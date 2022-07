Xiaomi presenta la tecnologia per lo smart office dell'estate  

In quest’articolo vi presenteremo la tecnologia Xiaomi per lo smart office dell’estate. Per lavorare con vista mare o montagna

Con l’inizio del periodo estivo, sono tantissimi i lavoratori che decidono di spostarsi in località di mare o montagna per lavorare in modalità smart. Che sia in spiaggia, sotto l’ombrellone o comodamente sdraiati su un’amaca godendo dell’aria fresca montana, infatti, il luogo scelto per lavorare sembra proprio avere effetti benefici. Non solo sul fronte psicologico, ma anche sulla qualità del lavoro e sulla produttività. Come spesso succede, però, a guastare l’idillio della location perfetta sono proprio i supporti tecnologici che, oltre a non poter mai mancare, devono anche essere quelli azzeccati. A chi non è capitato di avere difficoltà di connessione, device non efficienti o scomodi da portare con sé?

Niente paura! Proprio per questo Xiaomi (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha selezionato 6 prodotti tech perfetti per godersi la bella stagione anche durante le ore di lavoro, senza mai dimenticare lo stile!

Tecnologia Xiaomi per lo smart office dell’estate

Di seguito sono riportati i dispositivi consigliati da Xiaomi per poter lavorare in totale autonomia e senza nessun tipo di problema, anche lontano da casa o dall’ufficio. Con questi prodotti sarà possibile lavorare in totale tranquillità, magari mentre si è in viaggio, oppure su una spiaggia sotto un ombrellone, o ancora in montagna. Ovunque sceglierete di andare, avrete dei compagni fidati al vostro fianco.

Xiaomi Book S 12.4

Tra i prodotti tech selezionati da Xiaomi per godersi la stagione estiva durante le ore di lavoro, abbiamo lo Xiaomi Book S da 12.4″ (qui per maggiori informazioni sul prodotto). Produttività e versatilità garantita con questo prodotto. Display touch a schermo intero da 12,4″. Nuova esperienza Windows 11 inclusa. Processore Snapdragon 8cx Gen 2 e supporto per Smart Pen e tastiera. Queste sono solo alcune delle caratteristiche di questo Xiaomi Book S 12.4″. Tutto questo al prezzo consigliato di 699,99 euro.

Xiaomi Buds 3T Pro

Un altro dei prodotti tech selezionati da Xiaomi per quest’estate che non potrà assolutamente mancare è durante le ore di lavoro (e non solo), è lo Xiaomi Buds 3T Pro (qui per maggiori informazioni sul prodotto). Questi auricolari di ultima generazione sono un prodotto da non farsi scappare. Auricolari ANC adattivi fino a 40 dB. Ascolto migliore con cancellazione del rumore attiva. Audio Hi-Fi puro e meraviglioso per un’esperienza audio cinematografica potente con audio dimensionale. Un nuovo design wireless per un audio immersivo. tutto questo al prezzo di 135,99 euro.

Xiaomi-router-ax3200

Forse il prodotto indispensabile per il lavoro in smart, da portarci dientro durante la stagione estiva, è lo Xiaomi router Ax3200 (qui per maggiori informazioni sul prodotto). Wi-Fi 6 ultra veloce. Una nuova esperienza di reteWi-Fi 6 (802.11ax) è l’ultima generazione degli standard Wi-Fi. Grazie alle sue velocità di trasferimento superiori, Xiaomi Router AX3200 ti consente di godere facilmente di una velocità quasi doppia rispetto a quella di un router AC1200 tradizionale. Il router Wi-Fi 6 riduce notevolmente la latenza e la mancanza di risposte nei dispositivi terminali, persino quando più utenti utilizzano contemporaneamente diversi dispositivi. Cavalca la nuova era digitale grazie a una reattività di rete davvero velocissima. Tutto questo a soli 69.99 euro.

Xiaomi 12 Pro

Ed ancora, tra i prodotti tech selezionati da Xiaomi per godersi l’estate durante le ore di lavoro, abbiamo lo Xiaomi 12 Pro (qui per maggiori informazioni sul prodotto). Questo dispositivo contiene tutti i progressi di Xiaomi, votati alla costante ricerca dell’eccellenza, che hanno portato ad un prodotto pronto per dominare la scena con il meglio della tecnologia. Xiaomi 12 Pro offre un modulo fotocamere professionale da 50 MP, un display WQHD+ dinamico a 120Hz, il più avanzato Snapdragon 8 Gen 1 e Xiaomi HyperCharge a 120W. Tutto questo ad un prezzo consigliato di 949,90 euro.

Xiaomi 10W Wireless Power Bank 10000

Un altro dei prodotti immancabile selezionato da Xiaomi per quest’estate, assolutamente immancabile, è lo Xiaomi 10W Wireless power Bank 10000 (qui per maggiori informazioni sul prodotto). Adatto per i lungi viaggi in aereo (ma non solo per quelli) Xiaomi 10W wireless offre una ricarica rapida wireless da 10 W. Ed ancora, ricarica rapida via cavo da 22,5W, e supporta la ricarica Pass-Through. Potrete acquistare questo dispositivi al prezzo di euro 39,99.

Xiaomi Pad 5

Infine, tra i prodotti tech selezionati da Xiaomi per quest’estate, abbiamo il nuovo Xiaomi Pad 5 (qui per maggiori informazioni sul prodotto). “Play hard, work smart” con Xiaomi Pad 5. Il dispositivo ha un display WQHD+ a 120 Hz. Offre un audio immersivo quad stereo Qualcomm Snapdragon 860. Infine, è dotato di una super batteria da 8720 mAh tip. Questo Pad 5 di casa Xiaomi è oggi in offerta al prezzo di 329,90 euro (invece di 399,90).

E voi? cosa ne pensate di questa nuova tecnologia Xiaomi per lo smart office, utile per affrontare al meglio e preparati al lavoro smart durante la stagione estiva? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).