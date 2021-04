XPG: ecco l’SSD M.2 PCle Gammix S70 Blade

XPG, fornitore in rapida crescita per quanto riguarda componenti e periferiche per gamers e non solo, ha da poco annunciato il lancio dell’SSD M.2 Gammix S70 Blade

Dotato di interfaccia PCle Gen4x4 e di una serie di altre funzionalità, questo nuovo SSD offre velocità in lettura/scrittura elevate. Ciò soddisfa le esigenze di videogiochi, elaborazioni grafiche e applicazioni 5G. Inoltre, il design unico del dissipatore di calore offre un eccellente raffreddamento termico per prestazioni e stabilità ottimali. Il fattore forma compatto M.2 2280 lo rende ideale per la maggior parte dei PC desktop e laptop, inclusi quelli certificati Intel Evo e le console di gioco.

XPG: velocità senza limiti con il PCle 4.0

Con l’ultima interfaccia PCle Gen4, il Gammix S70 Blade di XPG Adata permetterà ai giocatori di dominare gli avversari, con prestazioni in lettura/scrittura sequenziali fino a 7400/6400 MB/s. In pratica fino a due volte più veloce degli SSD PCle 3.0 e quindici volte più rapidi degli SSD Sata. Inoltre, per una facilità d’uso, è retrocompatibile con il PCle 3.0. L’S70 Blade è dotato di memorie 3D NAND Flash e può raggiungere fino a 2 TB di capacità massima. In più, garantisce un’alta efficienza e durata ed è conforme allo standard NVMe 1.4.

Essendo dotato di un dissipatore di calore in alluminio, robusto ma sottile, il Gammix S70 Blade elimina il calore in modo efficace. Il dissipatore, infatti, può ridurre le temperature fino al 20%. Inoltre, con il Dynamic SLC Caching e il DRAM Cache Buffer, riesce a offrire agli utenti un aumento delle prestazioni per l’editing video, il rendering e il gaming.

Massima sicurezza e protezione

Oltre alle sue principale caratteristiche prestazioni, l’S70 Blade supporta la tecnologia per la correzione degli errori LDPC (Low Density Parity Check Code) per rilevare e correggere una gamma più completa di errori per trasmissioni dati più sicure e accurate. In aggiunta, con la protezione dei dati end-to-end, il supporto della tecnologia RAID e la crittografia AES a 256 bit, questo Gammix garantisce sicurezza e integrità totale. Con queste tecnologie per la correzione e protezione degli errori, l’S70 Blade offre un punteggio di Total Bytes Written elevato, per un’eccellente longevità e durata. Per una maggiore tranquillità, è ulteriormente coperto da una garanzia di 5 anni.

