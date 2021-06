XPG: Il Gammix S70 vince il premio COMPUTEX d&i 2021

Trionfo per l’SSD PCIe Gen4 Gammix S70 di XPG che si aggiudica il premio COMPUTEX d&i 2021. Ecco tutti i dettagli della vittoria

XPG, fornitore in rapida crescita di sistemi gaming, componenti hardware e periferiche da gioco annuncia che il suo SSD Gammix S70 PCIe Gen4 ha ricevuto il premio COMPUTEX d&i 2021. Il suddetto modello tuttavi non è nuovo a premi ricevuti, infatti questo si va ad aggiungere al “Red Dot Award 2021: Product Design” e al “Golden Pin Design Award 2020“. Stiamo parlando, ovviamente, dell’SSD Gen4 più premiato al mondo.

Caratteristiche e peculiarità

Ultima interfaccia PCIe Gen4, è stato progettato per aiutare i gamers a dominare la concorrenza con prestazioni in lettura/scrittura sequenziali fino a 7400/6400 MB/s. Presenta inoltre un dissipatore di calore in alluminio che presenta una struttura a strati che offre una superficie di dissipazione maggiore. Le camere cave al di sotto aumentano ulteriormente le capacità di raffreddamento termico del dispositivo.

Ulteriori informazioni sul prodotto le troverete sul sito del produttore. Cosa ne pensate di questo premio per XPG Gammix S70? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.