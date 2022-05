Wi-Fi 7: MediaTek annuncia le prime piattaforme

Sembra davvero fatta per l’arrivo del Wi-Fi 7. MediaTek ha annunciato le prime piattaforme complete al mondo, per punti di accesso e client

Quest’oggi la MediaTek, azienda taiwanese produttrice di semiconduttori fabless (per maggiori informazioni clicca qui) ha annunciato delle grosse novità per quanto riguarda il Wi-Fi 7. Infatti, MediaTek ha presentato le soluzioni della piattaforma Filogic 880 e Filogic 380 per applicazioni a larghezza di banda elevata nei mercati degli operatori, della vendita al dettaglio, delle imprese e dell’elettronica di consumo. Questa coppia di chip sarà tra le prime soluzioni Wi-Fi 7 ad arrivare sul mercato, consentendo ai produttori di dispositivi di fornire prodotti all’avanguardia con la più recente tecnologia di connettività. saranno presentati ufficialmente al Computex 2022, programmato per il giorno 24 fino al 27 Maggio a Taipei, Taiwan.

Filogic 880 | Wi-Fi 7: MediaTek

Filogic 880 è una piattaforma completa che combina un punto di accesso Wi-Fi 7 con una nuova soluzione avanzata di processore host. Questo allo scopo di fornire la migliore soluzione router e gateway del settore per i mercati degli operatori, della vendita al dettaglio e delle imprese. Offre un’architettura scalabile in grado di supportare fino a penta-band 4×4 con una velocità massima di 36 Gbps.

Filogic 380 | Wi-Fi 7: MediaTek

Filogic 380 è progettato per portare la connettività Wi-Fi 7 a tutti i dispositivi client, inclusi smartphone, tablet, TV, notebook, set-top box e dispositivi di streaming OTT. La doppia capacità 2×2 simultanea del chip sarà ottimizzata “out-of-the-box” per questi dispositivi poiché MediaTek fornisce anche le soluzioni di piattaforma corrispondenti. Questo aiuta a snellire il processo di progettazione, massimizzare le prestazioni e accelerare il time-to-market.

Dichiarazioni | Wi-Fi 7: MediaTek

Di seguito sono riportate alcune dichiarazioni su queste novità.

Le nostre soluzioni di connettività wireless sono progettate per fornire le prestazioni più veloci utilizzando le tecnologie più avanzate e rappresentano l’impegno di MediaTek nel promuovere l’adozione del Wi-Fi 7 in un gran numero di nuovi mercati.

ha affermato Alan Hsu, vicepresidente aziendale e direttore generale del Attività di connettività intelligente presso MediaTek.

Con Filogic 880 e Filogic 380, i nostri clienti possono offrire esperienze connesse rapide, affidabili e sempre attive per soddisfare le crescenti esigenze di connettività del settore.

Filogic 880 di MediaTek combina un punto di accesso Wi-Fi 7 con un potente processore applicativo e un’unità di elaborazione di rete (NPU) per supportare le massime prestazioni Wi-Fi, Ethernet e di elaborazione dei pacchetti. Il chip offre un’ampia gamma di interfacce e periferiche, semplificando la personalizzazione dei progetti per vari prodotti finali e applicazioni.

Dettagli Filogic 880

La piattaforma Filogic 880 include una soluzione di access point Wi-Fi 7 a 6 nm con:

Supporto per le principali tecnologie come 4096-QAM, 320 MHz, MRU e MLO

Flessibilità per scalare a velocità penta-band 36 Gbps

Supporta fino a 10 Gbps in un canale

in un canale Supporto per OFDMA RU, MU-MIMO e MBSSID

Oltre alle funzionalità Wi-Fi 7, la piattaforma Filogic 880 fornisce anche un potente processore host, che include:

Un processore applicativo Arm Cortex-A73 quad-core e una NPU avanzata . Le caratteristiche principali includono un motore di rete hardware avanzato completamente off-load su interfaccia Wi-Fi ed Ethernet

. Le caratteristiche principali includono un motore di rete hardware avanzato completamente off-load su interfaccia Wi-Fi ed Ethernet Un motore crittografico di rete integrato (EIP-197) per accelerare IPSec , SSL/TLS , DTLS (CAPWAP) , SRTP e MACsec

, , , e Supporto per interfacce ad alta velocità (5 Gbps USB e 10 Gbps PCI-Express), UART, SD, SPI, PWM, GPIO e OTP per ricche possibilità di personalizzazione della piattaforma

Dettagli filogic 380

Filogic 380 è una soluzione combinata Wi-Fi7 e Bluetooth 5.3 standalone a chip singolo a 6 nm progettata per offrire la migliore connettività della categoria. È ottimizzato per smartphone, TV, notebook, set-top box, dispositivi di streaming OTT e molti altri dispositivi di elettronica di consumo alimentati da SoC MediaTek.

Le caratteristiche principali del Filogic 380 includono:

Supporto per le principali tecnologie Wi-Fi7 come 4096-QAM, 320 MHz, MRU e MLO

Supporto per MLO che offre velocità fino a 6,5 ​​Gbps

Supporta fino a 5 Gbps in un canale

in un canale Supporto per bande da 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz

Supporto per due radio 2×2 per il funzionamento simultaneo dual-band

Ultimo Bluetooth 5.3 con LE Audio

Conclusioni

MediaTek è stata coinvolta nello sviluppo dello standard Wi-Fi 7 sin dal suo inizio e l’azienda è una delle prime ad adottare la tecnologia Wi-Fi 7.Come già detto, il lancio di Wi-Fi 7 segnerà la prima volta che il Wi-Fi può essere un vero sostituto wireline/Ethernet per applicazioni ad altissima larghezza di banda- La tecnologia Wi-Fi 7 diventerà la spina dorsale delle reti domestiche, d’ufficio e industriali. sarà in grado di fornire una connettività senza interruzioni per qualsiasi cosa, dalle applicazioni AR/VR multigiocatore ai giochi su cloud e alle chiamate 4K allo streaming 8K e oltre.

Cosa ne pensate di questo Wi-Fi 7? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news interessanti dal mondo hardware e non solo.