz Connettività : USB 3.0, Wireless, Bluetooth

: USB 3.0, Wireless, Bluetooth Retroilluminazione : ogni tasto e illuminato singolarmente ed’è possibile gestirlo tramite iCUE

: ogni tasto e illuminato singolarmente ed’è possibile gestirlo tramite iCUE Peso : 0.78 Kg

: 0.78 Kg Autonomia batteria: fino a 50 ore con illuminazione attiva e fino a 200 ore con illuminazione disattivata

Chi dovrebbe acquistare questa Corsair K100 Air Wireless

Siamo davanti a una tastiera particolare che unisce due mondi profondamente diversi ma che per molti di noi sono fanno parte della quotidianità. Questa Corsair K100 Air Wireless riesce a dare il massimo nelle fasi di scrittura ma nel frattempo a non far ripiangere una classica tastiera da gaming.

Grazie alla scelta di tasti e switch low-profile ma meccanici possiamo ottenere il massimo nelle fasi di scrittura esattamente come nelle sessioni di gaming. Oltretutto grazie al comparto multimediale anche ascoltare musica o guardare contenuti video sarà estremamente comodo. Non trascurabile l’opzione wireless che oltre a concederci la possibilità di eliminare un cavo, ci permette di collegare la tastiera anche a una console.

Se nella stessa postazione avrete il PC e la console che utilizzate per il gaming, avere una tastiera che senza nessun cavo vi permette di scrivere e giocare sarà una vera e propria manna.

In conclusione, al netto del costo se pur ben giustificato di circa 300 euro e delle caratteristiche intrinseche di una tastiera low profile, ci sentiamo di consigliarla a chi vuole il meglio in tutti i fronti.