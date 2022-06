ZenScreen OLED MQ16AH: nuovo monitor portatile ASUS

E voi cosa ne pensate di questo nuovo monitor portatile ZenScreen OLED MQ16AH di ASUS? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK , per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Il display offre una risoluzione nativa Full HD (1920 x 1080 pixel) , con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e tempo di risposta di 1 ms (GTG). Gli ingressi del display includono mini-HDMI (con un cavo HDMI da mini a standard) e due cavi USB-C . Se si utilizza l’HDMI, uno di questi deve essere collegato a una fonte di alimentazione (incluso il power brick). Invece se si utilizza USB-C (con passthrough DP), che soddisfa PD 20 W, è possibile utilizzare un unico cavo sia per l’alimentazione che per l’ingresso. Misura 358,7 mm x 226,15 mm x 8,95 mm (LxAxP), pesa 650 g . L’azienda non ha ancora rivelato ne i prezzi ne la disponibilità di vendita.

ASUS (per maggiori informazioni sull’azienda clicca qui ) è un’azienda con sede a Taipei, Taiwan famosa per la produzione di schede madri, schede video, lettori ottici, palmari e portatili. L’azienda attualmente produce varie tipologie di prodotti informatici distribuiti a livello mondiale. Tra questi abbiamo PC desktop , PC notebook , PC all-in-one , PC barebone, mainboards, tablet, schede video, monitor LCD, smartphone, PadFone e una serie nutrita di accessori tecnologici. Quest’oggi l’azienda ha presentato la sua nuova creazione. parliamo dello ZenScreen OLED MQ16AH ,

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)