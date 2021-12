XPG Caster: le nuove RAM DDR5 presentate dall’azienda

La nota azienda di hardware XPG ha rilasciato finalmente delle nuove RAM DDR5 della serie Caster, vediamole più in dettaglio in questa news

XPG CASTER inizia una nuova era nell’evoluzione delle DRAM. Valutato per 7000 MT/s, questo modulo DDR5 dall’aspetto futuristico aumenta la posta in gioco in termini di prestazioni e offre una maggiore stabilità grazie alle tecnologie PMIC e On-die ECC.

Le principali novità

Iniziamo subito con le velocità DDR5 6000/6400/7000 MT/s. Parliamo infatti di moduli da 16GB che possono essere venduti in modulo singolo oppure in coppia per arrivare a 36 GB di memoria totale. Dimensioni fisiche abbastanza ridotte, 133.35 x 37.5 x 8.4mm per un peso di 42.6 grammi. Di seguito qualche dettaglio in più.

Funzionando a 7000 MT/s, le XPG CASTER appartengono alla nuova generazione di memorie DDR5 e sono fino a due volte più veloce delle DRAM DDR4 standard. Con velocità di trasferimento dati incredibilmente veloci, gli utenti potranno godere di un’esperienza di gioco più fluida e senza interruzioni. Con i loro dissipatori di color grigio acciaio, l’illuminazione RGB triangolare e le forme ispirate all’aerodinamicità, le DRAM della serie XPG CASTER emanano un senso di velocità, raffinatezza e stile futuristico.

Nuove uscite in arrivo

Oltre alle DRAM DDR5 della serie XPG CASTER, entro la fine dell’anno, XPG, lancerà anche la nuovissima XPG HUNTER DDR5 DRAM. Questo nuovo modulo è il successore della DRAM DDR4 di XPG HUNTER e offre prestazioni migliorate di 5200MT/s con un design rinnovato.

Voi cosa ne pensate di queste novità in casa XPG? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sul mondo hardware e non solo.