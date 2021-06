XPG STARKER AIR e XPG DEFENDER: ecco i nuovi case meshati

XPG STARKER AIR e XPG DEFENDER sono i nuovi case meshati del noto produttore di forniture da gaming

XPG, fornitore in rapida crescita di sistemi gaming, componenti hardware, periferiche per gamers, professionisti esports e appassionati di tecnologia, annuncia il lancio dell’XPG STARKER AIR e il nuovo XPG DEFENDER (che differenzia dal PRO per la paratia frontale meshata) per potenziare la sua offerta di case mid-tower meshati dedicati ai gamers, appassionati di PC e system builders alla ricerca delle migliori prestazioni per quanto riguarda il flusso d’aria.

XPG STARKER AIR: supporto ATX, compattissimo e ottimo flusso d’aria

L’XPG STARKER AIR farà girare la testa con il suo design e la straordinaria illuminazione ARGB. Questo case ha uno dei migliori rapporti dimensioni/prestazioni dell’intero settore in un form factor compatto che sfrutta al massimo il formato ATX. Rispetto allo STARKER (NON AIR), è dotato di un pannello frontale meshato funzionale ed elegante, pur mantenendo le sue iconiche due strisce luminose ARGB frontali ed è disponibile in bianco o nero per adattarsi a diverse personalità. Per facilitare la manutenzione, la famiglia XPG STARKER presenta un innovativo design con filtro antipolvere su slitta che è incredibilmente facile da rimuovere, incoraggiando una pulizia più frequente per prevenire l’accumulo di polvere antiestetico e potenzialmente dannoso. Inoltre, una staffa VGA sostituibile rende facile montare le schede grafiche verticalmente nonostante le dimensioni compatte dello chassis.

Il telaio facilita un flusso d’aria eccellente con il supporto ad un massimo di sei ventole. Può anche montare più radiatori, incluso un radiatore da 360 mm nella parte anteriore, un radiatore da 280 mm nella parte superiore e un radiatore da 120 mm nella parte posteriore. Chiudendo la gamma di funzionalità, gli utenti possono installare fino a due HDD da 3,5″ e due HDD o SSD da 2,5″, oltre a un Combo Drive per form factor da 2,5″ e 3,5″. Viene inoltre offerto un set completo di porte I/O per una facile connettività di accessori USB, dispositivi audio.

XPG DEFENDER: il case perfetto se si vuole una build con pannello frontale meshato

La famiglia XPG DEFENDER manifesta l’ambizione di XPG nei componenti per PC introducendo un case mid-tower con supporto E-ATX che può ospitare schede grafiche fino a 380 mm di lunghezza e un dissipatore ad aria per la CPU fino a 170 mm di profondità. Con spazio sufficiente per una migliore dissipazione del calore, le dimensioni E-ATX del DEFENDER garantiscono upgrade a volontà e un pò di modding versatile.

L’XPG DEFENDER ha un bellissimo stile minimalista, caratterizzato da un pannello frontale meshato magnetico sobrio ma elegante, specificamente progettato a massimizzare il flusso d’aria ottimale. Il DEFENDER è in grado di supportare un radiatore da 360 mm nella parte anteriore e un radiatore da 280 mm nella parte superiore. Inoltre, l’XPG DEFENDER è dotato di tre ventole XPG VENTO 120, che possono essere espanse fino a sette se lo si desidera.

Disponibilità e prezzo

La disponibilità e il prezzo dei case mid-tower STARKER AIR e DEFENDER sono indicati nel sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!