XPG lancia il mouse gaming ALPHA Wireless. Mouse vincitore del “Red Dot Design Award” 2022 offre ergonomia, prestazioni e stile

XPG annuncia oggi un nuovo prodotto nella loro lineup, si tratta di un mouse gaming, il modello ALPHA WIRED e WIRELESS. Vincitore del premio “Red Dot Design” 2022, il mouse, presenta un design ergonomico, un sensore PAW-3335 a risparmio energetico e interruttori OMRON premium per comfort e prestazioni.

Il mouse gaming ALPHA sfoggia contorni curvi semplici ed eleganti con una comoda impugnatura che riflette il design industriale dell’XPG Exoskeleton. Questo design enfatizza un equilibrio tra forma e funzione, ergonomia ed esperienze gaming fluide. Inoltre, il design di questo mouse incorpora i punti dati di un sondaggio globale condotto da XPG. Ad esempio, la larghezza complessiva del mouse è derivata dalle misurazioni delle dita raccolte per creare un dispositivo con una presa ideale.

XPG Alpha Wireless: ecco il nuovo mouse gaming!

Anche all’interno, l’XPG ALPHA impressiona. Dotato di un sensore Pixart PAW-3335 ad alta efficienza energetica e ad alte prestazioni, fornisce una gamma di impostazioni che va dai 100 a 16000 DPI per soddisfare i requisiti di tutti i tipi di giochi. Inoltre, un pulsante triangolare programmabile nella parte superiore del mouse offre un’eccellente flessibilità nella connessione al software XPG PRIME. L’XPG ALPHA è anche realizzato per durare nel tempo grazie agli interruttori OMRON premium in grado di eseguire fino a 60 milioni di clic. Le sue modalità di connessione includono il wireless 2.4G e il Bluetooth ed offre fino a 60 ore di durata della batteria.

L’illuminazione RGB dell’ALPHA diffonde la luce in modo sottile ed elegante tramite 3 zone dedicate indipendenti l’una dall’altra. Le impostazioni della luce possono essere memorizzate utilizzando 3 profili hardware personalizzabili o tramite il software XPG PRIME.

L'XPG ALPHA è un mouse gaming programmabile tramite software, in cui pulsanti, impostazioni DPI ed effetti di illuminazione RGB possono essere personalizzati e adattati alle esigenze di ciascun utente. I pulsanti programmabili, le assegnazioni dei pulsanti e le impostazioni delle macro possono essere programmati e salvati nei profili utente per passare senza problemi da un PC all'altro.