Recensione Be Quiet! Shadow Rock TF 2

In questa recensione analizzeremo affondo il dissipatore top-flow “Be Quiet! Shadow Rock TF 2” andandolo a comparare con uno più tradizionale, evidenziando pregi, difetti e differenze

Quello del quale ci occuperemo in quest’analisi non è un dissipatore ad aria consueto. Nel momento in cui Be Quiet! ci ha proposto di analizzare il suo Shadow Rock TF 2, infatti, abbiamo visto quanto effettivamente i dissipatori “top-flow” siano poco utilizzati. Quando un utente sceglie di acquistare un radiatore per la propria CPU si pone principalmente la domanda: “Meglio a liquido o ad aria?”.

In realtà, di dissipatori ad aria non ne esiste solo una tipologia, ossia il classico “tower-cooler”, ma anche modelli differenti che hanno sicuramente molto senso e, spesso, vengono trascurati perché si ignora la loro presenza nel mercato.

In questa recensione del Be Quiet! Shadow Rock TF 2, infatti, non andremo solo ad analizzare quest’ultimo, ma effettueremo anche una comparazione con un dissipatore a torre della stessa azienda!

Che cos’è un dissipatore top-flow?

Partiamo dal capire cos’è e come funziona un dissipatore di questo tipo. Innanzitutto, quello che salta subito all’occhio è la forma. Mentre un dissipatore a torre si sviluppa in altezza, quello di tipo “downdraft” è più basso e largo. Chiaramente, cambia anche la direzione delle ventole. Nel primo caso, queste punteranno in direzione favorevole all’airflow del PC, mentre nel secondo la ventola guarderà in direzione del vetro o della paratia laterale del case.

I lati positivi di un dissipatore top-flow sono, per l’appunto, la possibilità di essere installati anche in configurazioni di dimensioni ridotte e il fatto che, coprendo le RAM, tendono a diminuire le temperature di queste ultime. Inoltre, con questa tipologia di dissipazione, ne gioverà anche la sezione VRM.

Il lato negativo dei dissipatori di questa tipologia è sicuramente il prezzo. Spesso questi sono infatti molto più costosi dei dissipatori a torre e non sempre sono comparabili in termini di prestazioni ad un più classico design. Be Quiet! Shadow Rock TF 2 si propone, invece, ad un prezzo concorrenziale, in linea con i modelli tower. Capiamo, quindi, se, a parità di prezzo, conviene o meno affidarsi a questa tipologia di raffreddamento per il nostro processore.

Unboxing e specifiche

Vediamo ora cosa troviamo nel box di vendita di questo Be Quiet! Shadow Rock TF 2. Ovviamente, la prima cosa che vedremo è il dissipatore con la ventola da 135mm già installata. Nelle varie bustine vi sono poi le piastre e i backplate per AMD (AM2+ / AM3+ / FM1 / FM2+ / AM4) e Intel (775 / 115x / 1200 / 1366 / 2011-3 Square ILM / 2066). Passiamo ora a vedere le specifiche tecniche:

Dimensioni (L x P x A): 137mm x 165mm x 112mm

Peso totale: 0.68 Kg

TDP: 160W

Rumorosità complessiva della ventola (dB(A)) 50/75/100%: 11.9rpm / 19.3rpm / 24.4rpm

Esteticamente il dissipatore ci è piaciuto. Ovviamente quello che spicca sin da subito è la ventola da 135mm che si ancora con le classiche molle ad incastro nelle lamelle. Proprio le lamelle arrivano fino alla piastra di raffreddamento in modo da garantire una dissipazione più efficiente. L’intero corpo è caratterizzato da una classica colorazione alluminio. Le 5 heat-pipes da 6mm, invece, sono in rame. Il logo Be Quiet! è inciso sul lato destro. Le dimensioni lo rendono adatto alla stragrande maggioranza dei case in circolazione. Mentre è largo 137.6mm per 165mm, l’altezza si aggira intorno ai 112mm. Riguardo allo spazio per le RAM, invece, vi sono 48.5mm in altezza a disposizione.

Compariamolo con un dissipatore a torre

Passiamo ora alla comparazione delle temperature massime raggiunte sulla medesima configurazione tra i dissipatori “Be Quiet! Shadow Rock TF 2” e “Pure Rock 2 FX“. La configurazione utilizzata per i test è composta in questo modo:

CASE: NZXT H510 Flow

CPU: Intel Core i5-10600

MOBO: NZXT N7 Z490

RAM: Goodram IRDM White 16 GB DDR4

SSD: Samsung 980 1 TB, Lexar 256 GB

HDD: WDC WD5000 500 GB

I test sono stati effettuati rimuovendo la pasta termica originale e applicando una Arctic MX-4 in modo da non avere alcun tipo di differenza. Abbiamo testato i due dissipatori sottoponendoli a prove identiche.

Cinebench RE23



Utilizzo Browser

Desktop

Concusioni e prezzo

Be Quiet! Shadow Rock TF 2 si è dimostrato un dissipatore top-flow ottimo, specialmente se prendiamo in considerazione il rapporto qualità-prezzo. Nonostante il case nel quale lo abbiamo testato non fosse dotato di mesh nella parte laterale, bensì di una paratia in vetro, le differenze con un classico tower si aggirano sono minime. Addirittura, poi, nello stress test ha vinto lo Shadow Rock TF 2, sicuramente per la bontà della ventola se portata a massimo carico. Inoltre, nonostante la grandezza di 135mm è silenziosissima.

Chi dovrebbe acquistare dunque un dissipatore top-flow? sicuramente chi ha necessità di realizzare un PC Custom compatto, magari da utilizzare per sistemi SFF (Small-Form-Factor), dove ben si sposa a spazi ristretti, senza però rinunciare ad ottime performance. Un altro lato positivo, è che alcuni modelli di RAM presenti in commercio, posseggono un altezza importante, anche per via di eventuali Strisce LED RGB inserite all’interno di quest’ultime, con un dissipatore del genere non avrete nessun problema ad installarle.

Be Quiet! Shadow Rock TF 2 è proposto ad un prezzo che si aggira sui 60,00€. Vi consigliamo sicuramente l’acquisto di questo prodotto in termini di performance, se invece non avete problemi di spazio, una scelta altrettanto sicura può ricadere sul Pure Rock 2 FX.