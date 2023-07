Recensione Acer Predator Helios 18: un concentrato di potenza

Recensione completa del nuovo Acer Predator Helios 18, il nuovo punto di riferimento per un gaming da laptop senza rinunce

Acer Predator Helios 18 si pone come la nuova ammiraglia della casa taiwanese, portandosi dietro tutto il meglio dell’hardware attualmente in circolazione. Ne deriva quindi una macchina solida, completa ed in grado di soddisfare qualsiasi richiesta, a partire dal web browsing fino ad arrivare ai videogiochi più complessi. Il gaming da laptop senza rinunce esiste e questo Predator Helios 18 ne è la dimostrazione. Scopriamolo nella recensione completa!

Caratteristiche chiave

OS : Windows 11

: Windows 11 Processore : Intel Core i9-13900HX 2,20 GHz

: Intel Core i9-13900HX 2,20 GHz Dimensioni e display : 45,7 cm (18″) WQXGA (2560 x 1600) 16:10 IPS 240 Hz

: 45,7 cm (18″) WQXGA (2560 x 1600) 16:10 IPS 240 Hz RAM : 32 GB, DDR5 SDRAM

: 32 GB, DDR5 SDRAM ROM : 2 TB SSD

: 2 TB SSD GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080 con 12 GB di memoria dedicata

Confezione e qualità costruttiva | Recensione Acer Predator Helios 18

Il notebook arriva in una corposa confezione contenente tutto il necessario, dal manuale d’istruzioni all’alimentatore da 330W. La costruzione si rivela anch’essa solida e riflette appieno il “carattere forte” del pc. Con un peso di 3,16 kg infatti, trasportarlo sarà tutt’altro che semplice (è pur vero che la componentistica interna e il relativo target di riferimento giustificano completamente questa limitazione).

Altrettanto importante è qui il pannello, da ben 18 pollici, o 45,7 cm se preferite, di tipo LCD. Inferiormente troviamo poi il touchpad Multi-touch Gesture con certificazione Microsoft Precision Touchpad, del quale lamentiamo purtroppo la precisione, non sempre eclatante. Interessante il numero di ingressi e porte disponibili, tra il lato e la parte posteriore, che comprendono: HDMI, una porta USB 3.2 Gen 1 di tipo A, 2 porte USB 3.2 Gen 2 di tipo A, 2 porte USB 3.2 Gen 2 di tipo C e 5 porte USB. Infine, frontalmente troviamo la griglia dedicata agli speaker stereo.

Hardware e display | Recensione Acer Predator Helios 18

Su questo Acer Predator Helios 18 troviamo equipaggiata la serie di processori top di gamma Intel Core HX fino alla 13a generazione, più nello specifico un i9-13900HX a 2,20 GHz (24 core) coadiuvato da un pannello a 240 Hz ed un ammontare di RAM pari a 32 GB di tipo DDR5 SDRAM. La tastiera è completamente retroilluminata per tasto e presenta svariati settaggi di personalizzazione nel software dedicato PredatorSense, del quale parleremo più approfonditamente nei successivi paragrafi.

Non manca inoltre il supporto grafico dato dalla Nvidia GeForce RTX serie 40, supportate dall’architettura ultra-efficiente NVIDIA Ada Lovelace, che garantisce un salto di qualità sia nelle prestazioni sia nella grafica basata sull’intelligenza artificiale, qui nello specifico una RTX 4080, capace di far girare qualsiasi programma attualmente in circolazione senza alcun problema. Lo spazio di archiviazione disponibile può arrivare fino ai 2 TB su M.2 PCIe Gen4. Buona la connettività con supporto alle reti wireless IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.1. Infine, piccola nota di demerito per le casse stereo, che risultano sottotono sia in termini di potenza che di qualità.

Prestazioni e tastiera | Recensione Acer Predator Helios 18

Ma ora passiamo ai fatti, come performano tutte quelle componenti precedentemente descritte? Incredibilmente bene, d’altronde il punteggio CPU ottenuto su Geekbench 6 di 17177 non mente! Qualsiasi sia l’utilizzo per cui optiate, da questo pc otterrete solamente enormi soddisfazioni: che dobbiate aprire una pagina web, guardare un film o lavorare a progetti di editing video o foto, tutto vi risulterà estremamente rapido e veloce.

Ma un pc da gaming è fatto soprattutto per giocare no? Vediamo dunque come si comporta con alcuni dei seguenti giochi: per The Witcher 3 (con RT attivo e risoluzione 1440p) avremo una media di 55 FPS, A Plague Tale: Requiem (Ultra 1440p) media di 70 FPS, Halo Infinite (Ultra 4K) media di 68 FPS e infine Red Dead Redemption 2 (Ultra 4K) con una media di 60 FPS. Com’è possibile notare dunque, il 4K potrebbe non sempre essere la scelta ideale, preferendo ad esso il 1440p che, a nostro parere, non sfigura poi molto su un dispositivo dalle dimensioni relativamente compatte. Il rumore delle ventole a massima velocita si fa indubbiamente sentire, tuttavia il compenso in termini di raffreddamento sarà più che soddisfacente. Di buona fattura poi la tastiera, con un feedback restiuito di livello e con una corsa poco più lunga della media dei laptop.

Software e autonomia | Recensione Acer Predator Helios 18

La piattaforma software è ovviamente Windows 11, con tutti i pregi e i difetti che già conosciamo. Qui però entra in gioco Acer con le sue integrazioni software, tra le quali spicca sicuramente PredatorSense (che ha persino un tasto ad esso dedicato) e che porta con sé tutta una serie di impostazioni. Potrete ad esempio monitorare lo stato dei componenti interni, regolare un profilo utente (di utilizzo quotidiano o gioco), personalizzare la retroilluminazione della tastiera e tanto altro ancora, il tutto con una grafica accattivante e distintiva. Infine, l’autonomia, che si attesta nella media, con circa 2 ore e mezza o 3 di utilizzo quotidiano e navigazione web, a livello energetico “bilanciato”.

Conclusioni

In definitiva, questo Acer Predator Helios 18 dimostra di avere tutte le carte in regola per essere uno dei migliori laptop da gaming attualmente in commercio. Il prezzo di listino è sicuramente elevato, ma d’altronde non potrebbe essere altrimenti con una dotazione hardware di questo tipo. Noi non possiamo che consigliarne l’acquisto a chi cerca il meglio del meglio del gaming da laptop. Tenetelo d’occhio! Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire la sezione hardware di tuttotek.it per ulteriori news e video-recensioni. A presto!