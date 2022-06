NZXT: ecco le schede di cattura Signal 4K30 e Signal HD60

NZXT ha da poco presentato la Signal 4K30 e la Signal HD60, due schede di cattura che aiuteranno e non poco i creatori di contenuti. Scopriamole insieme

NZXT, fornitore leader di hardware, software e servizi per la community PC gaming, è da sempre pronta ad adempiere alle esigenze dei suoi utenti. Proprio a inizio mese vi avevamo presentato due nuove schede madri: l’N5 Z690 e l’N7 Z690. Oggi la società entra nel mondo dello streaming con due schede di acquisizione esterne: l’NZXT Signal 4K30 e l’NZXT Signal HD60, accompagnate da un nuovo chat cable. Queste schede aiuteranno i creator a entrare nel mondo dello streaming con un investimento ridotto. È sufficiente collegare la capture card a una porta USB 3.2 e a un dispositivo HDMI, come console, fotocamere o PC, per essere pronti a trasmettere con qualsiasi software di acquisizione video, come OBS.

Ecco tutti i dettagli sulle schede di cattura Signal 4K30 e HD60 di NZXT

La 4K30 è ideale per registrare video in alta qualità con risoluzione massima 4K a 30 fps e trasmissioni live in HDR 4K a 60 fps, 1440p a 144 fps o 1080p a 240 fps, il tutto senza lag. Ciò consente ai possessori di console di ultima generazione e di PC gaming di fascia alta di giocare e streammare alla massima qualità in tempo reale.

La HD60 è ideale per registrare video alla miglior qualità per Twitch e YouTube Live, con risoluzione 1080p a 60 fps, mentre si gioca in 4K, 1440p o 1080p a 60 fps con zero lag. Questo supporto pass-through è comune alla maggior parte dei monitor entry-level e alle TV 4K. La HD60 è perfetta per i creator che necessitano unicamente di risoluzione 1080p per stream da console di generazioni precedenti, Nintendo Switch o videocamere con uscita HDMI.

Entrambe le capture card Signal possono essere collegate direttamente a software come OBS, Streamlabs e altri. Sono, inoltre, compatibili con tutti i software di video chiamata, come Skype, Zoom e Discord. Oltre alle nuove schede di acquisizione Signal, NZXT presenta un nuovo Chat Cable. Questo cavo di 2 metri consente di utilizzare facilmente le cuffie per ascoltare l’audio della console e catturare contemporaneamente l’audio dello stream collegandosi all’ingresso della scheda madre. È ideale per chi utilizza cuffie con microfono collegate direttamente al controller.

I nuovi arrivati in casa NZXT sono già disponibili all’acquisto sul sito ufficiale al prezzo consigliato di:

139,99 € per l'HD60

179,99 € per la 4K30

9,99 € per il Chat Cable

Cosa ne pensate di queste due nuove schede di acquisizione? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news relative all’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!