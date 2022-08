XPG svela le nuove ventole PWM HURRICANE ARGB 120/140mm, raffredda il tuo PC con le ventole PWM, scopriamole insieme in questo articolo

XPG, fornitore in rapida crescita di sistemi gaming, componenti hardware e periferiche per gamers, professionisti esports e appassionati di tecnologia, ha annunciato oggi le sue nuove ventole HURRICANE ARGB PWM. Questa nuova linea è disponibile sia nelle dimensioni da 120 mm che da 140 mm ed è stata realizzata per gli utenti che richiedono le massime prestazioni di raffreddamento senza rinunciare all’estetica.

Progettate per l’eccellenza

Il brand ha fatto grandi passi avanti nello sviluppo del proprio portafoglio di prodotti, sia con i radiatori a liquido AIO, che con la serie di ventole XPG VENTO leader di mercato, culminando con il top di gamma XPG VENTO PRO.

Oggi, XPG è orgogliosa di annunciare l’aggiunta di una nuova serie di ventole ad alte prestazioni, denominata XPG HURRICANE. Con velocità di rotazione rispettivamente di 2000 e 1800 RPM, i modelli da 120 mm e 140 mm possono generare un ottimo flusso d’aria, divenendo così, più efficienti, rispetto ai prodotti concorrenti della stessa categoria.

Ovviamente i valori per quanto riguarda la pressione statica rimangono gli molto alti. Il cuscinetto fluidodinamico (FDB) offre un funzionamento più fluido, offrendo meno rumore, minor consumo energetico e una maggiore durata. Allo stesso modo, il layout LED a doppio anello offre un effetto luminoso affascinante con la personalizzazione completa dell’ARGB, raggiungendo il perfetto equilibrio tra efficienza di raffreddamento e bellezza estetica.

Pale con design brevettato

Le pale della ventola XPG HURRICANE utilizzano un design brevettato a doppio strato per le massime prestazioni nel raffreddamento. La pala principale e la pala “booster” lavorano insieme per migliorare il flusso d’aria e la pressione statica, riducendo al minimo la resistenza. Ciò consente alla ventola di fornire risultati di raffreddamento superiori mantenendo al basso il rumore.

Design PWM a 4 pin con possibilità di collegamento in serie

Le ventole offrono un livello di controllo mai visto prima nelle ventole XPG. Attraverso la tecnologia PWM, questi modelli monitorano la temperatura del sistema in tempo reale e regolano la velocità delle ventole in modo fluido e continuo. Ciò consente inoltre alle ventole di rimanere spente a temperature più basse, favorendo la riduzione sia del rumore che del degrado a lungo termine.

Le ventole XPG HURRICANE sono anche compatibili con la maggior parte delle applicazioni software ARGB dei produttori di schede madri per personalizzare facilmente le impostazioni d’illuminazione e sincronizzare più ventole collegate in serie. Oppure puoi personalizzare le ventole direttamente con il software XPG PRIME.

Per ulteriori informazioni visitate il sito internet dedicato. Cosa ne pensate di queste nuove ventole PWM HURRICANE ARGB 120/140mm di XPG? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.