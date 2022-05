XPG presenta gli SSD PCIe M.2 2280 ATOM serie 50, prestazioni eccellenti per la creazione di contenuti, per esigenze e budget diversi

XPG, fornitore in rapida crescita di sistemi gaming, componenti hardware e periferiche per gamers, professionisti esport e appassionati di tecnologia, annuncia oggi una nuova serie di unità a stato solido (SSD), la serie XPG ATOM 50, orientata a creators e gamers di diverse necessità.

Accelera la creatività

Per gli utenti che cercano un’ulteriore spinta, gli SSD ATOM 50 sfruttano lo standard PCIe Gen4 x4 ed NVMe 1.4 per offrire velocità di lettura e scrittura fino a 5.000/4.500 MB/s. Funzionano con le più recenti piattaforme Intel e AMD, inclusi PC desktop e laptop.

Per una produttività senza interruzioni, gli SSD ATOM 50 sono dotati di tecnologia SLC Caching e Host Memory Buffer per una produttività senza interruzioni. Offrono velocità di scrittura in lettura casuale 4K fino a 440K/400K IOPS. In termini di archiviazione, gli SSD ATOM 50 hanno una capacità fino a 1 TB.

Gli SSD ATOM 50 possono anche essere installati su una PS5 come unità secondaria, offrendo agli utenti più spazio di archiviazione e un caricamento del gioco piu’ veloce, per una massima compatibilità.

Protetto, preciso e affidabile

Gli SSD ATOM 50 sono dotati di dissipatori di calore eleganti con rifiniture laterali. I dissipatori di calore non solo hanno un bell’aspetto, ma aiutano anche a mantenere le temperature basse del 15% per prestazioni e stabilità ottimali. Con il codice di controllo della parità a bassa densità e la crittografia AES a 256 bit, gli SSD garantiscono trasmissioni di dati accurate e offrono una solida sicurezza.

Gli SSD ATOM 50 utilizzano solo circuiti integrati di alta qualità che sono stati rigorosamente testati per la massima durata. Per ulteriore tranquillità, sono coperti da una garanzia di 5 anni. Gli SSD ATOM 50 saranno disponibili in Europa tramite Amazon.

