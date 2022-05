Nvidia: le GPU serie 30 tornano disponibili nella campagna Pronte e in Stock

Una nuova iniziativa portata avanti da Nvidia vedrà di nuovo disponibili le GPU serie 30, grazie a “Pronte e in Stock”

Inutile girarci attorno: nonostante si sia parlato molto di come il rallentamento della pandemia avrebbe potuto eventualmente portare del sollievo alla problematica delle schede grafiche, la realtà alla fine non è poi così rosea. L’effetto che il COVID e la mancanza di risorse hanno avuto sulle produzioni non esclusivamente di GPU, ma anche di altri importanti componenti elettronici, continua imperterrita ad influenzare l’intera economia mondiale, e non solo nel settore del gaming. Si sono viste fabbriche impossibilitate a soddisfare la richiesta di queste tecnologie, anche per via dell’esplosione in popolarità del mining di criptovalute, e inoltre il videogiocare su PC che è diventato ormai piuttosto comune in questi anni di carenza di PS5 e Xbox Series S/X.

Le schede grafiche, specialmente quelle più recenti e performanti, servono a tutti per scopi diversi, eppure sarà impossibile soddisfare questo fabbisogno in tempi brevi, con le restrizioni dei confini e della dogana che ancora applicano i Paesi ospitanti le principali strutture produttrici. In ogni caso, sembra che Nvidia abbia deciso di prendere in mano la situazione, facendo nascere così una campagna di vendita denominata “Pronte e in Stock” per quanto riguarda il far tornare disponibili le GPU di serie 30, la quale presenterà presto un nuovo aggiornamento.

Le GPU Nvidia serie 30 tornano disponibili

Con un aggiornamento della campagna Pronte e in Stock, Nvidia punta a rendere disponibili le GPU di serie 30 a tutti coloro che le richiedono, e anche a prezzi ridotti. Un fattore più che fondamentale, considerando come i rivenditori spesso mostrino dei prezzi decisamente gonfiati anche per le GPU di “fascia minore”. Dunque, chi ha sino ad oggi bramato la possibilità di mettere le mani sulla tecnologia di ray-tracing immersivo, l’aumento delle prestazioni dato dal DLSS, e la latenza ridotta attraverso lo NVIDIA Reflex, potrebbe finalmente avere la sua occasione.

Dopo aver annunciato questo progetto solo la scorsa settimana, Nvidia comunica già a a partire da oggi la disponibilità di diversi prodotti presso alcuni rivenditori affiliati all’azienda. Ecco quindi una piccola lista dei modelli di schede grafiche, i negozi online da cui saranno acquistabili, e il prezzo con le quali si presenteranno nei prossimi giorni.

GPU MSI GeForce RTX 3080 Ti Gaming X Trio, disponibile presso Ak Informatica – al prezzo di 1.494,99€

– al prezzo di 1.494,99€ Desktop Nbox 69 RTX 3060, disponibile presso Next – al prezzo di 1.199,00€

– al prezzo di 1.199,00€ Desktop GAMING CAST 3060TI, disponibile presso Cast Informatica- al prezzo di 1.699,00€

al prezzo di 1.699,00€ Desktop Nbox 71 RTX 3070, disponibile presso Next – al prezzo di 2.289,00€

Pur trattandosi ancora di prezzi non propriamente favorevoli ai consumatori, se non riuscirete ad ottenere in altri modi la scheda grafica che andrà ad ultimare la vostra configurazione, forse valutare l’acquisto da una di queste piattaforme potrebbe essere l’idea più vagliabile.

