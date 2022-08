Recensione Be Quiet! Pure Base 500 FX: qualità e spazio a non finire

In questa recensione vedremo da vicino il Be Quiet! Pure Base 500 FX, case spazioso e qualitativamente molto valido, scopriamolo insieme

Siamo di fronte ad un’azienda che in pochi anni è riuscita ad accaparrarsi un posto nell’olimpo del mondo hardware. Be Quiet! infatti, spaziando tra case, dissipatori e alimentatori, sforna anno dopo anni incredibili novità. Oggi vedremo da vicino il nuovo case, appena presentato, ovvero il Pure Base 500 FX.

Confezione e unboxing | Recensione Be Quiet! Pure 500 FX

Iniziamo dalla confezione, in cartone ed estremamente robusta ai fini della protezione del case. All’interno troviamo il case con le ventole già montate (tre Light Wings PWM 120/1700 e una Light Wings PWM 140/1500) e un hub interno dedicato per la gestione delle stesse. Estremamente bello da vedere, il colore nero gli dona sicuramente un’eleganza senza pari.

In confezione troviamo il manuale d’uso, le fascette per il cable management e tutte le viti necessarie per il montaggio di altri dispositivi. Particolarmente apprezzate le fascette in velcro per un cable management facilitato anche ai meno esperti.

Caratteristiche fisiche

Questo nuovo case marcato BeQuiet! è in grado di ospitare schede madri M-ATX/Mini-ITX/ATX pur mantenendo una look assai contenuto dimensionalmente parlando (450 x 232 x 463 mm).

Bellezza e airflow da paura | Recensione Be Quiet! Pure 500 FX

È presente un’illuminazione ARGB completa, che comprende due strisce LED sul frontale e all’interno del case. Così come l’estetica anche l’airflow è a livelli altissimi. Infatti il frontale è totalmente meshato e tutto il case è provvisto di filtri antipolvere che assicurano una resa ottima. Il case risulta molto semplice, bello veramente da ogni angolazione. Sicuramente l’elemento di contrasto è la paratia laterale in vetro temprato che, in colorazione nera, accentua ogni contrasto. La brandizzazione è presente, nei velcri e in qualche rilievo sul case, ma non è mai eccessiva e abbondante.

Il frontale, come dicevamo, totalmente mesgato per un airflow invidiabile con le due strisce LED ARGB che emettono qualità (oltre che tanta luce!). Sul frontale abbiamo un USB 3.0 ed un USB 3.1 (tipo C). Ancora, è presente il tasto di accensione e l’ingresso jack cuffie e microfono. Sulla parte superiore (così come nella parte inferiore) c’è una grande presa d’aria (protetta da un generoso filtro antipolvere) che consente l’installazione di due ventole da 140 millimetri (o un radiatore da 240mm). Il lato destro è totalmente chiuso e, sul retro, troviamo anche fori per l’installazione di una ventola supplementare da 140mm (oltre agli slot per l’installazione dell’I/O shield della scheda madre).

L’interno delle meraviglie | Recensione Be Quiet! Pure 500 FX

Abbiamo parlato dell’esterno, dell’incredibile ariflow e dell’eleganza di questo case. L’occhio vuole la sua parte, ma chi maneggia hardware sa bene che non è tutto. L’interno di questo case è per certi versi anche meglio dell’esterno. L’impostazione è quella classica, con l’alimentatore posizionato nella parte inferiore separato dal resto. La pulizia e l’eleganza fanno da regine, e anche il molto spazio dedicato all’archiviazione ne è la prova. È possibile infatti installare fino a cinque SSD: due dietro il plate rimovibile, altre due dietro la scheda madre e un’altra nella parte inferiore.

Lo spazio tra il plate della scheda madre e il pannello laterale è davvero tanto e questo favorisce non poco il cable management e l’installazione dei componenti. Davvero strabiliante come BeQuiet! non abbia tralasciato nulla, applicando in maniera molto oculata e ingegnerizzata delle fascette in velcro (brandizzate) per la gestione dei cavi sul retro. Per non parlare, poi, della lastra in spugna fonoassrobente sulla parete chiusa che non lascia passare nessun rumore di sorta.

Elementi per il raffreddamento

Sempre in ambito interno del case, giusto qualche chicca per il vostro montaggio di ventole e sistemi di raffreddamento. Il totale di ventole installabili è di sei. Fino a 3 da 120 mm sul frontale, due nella parte superiore e una nel posteriore. Nel frontale, chiaramente, è possibile installare (in alternativa alle ventole) un radiatore fino a 360 mm. Nella parte superiore, invece, è possibile installarne uno da 120 o 240 mm e uno nella parte posteriore da 120 o 140mm.

La qualità delle quattro ventole in dotazione è davvero elevata. Più alta è la qualità, minore è il rumore a regime delle ventole che riescono ad inebriare gli occhi con i loro giochi di luce mantenendo efficienza e silenziosità elevate. Per concludere, è possibile anche installare un dissipatore a torre (spesso quelli ad aria) fino a 190 mm di altezza e una scheda video (anche a tripla ventola) con lunghezz massima di 369 mm.

Installazione dei componenti | Recensione Be Quiet! Pure 500 FX

L’installazione dei componenti è stata parecchio facile. All’interno abbiamo montato una scheda madre di BIOSTAR, la B660GTA, con un processore Intel Core i5 12600, e un dissipatore di BeQuiet!. Il montaggio è davvero comodo, gli spazi sono ampi e le paratie ben distanziate.

Il cable management risulta fortemente incentivato e guidato grazie alle fasce preinstallate. Da segnalare anche la presenza di un hub (da 6 posti) al quale sono già installate le 4 ventole ARGB preinstallate nel case. Ogni ventola, ovviamente, avrà il cavo di alimentazione e quello di controllo dell’ARGB. Oltre a tutti i cavi per i tasti del case (accensione, reset, led etc.).

Conclusioni e prezzo | Recensione Be Quiet! Pure 500 FX

Un case sicuramente elegante, memore dei suoi predecessori dal quale trae ogni beneficio. Un hub in più che permette una gestione dei cavi delle ventole molto più ordinata e performante. Cable management facile, guidato e uno stile veramente importante. Dimensioni comunque compatte ma uno spazio interno veramente ben studiato ed ideato. Airflow che, mi permetto, è uno dei più congeniali visti fino adesso. Seppur non stravolgendo sono riusciti ad innovare un modello veramente ben costruito.

Cosa ne pensate di questo case? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e non solo.