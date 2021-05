Il produttore specializzato nel settore gaming competitive XPG, annuncia il progetto “XTREMER”. Sempre più al fianco dei gamer, i dettagli!

Il produttore XPG, gruppo Adata, premiato e rinomato fornitore di sistemi dedicati al settore gaming, ha lanciato oggi il progetto “XTREMER”. Una manovra per rafforzare sempre più la loro posizione all’interno di questo mondo.

Un mondo dove eSports e streaming sono sempre più settori in forte crescita, e sono chiaramente diventati il fulcro dell’industria e delle community gaming, dove c’è una chiara e grande richiesta da parte dei content creators per il supporto da parte dei brand. Ecco dove XPG ha deciso di agire, vedendo questa esigenza; “si impegna ad aiutare i talentuosi di tutti i livelli“. “XTREMER” difatti è uno degli ultimi progetti di XPG volto a soddisfare questa domanda con lo scopo di supportare le persone nel viaggio. Streamers, gamers professionisti, cosplayers e appassionati di tecnologia sono incoraggiati a partecipare al progetto. Ecco i dettagli.

XPG al fianco dei gamer: ecco il progetto “XTREMER”

L’adesione a “XTREMER” dà accesso ad una community fatta di creatori che la pensano allo stesso modo e al supporto di XPG tramite gli “Xtreme Performance Gear”. I prodotti XPG aiuteranno i membri a migliorare la loro esperienza di gioco ed ovviamente li aiuteranno a creare contenuti migliori e raggiungere nuove vette nel loro percorso. Il progetto non è limitato a un livello prestabilito di fama o seguito. Tutti i content creators sono incoraggiati a fare domanda il prima possibile. Il progetto è intrinseco e non si ferma al solo uso dell’hashtag XPG. Il programma, infatti, offre diverse opportunità per acquisire vari tipi di premi tra cui prodotti XPG, card Steam e altri oggetti relativi ai giochi.

Lo scopo di questi premi è incoraggiare e supportare i creatori per spingere i loro contenuti al livello successivo. Tutti i membri possono ottenere premi. Il feedback dei membri del programma aiuterà anche lo sviluppo di futuri prodotti e servizi XPG. Il programma partnership XTREMER è ora attivo e ci si può registrare tramite l’apposito link diretto.

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.