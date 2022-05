ZADAK SSD TWSG4S PCIe Gen4 x4: in arrivo sul mercato

ZADAK annuncia l’SSD TWSG4S PCIe Gen4 x4. Tra breve comparirà sul mercato questo nuovo prodotto di casa ZADAK che porterà con se tanti miglioramenti e tantissime novità

Oggi, 20 Maggio 2022, siamo qui a confermarvi un vecchio rumors. Infatti, con grande piacere, a breve la ZADAK lancerà sul mercato un altro dei suoi prodotti, che porterà i giocatori un passo avanti. È ZADAK SSD TWSG4S M.2 PCIe Gen4 x4.

Dettagli | ZADAK SSD TWSG4S M.2 PCIe Gen 4×4

La nuova ZADAK SSD TWSG4S M.2 PCIe Gen 4×4 offre velocità di lettura-scrittura che molti SSD Gen4 x4 non possono: 7.400 e 7.000 MB/s, rispettivamente. Si tratta di un SSD di espansione ideale per nuove console di gioco e PC, che offre ai giocatori la possibilità di dominare i propri giochi. Viene fornito con due potenti dissipatori di calore nella confezione. Uno è realizzato in grafene ultrasottile e l’altro in alluminio e riducono le temperature di esercizio rispettivamente del 15% e del 35%.

Utilizzo

Entrambi si adatteranno all’interno della PS5 (vedi informazioni qui), ma i notebook consentiranno solo l’installazione del dissipatore di calore in grafene. I giocatori PC vedranno rapidamente i vantaggi di questo SSD, ma è anche pienamente conforme ai requisiti tecnici e alle dimensioni fisiche della PS5 di Sony, quindi anche i giocatori console lo adoreranno. Una delle caratteristiche più uniche di questo prodotto è il design. Certo, c’è una somiglianza estetica che lo rende il partner perfetto per la PS5 nell’aspetto. Ma presenta anche un portale di dissipazione del calore che è stato realizzato per suggerire le dimensioni del controller DualSense di PS5. È sottile, come i minuscoli simboli PlayStation che adornano il DualSense stesso, ma i giocatori apprezzeranno la differenza.

