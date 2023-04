Lian Li: presentate le nuove UNI FAN AL V2 e STRIMER PLUS V2 12VHPWR

Lian Li ha presentato i nuovi prodotti RGB: le ventole UNI FAN AL V2 e STRIMER PLUS V2 12VHPWR. Scopriamoli insieme in questo articolo

Lian Li, produttore leader di chassis e accessori per PC, alza il livello dei prodotti RGB ad alte prestazioni con UNI FAN AL V2 e STRIMER PLUS V2 12VHPWR. L’AL120 V2 ha uno spessore di 28 mm e ora offre un aumento del 20% delle prestazioni del flusso d’aria rispetto al V1. Il V2 include un singolo cavo del modulo di alimentazione che si trova a filo all’interno del telaio, un nuovo cavo di prolunga per collegare fino a 6 UNI FAN a una singola porta del controller e chiavi di interblocco rimovibili per una migliore compatibilità con i raccordi del radiatore.

Nuove strisce luminose ARGB sono state implementate su ogni angolo nella parte anteriore e posteriore della ventola. L’UNI FAN AL V2 è disponibile in 120 mm e 140 mm e in bianco o nero. Lo STRIMER PLUS V2 12VHPWR include un connettore maschio 12VHPWR dal design personalizzato per rafforzare la connessione con la GPU. È disponibile da 12+4pin a 12+4pin (12 guide luminose), da 12+4pin a 12+4pin (8 guide luminose) e da 12+4pin a 3x8pin (8 guide luminose).

Scopriamo i nuovi UNI FAN AL V2 e STRIMER PLUS V2 12VHPWR di Lian Li

L’UNI FAN AL V2 introduce l’illuminazione d’angolo visibile dalla parte anteriore, posteriore e laterale della ventola. Utilizzando il software di illuminazione L-Connect 3 di Lian Li, ogni angolo e LED del bordo possono essere controllati individualmente per combinazioni di illuminazione illimitate. Oltre all’aspetto migliorato, l’AL V2 offre anche prestazioni migliorate grazie al suo telaio più spesso di 28 mm. La somma dello spessore del telaio aggiunto e della capacità di raggiungere velocità di 2000 RPM equivale al 20% in più di prestazioni del flusso d’aria rispetto al V1.

Simile a UNI FAN SL V2, AL V2 consente di collegare in serie 2 cluster di ventole (fino a un massimo di 6 ventole) a una singola porta del controller utilizzando solo 2 cavi. Il primo cavo collega entrambi i cluster e il secondo è un singolo cavo da cluster a controller che gestisce sia RGB che PWM. In precedenza, con V1, 4 cluster avrebbero dovuto essere collegati a 4 porte, V2 riduce i 4 cluster a sole 2 porte. Ulteriori miglioramenti includono una riprogettazione del sistema di interblocco UNI FAN rendendoli rimovibili. Rendendo l’incastro rimovibile, l’ultima ventola all’estremità del cluster offre un aspetto più uniforme e anche una migliore compatibilità con i radiatori.

I nuovi cavi STRIMER PLUS V2 12VHPWR presentano un connettore maschio 12VHPWR dal design personalizzato all’estremità della GPU. Il connettore segue lo standard ATX 3.0 di un 12 + 4 pin con miglioramenti al suo design originale per fornire una connessione più forte alla GPU e utilizza materiali per garantire la durata del connettore. Costruiti con fili 16AWG per fornire fino a 600 W, i cavi STRIMER PLUS V2 12VHPWR possono sostenere temperature più elevate e curve più strette anche quando sono vicini al connettore.

Per una maggiore tolleranza alla flessione, è possibile rimuovere parte dell’alloggiamento del connettore per consentire ai cavi di prolunga di piegarsi ancora più vicino al connettore e migliorare la compatibilità delle GPU di grandi dimensioni con i case dei PC stretti. I prezzi consigliati delle ventole Lian Li UNI FAN AL V2 sono di 32,02 € per quelle da 120 mm, 35,45 € per quelle da 140 mm e 102,95 € per il set da tre ventole da 120 mm con il controller. Potete acquistarle al seguente link. Per i cavi Lian Li STRIMER PLUS V2 12VHPWR invece i prezzi variano dai 58,61 € per le versioni con 8 guide luminose ai 70,35 € per quella con 12 guide luminose. Potete acquistarli al seguente link.

