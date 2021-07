XIDU PhilPort: l’hub usb per i laptop moderni

XIDU PhilPort è un hub USB che permette di espandere la connettività dei moderni laptop che si fanno sempre più compatti e sottili, rinunciando a connessioni come quella HDMI Tempo fa i laptop avevano molti connettori e porte. Tuttavia, oggi i moderni laptop tendono ad essere snelliti per raggiungere un peso contenuto ed occupare meno spazio con conseguenze rinuncia a porte come le porte USB-A, l’uscita HDMI, la ricarica attraverso porta USB tipo C e il trasferimento dei dati. Ecco perché gli hub USB stanno diventando sempre più diffusi.

XIDU PhilPort: un hub USB multifunzionale

A differenza di altri noiosi hub esterni, questo hub multifunzione USB-C combina design e tecnologia. Come sempre seguendo lo stile “XIDU“, PhilPort mette a disposizione due scelte di colore, Royal blue e Rose Pink, con sorprendenti superfici in vetro. La porta di ricarica (che può trasmettere fino a 100 W di potenza) è particolarmente utile se il tuo dispositivo ha una sola porta USB-C. Infatti grazie a XIDU PhilPort sarà possibile ricaricare e trasmettere i dati attraverso un’unica porta.

Come molti hub, PhilPort è dotato di un cavo integrato di lunghezza contenuta per ridurre l’ingombro che è stato rivestito con un cavo intrecciato in nylon. Un ulteriore livello di protezione è stato aggiunto a entrambe le estremità per migliorare la durata e ridurre lo sfilacciamento. Questo cavo avanzato è progettato per resistere a più di 20000 piegature a 90 gradi per un’aspettativa di vita 5 volte maggiore rispetto a quella di un hub USB medio. PhilPort è compatto per dimensioni e peso, il che lo rende perfetto come accessorio da viaggio. Le tre porte USB-A forniscono anche spazio sufficiente per aggiungere un mouse, tastiera e altro. Inoltre potremo collegare un monitor UHD 4K tramite la porta HDMI con 4K 30Hz. XIDU PhilPort utilizza solo una porta sul laptop e aggiunge molte altre connessione, sfruttando la banda elevata delle porte USB C dei laptop moderni. In questo momento, PhilPort è disponibile presso il negozio XIDU Amazon IT a soli 46,99 euro, non perdere questa occasione per ottenere un hub così interessante!

