Recensione ASUSTOR Lockerstor 4: un NAS per utenti esigenti

Recensione ASUSTOR Lockerstor 4 offre un mix potenza pura, per utenti più esperti. Grazie a specifiche come 2x porte SSD M.2 NVMe e molto altro

Due porte da 2,5 GbE con un massimo di 5 Gbps in Link Aggregation, altre due porte SSD M.2 NVMe per una rapida accelerazione della cache. Possibilità di utilizzo di flussi 4K senza lag, dotazione con CPU Intel Celeron quad core, affiancati da 4 GB DDR4-2400, e supporto al Wake on LAN e Wake on WAN. Queste alcune delle specifiche del Lockerstor 4, un prodotto che non punta al settore Home User, (o non soltanto), ma che guarda con interesse e strizza l’occhio ai più esperti, ed anche al settore Business.

Il modello che abbiamo ricevuto è l’AS6604T, che ci è stato fornito con dischi Segate Barracuda, adattatore Asustore AS-U2.5G2 e e switch ASW205T da 5 porte.

Design ed Hardware | Recensione ASUSTOR Lockerstor 4

Lockerstor 4 utilizza la CPU Intel Gemini Lake Celeron J4125 Quad Core, che rispetto ai precedenti modelli è il 30% più veloce, per intenderci i precedenti modelli utilizzato le CPU Apollo lake. Celeron J4125 che in questa versione raddoppia anche la cache on-chip a 4 MB. Motivo per il quale il Lockerstor 4 rappresenta uno dei modelli più veloci della gamma. Non solo grazie al processore, grazie anche al comparto RAM, con quattro banchi targati Gigabyte, DDR4, che volendo possono essere aggiornati fino a 8 GB. Il Celeron J4125 ha una struttura quad core e frequenza di 2.0 GHz e boost di 2.7 GHz, per garantire un maggior numero app in background e delle velocità di lettura e scrittura ottimali in ogni condizione.

Lui consuma in media tra i 27 W ed i 35W in fase di funzionamento, ma riesce a consumare molto meno quando i dischi sono in fase di ibernazione, arrivando fino a 12W circa, con un minimo di 0.75 in fase di risparmio energetico, mentre per quanto riguarda il rumore prodotto, abbiamo valori che vanno da 17 a 18 dB. Infine pesa circa 3 Kg, e misura 185.5(H) x 170(W) x 230(D) mm

Presente poi una porta Ethernet da 2,5 Gigabit, che è inoltre compatibile e fino a 5 gbps utilizzando Link Aggregation. È realizzato in plastica, con 4 piedi gommati alla base per garantire stabilità allo stesso. Il design è molto standard e non ha elementi di particolare spicco. Sul pannello frontale i LED di stato, un piccolo riquadro dove vengono mostrate le informazioni di funzionamento, il tasto di accensione, ed una porta USB. Abbiamo poi i vani per i dischi dotati di un sistema comodo di aggancio.

Brevemente ecco tutte le specifiche elencate

CPU: Intel Celeron J4125

Intel Celeron J4125 Memoria 4GB SO-DIMM DDR4

4GB SO-DIMM DDR4 Slot memoria totali : 2

: 2 Memoria RAM espandibile: fino a 8GB (2x 4GB)

espandibile: fino a 8GB (2x 4GB) Memoria Flash : 8GB eMMC

: 8GB eMMC Vani unità : 4 Bay

: 4 Bay Slot unità : 2, tipologia M.2

: 2, tipologia M.2 Tipi di unità compatibili : 3.5″ SATA HDD, 2.5″ SATA HDD, 2.5″ SATA SSD

: 3.5″ SATA HDD, 2.5″ SATA HDD, 2.5″ SATA SSD M.2 installato: 2280 NVMe

Porte USB: 3x USB 3.2 Gen 1

USB: 3x USB 3.2 Gen 1 Rete : 2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M)

: 2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) Output video : 1x HDMI 2.0a

: 1x HDMI 2.0a Pannello LCD : Infrared Receiver

: Infrared Receiver Unità di alimentazione /Adattatore: 90W x1

/Adattatore: 90W x1 Certificazioni e standard : FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC

: FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC Garanzia: 3 Anni

Le sue applicazioni | Recensione ASUSTOR Lockerstor 4

Il software di Asustore è assolutamente completo e rende – al netto delle specifiche da prima classe – questo prodotto performante e sicuro come scelta.

Partendo dalle soluzioni di backup a 360 gradi, grazie ai sistemi di virtualizzazione aziendale. Avendo a disposizione applicativi come MyArchive tecnologia a freddo di backup, Snapshot Center, Cloud Backup Center, DataSync Center, Supporto completo iSCSI/IP-SAN e NFS. Grazie poi alla compatibilità con VMware, Citrix e Hyper-V, supporta le app di virtualizzazione e Docker.

Il Cloud Storage è qualcosa nel quale ha investito molto il brand taiwanese, sono molti i modelli, e in particolare i Lockerstor 4 supportano l’espansione della capacità, garantendo una grande flessibilità operativa. Il sistema permette di implementare dischi aggiuntivi in un secondo momento, e utilizzare ciò che si possiede al momento dell’acquisto in combinazione con la tecnologia MyArchive storage di Asustor.

Quando si è a distanza non è un problema l’utilizzo, sia il Lockerstor 2 che il modello serie 4, sono dotati della tecnologia Wake on WAN. Non sono necessarie infatti apparecchiature o impostazioni specifiche per riattivare il NAS, basta utilizzare la vasta gamma di app mobili ASUSTOR per accendere o spegnere il NAS da remoto. Per proteggere i dati mantenendo spento il NAS quando non viene utilizzato, o semplicemente per caricar e modificare File.

Applicativi di sicurezza

I Ransomware sono negli anni diventati sempre più invasivi e preoccupanti, motivo per cui Asustor ha dotato il Lockerstor 4 di crittografia. La sicurezza del disco rigido di MyArchive può essere aumentata anche implementando la crittografia AES a 256 bit. Con Snapshot Center e Btrfs forniscono snapshot efficienti per ripristinare facilmente i dati persi. Sempre in tema sicurezza, è presente il supporto a sistemi terzi di backup oltre a quello interno, tra cui; Amazon S3, Dropbox, Google Drive e OneDrive. Asustor Backup Plan inoltre è disponibile per Windows e Time Machine per macOS e offrono facili backup. Il tutto potrà essere gestito tramite Snapshot Center. Ma queste sono solo alcune delle funzionalità software disponibili, visto i numerosi applicativi che possono essere scaricati.

Il nas è ovviamente Plug and Play, dunque sono progettati per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e, sottoposti a rigorosi test di caduta e combustione, mentre i dissipatori interni di alta qualità dissipano il calore in modo efficiente dai componenti sensibili per mantenere la longevità. In termini di supporto a network e server, ecco alcuni servizi che supporta questo specifico modello;

Network Attack Protection

Firewall

ADM Defender

Secure Data Transmission

VPN connection

SSL certificate connection

Automatic logout

Internal Data

MyArchive offline backup

AES-256 folder encryption

Antivirus software – ClamAV

Access Control

File/folder/app isolation

2-Step Verification

Wake-on-LAN (WOL)

Wake-on-WAN (WAN)

Conclusioni

Il Lockerstor 4 rappresenta un prodotto top gamma, come tale ha un prezzo certamente molto alto rispetto ad alternative più low cost ma comunque performanti, in ogni caso abbiamo comunque una relazione con le specifiche dotazioni che offre per questo modello Asustor. Non è un prodotto per tutti, ma per chi cerca il meglio è un alternativa da tenere sicuramente in considerazione. Si può trovare ad un prezzo di circa 600 Euro.

