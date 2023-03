Recensione ASUS TUF Gaming A1: l’enclosure super resistente

In questa recensione andremo a conoscere l’enclosure TUF Gaming A1 di ASUS e vedremo come si è comportato durante la prova

Annunciato lo scorso novembre dalla società taiwanese, questo chassis portatile per SSD si presenta sulla carta come un prodotto solido e robusto, ma che allo stesso tempo strizza un occhio alle prestazioni per non far perdere l’efficienza degli SSD al suo interno. Ma sarà veramente così oppure sono solo parole al vento? Non ci resta che iniziare questa recensione riguardante l’ASUS TUF Gaming A1 per scoprirlo.

Scheda tecnica

Dimensioni : 125,28 x 54,27 x 13,3 mm

: 125,28 x 54,27 x 13,3 mm Peso : 142 g

: 142 g Compatibilità : Windows 7 o superiore, macOS 10.6 o superiore

: Windows 7 o superiore, macOS 10.6 o superiore Interfaccia : USB 3.2 Gen 2 Type-C (compatibile con USB 3.2 Gen 1/USB 2.0)

: USB 3.2 Gen 2 Type-C (compatibile con USB 3.2 Gen 1/USB 2.0) Velocità : fino a 10 Gbps-PCIE / 6 Gbps-SATA

: fino a 10 Gbps-PCIE / 6 Gbps-SATA Compatibilità SSD : SSD M.2 NVMe PCIe o SATA con fattore di forma 2242/2260/2280

: SSD M.2 NVMe PCIe o SATA con fattore di forma 2242/2260/2280 Voltaggio : DC 5V

: DC 5V Temperature : operativa 0°C-40°C / memoria -40°C-60°C

: operativa 0°C-40°C / memoria -40°C-60°C Certificazione: IP68

Confezionamento e design – Recensione ASUS TUF Gaming A1

Questo enclosure per SSD dalle dimensioni importanti arriva in una confezione raffigurante il pieno stile TUF. Su questa sarà possibile trovare tutte le informazioni principali, tra le quali il contenuto della stessa, le specifiche tecniche del prodotto e le caratteristiche che lo rendono così speciale.

Una volta aperta la confezione ci ritroveremo davanti una guida rapida all’installazione e il manuale d’uso. Sotto questi troveremo poi il prodotto vero e proprio avvolto in una busta di polietilene a bassa densità. Una volta rimosso da questo involucro ci ritroveremo l’enclosure in tutta la sua robustezza. Il senso di solidità che riesce a donarci al tatto è qualcosa di ineguagliabile. Si capisce fin da subito che abbiamo tra le mani qualcosa che riuscirà a reggere anche agli urti più importanti senza danneggiare il suo contenuto.

Anche il suo design particolare contribuisce a renderlo adatto per questo compito. Tutti gli spigoli vivi che dovrebbero collegare i vari lati sono stati “levigati”, se così possiamo dire, per ridurre al minimo il rischio di rotture dovute a carichi di forza importanti generati dagli impatti, come potrebbe avvenire in caso di caduta.

Nella parte frontale troviamo il logo TUF in basso, un LED che ne indica il funzionamento in alto, mentre la parte centrale è caratterizzata da una serie di linee in bassorilievo che vanno a spezzare la monotonia delle altre facce lisce. Nella parte inferiore troviamo il connettore USB Type-C, mentre sul retro troviamo quattro viti esagonali che tengono chiuso il vano nel quale andremo a inserire l’SSD. A completare il confezionamento troviamo poi il cavo per connetterlo al PC e una chiave esagonale per le viti.

Installazione degli SSD facilitata – Recensione ASUS TUF Gaming A1

Installare gli SSD in un enclosure non è mai stato così semplice, ma comunque non è privo di alcuni piccoli problemi dovuti alle scelte adottate dalla società taiwanese. Partiamo innanzitutto dal passo principale che è quello dell’apertura del prodotto. Dentro ogni casa sicuramente troveremo un giravite a croce o uno a taglio, ma difficilmente ve ne sarà uno esagonale. Aprire quindi il TUF Gaming A1 potrebbe non essere così semplice.

A questo punto sicuramente vi starete chiedendo: “ma come, non era stato detto che ASUS forniva una chiave apposita?” Ebbene sì, la società ci fornisce una chiave, ma come faremo nel caso in cui fosse stata smarrita, se siamo in viaggio o a casa di un amico e abbiamo bisogno di cambiare l’SSD montato all’interno? La soluzione, soprattutto nel primo caso, sarà quella di dover comprare una nuova chiave esagonale, cosa che avremmo potuto evitare con una scelta diversa delle viti.

Tuttavia, una volta ovviato a questo problema e tolta la piastra posteriore, montare un SSD sarà una vera e propria passeggiata. Grazie all’implementazione del Q-Latch da parte di ASUS saremo in grado di installare i vari SSD senza l’utilizzo di viti o altri attrezzi particolari. Questo particolare oggettino di plastica, che terrà ben saldo il nostro dispositivo di archiviazione, è facilmente rimovibile. Questa sua proprietà ci permetterà di spostarlo all’interno dei vari stalli in base alla lunghezza dell’SSD selezionato. Una soluzione veramente tanto utile e che può farci risparmiare tanto tempo se andremo a sostituire il disco all’interno.

Prestazioni al top – Recensione ASUS TUF Gaming A1

Durante la nostra prova, abbiamo voluto testare questo prodotto con vari SSD di capacità diverse per poter trasferire dei quantitativi di dati ben differenti. Le prove sono state condotte prima con i vari SSD montati direttamente sulla nostra scheda madre e solo successivamente sull’enclosure fornitoci da ASUS.

Il trasferimento di dati non ha riscontrato problemi di nessun tipo, mostrando un processo molto costante e con una velocità di pochissimo inferiore rispetto a quanto fatto quando l’SSD era montato sulla scheda madre. È inutile girarci intorno, la perdita di velocità è stata veramente bassa e comunque inferiore al 6% circa.

Possiamo quindi ritenerci soddisfatti di questi dati che ci permettono di godere a pieno delle prestazioni dei nostri SSD, rendendoli degli ottimi compagni da utilizzare anche esternamente al PC o, perché no, anche con le più recenti PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Tale prestazioni infatti si trasformano in velocità di caricamento ottimali che ci faranno giocare istantaneamente senza problemi relativi ai caricamenti di varie aree dei giochi.

Conclusioni

Siamo giunti alla fine di questa recensione riguardante il TUF Gaming A1 di ASUS ed è quindi arrivato il momento di tirare un po’ le somme. La qualità strutturale di questo prodotto è indiscutibile. Grazie al suo design sembra esser pensato per sopportare anche il peso di un carrarmato e il senso di robustezza che dà al tatto è ineguagliabile. Anche la certificazione IP68 garantisce un’enorme sicurezza; i nostri storage saranno infatti protetti sia dalla polvere che dall’acqua.

A questo si aggiunge una velocità di installazione e rimozione degli SSD senza pari, grazie all’ottima pensata del Q-Latch. Questo piccolo meccanismo ci permetterà di bloccare e sbloccare i vari SSD senza l’uso di altri attrezzi. In compenso però la scelta di utilizzare viti esagonali, per la chiusura della piastra posteriore, ci lascia alquanto perplessi per le ragione citate precedentemente.

Buone sono risultate infine le prestazioni di trasferimento dati. I valori di lettura e scrittura non si sono discostati molto da quelli che sono i parametri rivelati quando gli SSD erano installati direttamente sulla scheda madre del PC. Velocità così elevate ci permettono non solo di trasferire i dati velocemente, ma anche di utilizzare i nostri SSD come dischi esterni, sia per memorizzare file importanti, ma soprattutto per giocare al massimo delle prestazioni e con tempi di caricamento pressoché ridotti.

L’unico neo sotto questo punto di vista è il supporto di SSD M.2 fino a 2 TB. Per questa recensione riguardante l’ASUS TUF Gaming A1 è ormai tutto. Vi informiamo che questo prodotto è disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 49,90 €. Per non perdervi future recensioni riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire tuttotek.it!

8.3 Resistente e performante Punti a favore Q-Latch

Q-Latch Compatibilità SSD SATA/NVMe

Compatibilità SSD SATA/NVMe Solidità costruttiva

Solidità costruttiva Prestazioni quasi invariate Punti a sfavore Viti esagonali

Viti esagonali Supporto M.2 fino a 2 TB