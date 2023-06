XGIMI: presentato il nuovo stand multi-angolare per proiettori

Il nuovo stand multi-angolare di XGIMI è l’alleato ideale per la gamma di proiettori portatili di XGIMI, consentendo di ampliare gli angoli di visione

XGIMI, azienda leader nel settore dei proiettori, presenta lo stand multi-angolo pensato per la gamma di proiettori portatili Halo e MoGo; questo supporto consente di ottenere innumerevoli angoli di visione. Il nuovo accessorio XGIMI sarà disponibile dal 20 giugno su XGIMI.com, Amazon e a breve presso rivenditori locali selezionati a partire da 89,99 euro.

Dettagli sul nuovo stand multi-angolo per proiettori di XGIMI

Il supporto multi-angolare – realizzato in lega di alluminio grigio ardesia scuro – è l’alleato perfetto per i proiettori serie MoGo e Halo. Capace di garantire alta qualità e un supporto sicuro e saldo fino a 2 kg di peso. Può essere ruotato con un’inclinazione di più o meno 120° e offre a chi non ha ancora una parete bianca per la proiezione una superficie perfetta e poco sfruttata: il soffitto.

Con un peso di soli 0,6 kg, lo stand multi-angolo è un dispositivo versatile, piccolo, compatto e quindi facilmente trasportabile. Adatto a qualsiasi ambiente e in grado di occupare pochissimo spazio, è l’accessorio perfetto per i piccoli appartamenti ed è facile da riporre. Inoltre, è estremamente flessibile e può essere utilizzato ovunque: sulle pareti di casa, per proiezioni sul soffitto o anche in ambienti esterni più complessi.

Disponibilità e prezzi

Disponibile a partire dal 20 giugno 2023, è compatibile con MoGo 2 Pro, MoGo 2, Halo+, MoGo Pro+, Halo, MoGo Pro e MoGo. Inoltre, se si acquista il supporto multi-angolare su XGIMI.com e Amazon insieme a MoGo 2, MoGo 2 Pro o Halo+ sarà possibile ottenere uno sconto di 20 euro.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo stand multi-angolo per proiettori di XGIMI ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).