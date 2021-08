Recensione Corsair HS 80 wireless: il suono della vittoria

In questo articolo vedremo la recensione delle Corsair HS 80 wireless. Sarà riuscita Corsair a migliorare ancora una volta la sua linea con un paio di cuffie top di gamma entusiasmanti? La risposta è senza troppi preamboli sì! Scopriamo insieme come

L’audio di gioco non è uno scherzo. Per poter godere a pieno di un titolo è importante non perdere neanche un piccolo dettaglio. Corsair questo lo sa bene e con queste HS 80 wireless ha davvero fatto un lavoro a tutto tondo, si è sintonizzata sulle frequenze dei giocatori competitivi ma anche sulle onde degli amanti dei giochi single player.

Uniamo un ottimo sistema audio alla qualità dei materiali e al design che è stato dato a queste cuffie e probabilmente avremo delle cuffie davvero straordinarie.

Materiali e design al top | Recensione Corsair HS 80 wireless

Le Corsair HS 80 wireless sono belle ed’eleganti. Nel classico nero opaco risultano adatte a ogni gusto, inoltre l’inserimento di LED sui due lati e sul microfono danno quel qualcosa in più. Abbiamo anche apprezzato la possibilità di disabilitare li stessi.

La scritta bianca sulla parte alta dell’archetto è molto minimal e si sposa con il design generale. Tutto viene ovviamente gestito sul padiglione sinistro che contiene il tasto d’accensione, la comoda rotella per la gestione del volume, l’ingresso Type C per la ricarica e il microfono.

Padiglioni che ricordo sono in memory foam.

Parlando subito del microfono è bene di re che non è removibile anche se la gestione dello stesso è molto buona. Basterà infatti portarlo in posizione di “chiusura” per disattivarlo. Il materiale gommato di cui è composto risulta modellabile anche se curvandolo non sarà comodissimo riposizionarlo in porzione eretta.

L’archetto come la parte dei padiglioni che vengono a contatto con il corpo sono in tessuto. Una scelta molto apprezzata sopratutto in queste giornate torride ma che ahimè non viene premiata dalla quantità di polvere e di epidermide raccolta da questi materiali.

A proposito di archetto interessante il sistema scelto da Corsair che permette una regolazione millimetrica grazie a un sistema a velcro, o a strappo, se preferite, nella parte interna dello stesso. Ovviamente il tutto è elasticizzato e una volta trovate le giuste misure sarà come non indossare le cuffie.

Ottima anche la possibilità di ruotare i padiglioni di 180 gradi in modo da adattarsi alla faccia e offrendo la possibilità di riporle comodamente.

Un audio sensazionale | Recensione Corsair HS 80 wireless

Per quanto riguarda la sezione più importante dell’headset in questione non abbiamo (quasi) nulla da recriminare. Grazie alla nuova dimensione dei driver, ben 50mm, il suono è molto forte e i bassi sono ancora una volta esplosivi e inarrivabili per la concorrenza.

La gestione di equalizzazione settabile da iCue permette di sfruttare al massimo tutta la potenzialità delle cuffie, il tutto unito alla possibilità di andare a godere della tecnologia Dolby Atmos a 24 bit.

Sia in fase di gioco competitivo che nel single player abbiamo potuto godere dell’ottimo audio stereo di queste cuffie, senza mai sentire la mancanza di una gestione di un audio 7.1 o simile.

Grazie a driver audio da 50mm al neodimio possiamo godere di un suono cristallino in tutte le frequenze e non ci siamo mai imbattuti in distorsioni o pecche sonore.

La qualità dei preset è molto buona anche se l’audio di gioco non riesce sempre a goderne a pieno. Un esempio lampante e il preset denominato FPS, che ovviamente è pensato per il gaming competitivo negli sparatutto, utilizzando questo preset audio infatti si migliora sì la possibilità di sentire in maniera più accurata l’audio dei nemici (come passi o direzione dei colpi) ma viene distorta la chat del party in maniera fastidiosa.

Il nostro consiglio è di crearvi la vostra equalizzazione oppure partire da una preimpostata per poi andare a correggere le pecche.

L’audio del microfono omnidirezionale è molto buono e sicuramente molto migliore della gran lunga dei microfoni presenti nelle cuffie da gaming.

Wireless Slipstream merita un applauso

Un commento è obbligatorio anche sulla tecnologia wireless di queste cuffie. Iniziamo con il dire che da sempre Corsair ha la grande forza di riuscire a creare un ecosistema, alle volte neanche troppo auto-inclusivo, davvero fantastico. Grazie a questa nuova tecnologia denominata Wireless Slipstream la cosa si fa ancora più interessate.

Grazie a questa nuova feature infatti sarà possibile collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente, il tutto utilizzando la sola chiavetta wireless in dotazione. Il che significa che se avete ad’esempio un Dark Core RGB PRO potete collegarlo senza inserire un secondo ricevitore. Così facendo oltre a eliminare i cavi di mouse e cuffie (e magari tastiera) potrete anche liberare due prese USB, collegando i tre dispositivi a un unico grande sistema. Un vero e proprio sogno.

Se tutto questo non fosse abbastanza potrete sfruttare le cuffie anche su console! Infatti le Corsair HS 80 wireless sono compatibili anche con PlayStation 4 PlayStation 5.

Chi dovrebbe acquistare queste Corsair HS 80 wirless?

In conclusione siamo davanti a un gran bel pezzo di hardware. Le ultime arrivate in casa Corsair sono un agglomerato di tecnologia e ricerca. Certo qualche piccolo difetto non manca, non abbiamo un microfono removibile e alcuni materiali soffrono un po’ troppo la polvere ma nulla va realmente a inficiare la qualità più che buona del prodotto.

Il prezzo di 150 euro presente sullo store ufficiale è più che congruo all’offerta generale. Sopratutto in funzione del fatto che siamo dinnanzi alla tecnologia Dolby Atmos e a quella Wireless Slipstream. Un connubio davvero vincente.

Se siete alla ricerca di un ottimo paio di cuffie wireless che offrano molto costando il giusto le avete trovate, se poi avete altre periferiche wireless firmate dalla casa californiana allora non avete proprio più scuse.