Recensione Acer B248Y: il monitor tuttofare per l’ufficio

In questa recensione andremo a scoprire il nuovissimo Acer B248Y, monitor full HD da 23,8 pollici ideale per il lavoro d’ufficio e non solo

Il periodo storico che stiamo attraversando sta imponendo a milioni di persone in tutto il mondo un lavoro da remoto. Poter contare su un monitor affidabile, prestante e soprattutto ricco di funzionalità può sicuramente fare la differenza accrescendo in maniera importante il nostro rendimento e la nostra produttività. Quest’oggi vi parlo di un monitor gentilmente fornitoci direttamente da Acer. Sto parlando del nuovo B248Y, nuovo modello per l’ufficio della Serie 8. Non perdiamoci in un ulteriori chiacchiere e andiamo a vedere come si è comportato.

Unboxing e montaggio | Recensione Acer B248Y

Il monitor arriva nel classico box di cartone decorato con scritte nere, imbottito per bene di polistirolo protettivo. Ogni componente, pannello compreso, è saldamente mantenuto stabile. Il montaggio del monitor è stato parecchio semplice. All’interno dello scatolo troveremo tre diversi pezzi: la base, il braccio e il pannello. A corredo, inoltre, troveremo le due viti che fisseranno il braccio regolabile alla base. Una volta montata la struttura portante, basterà incastrare facilmente il pannello al braccio.

acerunboxing2

acerunboxing

Ho particolarmente apprezzato il sistema di montaggio e smontaggio, senza troppe viti o istruzioni inutili. La parola d’ordine è semplicità d’uso e di questi tempi è un fattore decisivo nella scelta di un qualsiasi dispositivo hardware. Particolarmente meritevoli di lode anche i materiali e la loro solidità, che comunque verranno analizzati e discussi come meritano nel paragrafo successivo. Per concludere, per quanto concerne la cavetteria, troviamo a corredo il cavo di alimentazione (molto discreto e per nulla ingombrante), un cavo HDMI e un cavo DisplayPort.

Caratteristiche tecniche | Recensione Acer B248Y

Prima di addentrarci all’interno dell’esperienza d’uso, delle potenzialità insite nel monitor stesso, va fatta la doverosa carrellata di specifiche tecniche che sicuramente non fanno che accrescere la validità e la considerazione di questo monitor.

Specifiche del pannello

Dimensione pannello : 23,8 pollici

: 23,8 pollici Colore : nero

: nero Massima risoluzione e Refresh Rate : 1920×1080 @75Hz

: 1920×1080 @75Hz Tempo di risposta : 4ms (G to G)

: 4ms (G to G) Frazione di contrasto : 100 million/1 max (ACM)

: 100 million/1 max (ACM) Luminosità : 250 nits (cd/m^2)

: 250 nits (cd/m^2) Angolo di visione : 178° (H), 178° (V)

: 178° (H), 178° (V) Colori : 16,7 milioni

: 16,7 milioni Color Gamut: 72% NTSC

Specifiche del sistema

Attacco VESA : Sì, 100 x 100 mm

: Sì, 100 x 100 mm Speaker : 2W x 2

: 2W x 2 Regolazione orizzontale e di altezza: -5° – 35° / 150 mm

Parliamo adesso finalmente di porte di input. Un monitor da ufficio che si rispetti deve dare la possibilità di collegare in maniera semplice e veloce ogni dispositivo possibile. Questo monitor, sotto questo punto di vista, dispone di un numero di porte invidiabile:

HDMI 2.0

Display Port 1.2

Type C (PD100W)

RJ45 (cavo Ethernet)

4x USB 3.0

Webcam incorporata

Jack per le cuffie

Design e materiali | Recensione Acer B248Y

Lasciandoci alle spalle le caratteristiche tecniche andiamo finalmente a parlare di sensazioni, di design, di materiali e di solidità. Iniziamo con le cose che mi sono assolutamente piaciute. Come vi accennavo prima, nel paragrafo dell’unboxing e del montaggio, ho trovato veramente comodissimo il montaggio. La base ed il braccio sono davvero molto solidi, pesanti, danno proprio la sensazione di maneggiare un prodotto premium. Il rivestimento in plastica nera dona un tocco di eleganza, e il monitor, essendo praticamente borderless, è un piacere da vedere anche da spento.

Passiamo ai punti che non mi hanno entusiasmato. Inziamo dalla base, sicuramente solidissima e curata esteticamente, risulta forse un po’ ingombrante soprattutto se utilizzate una scrivania non profondissima. In secondo luogo i tasti di funzione sono posti sul retro del pannello sul lato destro. In questo caso basterebbe sicuramente un po’ di sana abitudine, tuttavia avrei preferito perlomeno il tasto di spegnimento posizionato in maniera asimmetrica rispetto agli altri tasti. Soprattutto in configurazioni con più monitor vicini, sarebbe piuttosto scomodo posizionare questo come monitor di sinistra in quanto la posizione dei tasti funzione (compreso quello di spegnimento) non agevola.

Esperienza d’uso e funzioni principali | Recensione Acer B248Y

Passiamo finalmente al paragrafo cardine di ogni recensione. Come mi sono trovato con questo Acer B248Y? Il mio obiettivo sarà quello di analizzare punto per punto ogni mia sensazione dividendoli in sottoparagrafi. In questo modo potrete focalizzarvi su ciò che più vi interessa.

Pannello

Probabilmente si tratta di uno dei pannelli più luminosi, eterogenei ed equilibrati mai provati. Questo monitor si propone sicuramente ad un uso consumer, adatto quindi al lavoro d’ufficio. Tuttavia il pannello risulta davvero affidabile, grazie anche alla precisione del colore Delta E<2. Questa caratteristica garantisce una perfetta corrispondenza tra quello che è il colore visualizzato e quello che è il colore ricevuto dal nostro occhio.

Come ogni monitor che si rispetti, soprattutto se orientato al lavoro d’ufficio, monta a bordo ogni sistema per la protezione della nostra vista. Per questo sono disponibili funzioni di LightSense e ColorSense. In questo modo in maniera automatica sarà regolata la luminosità e la temperatura del colore in relazione a quella ambientale. Ho testato il monitor anche con software di montaggio video ed elaborazione di immagini. Il pannello è davvero affidabile, si comporta bene.

Un piccolo off-topic, o forse no… La mia deformazione da gamer incallito mi ha spinto a testare questo monitor anche in un campo a lui lontano. Ho testato il monitor con la mia PS4, in full HD (la sua risoluzione massima). L’esperienza di gioco è stata davvero ottima, nulla da invidiare a monitor più blasonati. Chiaramente il limite di 75 Hz ne castrerebbe le prestazioni in caso di configurazioni di PC (o console next-gen) più performanti.

Regolazione fisica del pannello

Il braccio regolabile di cui è dotato questo monitor è davvero eccellente. Si riesce a posizionare in qualsiasi posizione, inclinazione e altezza. Una vera comodità per il lavoro d’ufficio e non solo. Il fatto di poterlo ruotare permette, se si hanno clienti in studio, di renderli partecipi in maniera semplicissima ruotando il pannello senza doversi avvicinare al cliente.

acer3

acer2

acer1

Connettività

Sicuramente un punto di forza che ho apprezzato tantissimo. A partire dagli speaker e dalla webcam integrata (di cui ho necessità di approfondire in un sottoparagrafo dedicato) fino alle innumerevoli porte di input. Tante porte video, USB e l’ingresso per il cavo LAN che permette di gestire configurazioni multi-PC e abilitare funzioni di tipo docking station.

Risulta possibile infatti collegare direttamente il notebook potendo approfittare di connessioni video e dati in maniera diretta ricaricando inoltre il dispositivo. Particolarmente apprezzata, infine, la posizione delle due USB e dell’ingresso per le cuffie poste sul lato sinistro e comodamente accessibili.

Speaker e webcam incorporati

A mio parere la completezza di un prodotto si misura anche in relazione ai benefici che si hanno utilizzandolo. All’interno di questo Acer B248Y sono stati montati due speaker da 2W ciascuno e una webcam che si trova sulla parte superiore del monitor. Inziamo dagli speaker, sicuramente molto modesti e dal suono decisamente scarno e per niente brillante. Però ho molto apprezzato il fatto che fossero presenti, nonostante la qualità non al livello del monitor.

Passiamo alla webcam, utilizzabile chiaramente solo se collegate il monitor tramite una connessione che ne permette il passaggio di dati. Anch’essa abbastanza modesta, non esageratamente performante, ma dannatamente utile, adatta a call di lavoro in cui non è necessaria una qualità video brillante.

Conclusioni e prezzi

Siamo arrivati alla fine della recensione, è tempo di tirare le somme. Ho veramente apprezzato questo monitor, dalla fase di montaggio all’esperienza d’uso, si avverte di utilizzare un prodotto curato, performante e adatto al lavoro d’ufficio, e forse anche a qualcosa di più. La fedeltà cromatica, le funzioni per il benessere della vista, insieme a tutte quelle accortezze a livello di design ne fanno un prodotto davvero riuscito. L’Acer B248Y non è ancora disponibile all’acquisto, ma lo troverete al più presto in commercio ad un prezzo di circa 249,99€. Anche il prezzo, considerato tutto, risulta più che giustificato ed in linea con il mercato e con i principali competitors.

Voi cosa ne pensate di questo Acer B248Y? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.