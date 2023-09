Western Digital: presentata una nuova unità SSD NVMe ad alte prestazioni

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova unità SSD NVMe di Western Digital ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

L’unità WD_BLACK SN770M NVMe SSD è disponibile nelle capacità da 500GB, 1TB e 2TB ,. Con una garanzia limitata di 5 anni da parte di Western Digital. È già disponibile per l’acquisto online, presso rivenditori e rivenditori al dettaglio a partire da 88,99€. Questa introduzione rappresenta un passo significativo per affrontare le crescenti esigenze dei giocatori mobili, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di gioco di alta qualità ovunque si trovino.

L’unità offre un’esperienza di gioco coinvolgente grazie a funzionalità esclusive come PCIe Gen 4.0, tecnologia nCache 4.0 di Western Digital e supporto per DirectStorage di Microsoft. Questa soluzione è ideale per potenziare dispositivi portatili compatibili, come l’ASUS ROG Ally, offrendo velocità fino a 5.150 MB/s per installazioni di giochi e tempi di caricamento estremamente veloci.

Western Digital ha introdotto una nuova unità SSD NVMe ad alte prestazioni per soddisfare le esigenze dei giocatori che utilizzano PC portatili. Questa innovativa soluzione, denominata WD_BLACK SN770M NVMe SSD , è stata progettata per offrire ai consumatori un’esperienza di gioco senza precedenti nei loro PC portatili. L’obiettivo è rispondere alle crescenti dimensioni dei giochi e agli aggiornamenti frequenti, che possono saturare lo spazio di archiviazione interno dei dispositivi mobili.

Western Digital ha lanciato una nuova unità SSD NVMe ad alte prestazioni per offrire ai gamer maggiori capacità per i loro PC da gioco portatili

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)