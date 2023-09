Recensione Corsair HS 80 MAX: miglioramenti e novità

In questo articolo vedremo la recensione delle wireless Corsair HS 80 MAX. Corsair è riuscita a portare ulteriori miglioramenti alla sua prestigiosa gamma di cuffie di fascia alta con questo eccitante paio di auricolari? Scopriamolo insieme!

L’audio nel mondo del gaming è una questione molto seria. Per poter apprezzare appieno un videogioco, è essenziale non perdere nemmeno il più piccolo dettaglio sonoro.

Corsair è consapevole di questa importanza e con le sue cuffie wireless HS 80 ha compiuto uno sforzo eccezionale. Queste cuffie sono state sintonizzate con grande cura per soddisfare le esigenze sia dei giocatori competitivi che degli appassionati di giochi single player.

Quando si unisce un sistema audio di alta qualità con materiali pregiati e un design ben curato, il risultato sono probabilmente delle cuffie eccezionali sotto ogni aspetto.

Materiali e design al top | Recensione Corsair HS 80 MAX

Le Corsair HS 80 MAX sono esteticamente attraenti ed eleganti. Con la loro finitura bianca opaca, si adattano a qualsiasi preferenza, e l’aggiunta di LED su entrambi i lati e sul microfono conferisce loro un tocco extra. È da notare che è possibile disattivare questi LED, il che è un punto positivo.

La scritta bianca sulla parte superiore dell’archetto è molto discreta e si integra perfettamente con il design complessivo. Tutti i controlli si trovano sul padiglione sinistro, che include il pulsante di accensione, una comoda rotella per la regolazione del volume, una porta Type C per la ricarica e il microfono.

I padiglioni, va ricordato, sono realizzati in memory foam.

Parlando del microfono, è importante notare che non è rimovibile, anche se la sua gestione è molto pratica. Basta posizionarlo nella modalità “chiusura” per disattivarlo. Il materiale gommato con cui è realizzato è modellabile, ma una volta curvato potrebbe risultare un po’ scomodo riposizionarlo in posizione eretta.

L’importanza del comfort

Sia l’archetto che la parte dei padiglioni a contatto con il corpo sono realizzati in tessuto. Questa scelta è molto apprezzata, specialmente nelle giornate calde, ma purtroppo tende a raccogliere polvere e detriti cutanei, il che può essere un inconveniente.

Un aspetto interessante dell’archetto delle cuffie è il sistema di regolazione millimetrica scelto da Corsair, che sfrutta un sistema a velcro (o a strappo, se preferite) nella parte interna dello stesso. Questa soluzione è estremamente pratica, poiché permette di adattare le cuffie con precisione alla dimensione della testa. Grazie all’elasticità del materiale, una volta trovate le giuste misure, sarà come se non indossaste affatto le cuffie.

Inoltre, la possibilità di ruotare i padiglioni di 180 gradi è un altro punto forte di queste cuffie. Questa caratteristica consente loro di adattarsi perfettamente al volto dell’utente e offre la comodità di riporle in modo agevole quando non sono in uso.

Possiamo tranquillamente dire che, ovviamente, la nuova versione nell’estetica e nei materiali è esattamente quella delle Corsair HS 80 wireless di cui trovate la nostra recensione.

Come suonano queste cuffie? | Recensione Corsair HS 80 MAX

Per quanto concerne l’aspetto fondamentale delle cuffie, non possiamo che esprimere massima soddisfazione. Grazie all’implementazione di driver di notevoli dimensioni, ben 50 millimetri di diametro, l’esperienza sonora si presenta estremamente potente, con i bassi che confermano la loro resa esplosiva e imbattibile rispetto alla concorrenza.

L’opzione di regolare l’equalizzazione attraverso iCue permette di sfruttare appieno le capacità delle cuffie, e ciò è ulteriormente arricchito dalla possibilità di usufruire della tecnologia Dolby Atmos a 24 bit. Sia durante il gioco competitivo che nella modalità single player, abbiamo potuto godere di un eccezionale audio stereo offerto da queste cuffie, senza sentire il bisogno di una gestione audio 7.1 o simile. I potenti driver audio da 50 millimetri in neodimio garantiscono una riproduzione del suono cristallina su tutte le frequenze, senza la minima distorsione o difetto sonoro.

Il nostro consiglio rimane quello di personalizzare l’equalizzazione o iniziare con una preimpostata e apportare le correzioni necessarie.

L’audio del microfono omnidirezionale è di altissima qualità, nettamente superiore alla maggior parte dei microfoni presenti nelle cuffie da gaming. Grazie ai migliori driver per altoparlanti e a un microfono progettato appositamente, tu e i tuoi compagni di squadra sentirete subito la differenza della cuffia HS80 MAX.

Ecco le novità apportate | Recensione Corsair HS 80 MAX

Le nuove cuffie HS80 MAX di Corsair rappresentano un notevole passo avanti in termini di qualità e prestazioni. Offrono una straordinaria versatilità di connessione, supportando il Bluetooth per molteplici piattaforme e console, oltre a una rapida connessione wireless a 2,4 GHz.

La grande novità è la loro capacità di connettersi senza complicazioni a tutti i tuoi dispositivi, passando agevolmente dalla connessione wireless a 2,4 GHz al Bluetooth e viceversa, il tutto con un semplice tocco.

Inoltre, queste cuffie includono tutte le caratteristiche distintive della serie HS80, tra cui un microfono professionale omnidirezionale per una comunicazione chiara, un archetto flessibile per il massimo comfort e una robusta struttura in alluminio. Le HS80 MAX Premium portano l’esperienza di gioco a un livello superiore, soddisfacendo le esigenze dei giocatori più esigenti.

Chi dovrebbe acquistare queste cuffie?

Le cuffie Corsair HS80 MAX rappresentano un’opzione eccellente per un’ampia gamma di appassionati di videogiochi, dal gamer competitivo all’appassionato di giochi single player.

La loro versatilità di connessione, che comprende sia il Bluetooth per una connessione senza fili a una vasta gamma di piattaforme e console, sia una connessione wireless a 2,4 GHz ad altissima velocità, le rende ideali per chiunque desideri un’esperienza di gioco di alto livello.

Ciò che distingue in modo significativo le HS80 MAX è la loro tecnologia audio avanzata, tra cui il supporto Dolby Atmos a 24 bit, che offre un audio spaziale coinvolgente.

Questo si combina perfettamente con l’equalizzazione personalizzabile attraverso l’intuitivo strumento Sonarworks SoundID, il quale crea un profilo audio completamente personalizzato in base alle tue preferenze di ascolto individuali. Questo significa che puoi sperimentare il suono in modo ancora più immersivo e adattarlo al tuo stile di gioco unico.

In conclusione, se sei alla ricerca di cuffie da gaming di alta qualità e sei desideroso di esplorare le nuove funzionalità e le opzioni avanzate offerte dalle HS80 MAX, allora questo upgrade potrebbe essere un’ottima scelta. Tuttavia, se le tue attuali HS80 Wireless soddisfano pienamente le tue esigenze di gioco, puoi tranquillamente continuare a godertele senza sentirne la necessità.

Corsair HS80 MAX WIRELESS Cuffie da Gioco Multipiattaforma con Bluetooth - Dolby Atmos - Microfono di Qualità Broadcast - Compatibile iCUE - PC, Mac, PS5, PS4, Mobile - Grigio Acciaio Audio wireless a bassa latenza da 2,4 Ghz e connettività Bluetooth: sfrutta l’audio wireless a bassa latenza da 2,4 Ghz con portata fino a 15 m e la qualità sonora a 24 bit/96 kHz ad alta fedeltà (il doppio rispetto alle altre cuffie gaming), oltre al supporto della tecnologia Bluetooth per connettere dispositivi mobili ed altri accessori.