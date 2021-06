Recensione AOC U27V4EA: 4K IPS entry level per tutte le tasche

In questa recensione analizzeremo l’AOC U27V4EA, un monitor 4K con pannello IPS che punta tutto su un prezzo di vendita decisamente aggressivo, tra i più bassi di categoria

AOC è sicuramente un brand di riferimento per quanto riguarda l’enorme fetta di mercato che fa riferimento al, sempre più seguito e amato, mondo del gaming. L’azienda taiwanese si è conquistata un posto di rilievo nel corso degli anni grazie ad una politica incentrata sulla produzione di monitor con caratteristiche tecniche sempre più spinte, dedicati al gaming estremo. Tuttavia, la proposta commerciale di AOC prevede una serie incentrata anche sul classico utilizzo “da ufficio” o comunque relegato alla multimedialità.

L’AOC U27V4E appartiene proprio a questa categoria di prodotto caratterizzata da un design minimalista, senza tuttavia perdere alcune caratteristiche degne di nota. Il monitor che abbiamo provato è infatti dotato di un pannello IPS con risoluzione 4K, ma la vera peculiarità è un prezzo ufficiale che permette a chiunque di poter godere della riproduzione di contenuti in 4K su un pannello IPS senza per questo sborsare cifre spropositate. Nella prova sul campo però, purtroppo, alcuni fattori non sono riusciti a rispettare le aspettative, scopriamoli nel corso della recensione.

Specifiche tecniche | Recensione AOC U27V4EA

AOC U27V4EA è un monitor dotato di un pannello con risoluzione 3840×2160 pixel, che dispone di alcune, ormai classiche, tecnologie per il benessere visivo come Flicker-Free, Low Blue Light e Adaptive Sync ma nessuna altra caratteristica particolare che vada oltre quello che ormai è considerato uno “standard”. Natura minimalista confermata, oltre dal design, dal pannello con refresh rate a 60Hz e tempo di risposta a 4 ms.

Dimensione dello schermo: 27 pollici

27 pollici Colore: Nero

Nero Massima Risoluzione e refresh rate: 3840×2160, 60Hz

3840×2160, 60Hz Tempo di risposta: 4 ms (GtG)

4 ms (GtG) Tipo di pannello: IPS

IPS Retroilluminazione: WLED

WLED Contrasto: 20M:1 (dinamico), 1000:1 (statico)

20M:1 (dinamico), 1000:1 (statico) Luminosità: 350 nits

350 nits Angolo di visione: 178/178°

178/178° Colori: 1,07 miliardi

1,07 miliardi Attacco: VESA 100×100

VESA 100×100 Speaker: 2Wx2

2Wx2 Connessioni: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1

HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 Consumo: Classe energetica G, 33W da acceso, 0,5W in standby

Classe energetica G, 33W da acceso, 0,5W in standby Dimensioni: 462(H) × 613.7 (W) ×187.2(D) mm (base inclusa), 364.2(H) × 613.7 (W) × 49.2 (D) (base esclusa)

Design e materiali | Recensione AOC U27V4EA

L’abbiamo detto in apertura di recensione, l’AOC U27V4EA è un monitor che, sin dalla prima impressione, è evidente esser stato concepito per un utilizzo da ufficio. Proprio per la sua natura però, grazie ad un design fondamentalmente minimalista caratterizzato da linee eleganti e non spigolose, riesce a trovare collocazione all’interno di qualsiasi ambiente di casa valorizzandone lo spazio occupato. Appena tirato fuori dalla confezione è sufficiente installare il piedistallo attraverso un classico sistema ad incastro, operazione effettuabile in pochissimi secondi.

L’intera struttura del monitor è realizzata in plastica (eccezion fatta per l’asta del piedistallo che è in metallo per bilanciare il peso), molto leggera al tatto ma in grado di restituire un impatto visivo decisamente piacevole e di qualità. Pochissime le regolazioni effettuabili, limitate alla possibilità di variare l’inclinazione del pannello grazie alla rotazione sull’asse di giunzione tra monitor e piedistallo. Ottima l’ottimizzazione delle cornici, limitate al massimo su tre lati in conformazione praticamente borderless, strizzando l’occhio a configurazioni multi display, che sfociano nel bordo inferiore dalle dimensioni sicuramente più importanti per contenere il logo e i vari tasti funzione.

OSD, connessioni e accessori

A proposito dei tasti funzione, la gestione delle funzionalità del monitor è affidata a cinque pulsanti molto basici posizionati sulla parte inferiore dei quali non ci lamenteremmo sicuramente, considerato il target del prodotto. Sempre all’interno della stessa zona inferiore troviamo poi i due speaker inclusi nel prodotto, da 2W ciascuno. Sul pannello posteriore troviamo poi le porte di connessione di questo monitor, minimal anche in questa dotazione. Presenti infatti unicamente due ingressi HDMI 2.0, una DisplayPort 1.2 e un’uscita da 3,5 mm per l’audio in cuffia. All’interno della confezione è presente unicamente un cavo HDMI da 1,5m, oltre al manuale d’istruzioni.

Esperienza d’uso e funzioni principali | Recensione AOC U27V4EA

Il primo impatto avuto con il pannello di questo monitor non è stato sicuramente dei migliori. Complice forse anche un’unità non particolarmente fortunata e una mia tipica tendenza alla precisione assoluta, ho percepito un fastidio sin dal primo istante in cui ho messo i miei occhi su questo prodotto. Nonostante non sia dimostrabile all’interno di una recensione di questo tipo in quanto si tratti di una sensibilità dimensionale talmente infima da non poter essere riprodotta dall’ottica di una camera che non è a sua volta priva di distorsioni, la costruzione del pannello e l’assemblaggio all’interno della scocca plastica non è perfetto. La sensazione è quella che sia presente un leggerissimo, molto sotto al millimetro, dislivello tra i lati e la parte centrale del monitor che provoca la sensazione di avere una leggera bombatura al centro, come se il monitor fosse leggermente curvo, ma nel senso opposto rispetto ai classici monitor curvi. Sensazione che mi ha accompagnato per tutti i primi giorni di utilizzo ma che poi, non avendo comunque nessun impatto a livello della visualizzazione dei contenuti, ho smesso anche di notare ma devo comunque segnalarlo all’interno della recensione come aspetto negativo.

Parlando del pannello in sè, ci troviamo di fronte ad un prodotto con copertura sRGB del 112% e copertura Adobe sRGB dell’83%. Tramutando i dati percentuali in reale esperienza d’uso, posso dire che i benefici di un pannello IPS all’interno di questa fascia di prezzo sono assolutamente evidenti e da non sottovalutare. La riproduzione delle immagini è perfetta già out of the box con colori decisamente fedeli e piacevoli e angoli di visione perfetti anche ad angolazioni estreme. Lavorando attraverso programmi di editing foto/video con conseguenti operazioni di color correction e color grading ho potuto constatare una riproduzione dei colori che non ne sconsigliano l’utilizzo per lavori di questo genere (chiaramente restando fuori la fascia professionale ad alto livello), anzi, i benefici rispetto ad un pannello VA o TN sono non trascurabili.

Nonostante non sia sicuramente un pannello dedicato al gaming a causa del refresh rate a 60Hz ed al tempo di risposta che è bloccato a 4ms, la possibilità di videogiocare a videogame in 2K o 4K con quindi maggiore definizione delle immagini resta, secondo il mio parere, da preferire rispetto ad un monitor limitato al 1080p ma con refresh rate elevatissimi. Questo chiaramente se non si entra nell’ambito del gaming competitivo o comunque all’interno di quei videogame multiplayer facenti parte del circuito e-sportivo che richiede velocità più che qualità.

Uniformità dell’illuminazione e del colore

Sebbene a livello pratico l’esperienza d’uso che si riesce ad avere con questo monitor restituisca soprattutto sensazioni positive, è impossibile trascurare alcuni test oggettivi che evidenziano una situazione non poi così rosea. Effettuando un semplice test della retroilluminazione del pannello su sfondo nero in una stanza buia è stato impossibile non notare un forte effetto di IPS Glow in particolare nell’angolo superiore sinistro. Allo stesso modo, anche l’uniformità del colore non ci ha soddisfatti, con deviazioni della temperatura colore evidenti soprattutto agli angoli superiori, restituendo una variazione evidente anche ad occhio nudo che va da tonalità del bianco più fredde nella metà sinistra a tonalità più calde e “giallognole” nel quadrante superiore destro.

Connettività e funzionalità | Recensione AOC U27V4EA

Come detto in precedenza, il monitor non è dotato di moltissimi optional, né in termini di connessioni né per quanto riguarda funzionalità particolari. Resta sicuramente apprezzata la presenza della tecnologia Flicker Free, della Low Blue Light Mode di AOC e dell’Adaptive Sync ma, a parte ciò, resta poco altro da analizzare. La stessa presenza dei due speaker è sicuramente un fattore positivo che si fa apprezzare ma al tempo stesso risultano di una qualità sufficiente unicamente per situazioni di emergenza e a conti fatti difficilmente utilizzabile quotidianamente.

È tempo di tirare le somme

Prima di decretare il verdetto finale riguardante il monitor AOC U27V4EA analizzato all’interno della recensione è bene partire dal suo prezzo. Circa 330€ per un monitor da 27″ con risoluzione 4K e pannello IPS è un prezzo che non lascerebbe nessuno indifferente, da vero flagship killer, se fosse perfetto.

Purtroppo però, nonostante nell’uso quotidiano non sempre si tenda a scontrarsi con alcuni fattori problematici riscontrati, per poter apprezzare a fondo questo monitor sarebbe necessario dover accettare troppi difetti, a partire appunto dall’IPS Glow, passando ad una deviazione del colore poco omogenea ed evidente anche ad occhio nudo e alcuni difetti di costruzione che nel complesso tendono a minarne l’esperienza e non restituire completa soddisfazione a seguito di un investimento di questo tipo. Può però valere la pena acquistarlo qualora il prezzo continuasse a scendere, sperando di avere maggior fortuna nella magica lotteria dei pannelli IPS.