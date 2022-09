Xbox: ecco il nuovo Controller Wireless Elite Series 2 – Core

Xbox ha lanciato il nuovo Controller Wireless Elite per Series 2 – Core, nella colorazione bianca, per un’esperienza di gioco ancora più professionale

Il nuovo Controller Wireless Elite è costituito da levette a tensione regolabile, impugnature gommate arrotondate e blocchi dei grilletti più corti e, permette infinite possibilità di personalizzazione, con esclusive opzioni di mappatura dei pulsanti nell’app Accessori Xbox. L’accessorio permette infatti di salvare fino a 3 profili personalizzati sul controller, passando con facilità da un account all’altro.

Grazie alla batteria ricaricabile, con una durata fino a 40 ore, e ai componenti sofisticati (venduti separatamente), costruiti per accompagnare l’utente nel corso del tempo, è possibile immergersi in lunghe sessioni di gioco senza interruzioni.

Ancora più opzioni di personalizzazione

Personalizza il tuo Controller Wireless Elite per Xbox Series 2, con la configurazione e i componenti giusti e ottieni una precisione di livello professionale con il Pacchetto componenti completo, che include una croce direzionale intercambiabile (standard), levette intercambiabili (2 classiche, 1 alta, 1 bombata) e levette posteriori (media, mini). Sempre alla massima potenza con eleganza e sicurezza, grazie alla custodia per il trasporto, il dock di ricarica e il cavo USB-C inclusi.

Abbiamo ascoltato i giocatori e, abbiamo continuato a migliorare i controller Elite Series 2 per renderli più affidabili che mai, con componenti raffinati costruiti per durare. Per una maggiore tranquillità, sono dotati della garanzia limitata di 1 anno di Microsoft.

Prezzi e disponibilità

Il Controller Wireless Elite per Xbox Series 2 – Core, nella colorazione bianca, è disponibile sul mercato italiano presso il Microsoft Store e i principali retailer fisici e online, al prezzo di 129,99 euro, a partire dal prossimo 21 settembre. Il preorder è già attivo sullo store.

Il Pacchetto di componenti completo, sarà disponibile separatamente sul mercato italiano, presso il Microsoft Store e principali retailer fisici e online, al prezzo di 59,99 euro, anche a partire dal prossimo 21 settembre. Ulteriori informazioni tecniche sul dispositivo sono disponibili sul blog post dedicato di Xbox Wire.

