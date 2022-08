Western Digital: ora disponibili i due nuovi SSD

WD BLACK SN850X SSD NVMe e WD BLACK Game Drive P40, sono ora disponibili come parte del portafoglio SSD di Western Digital, scopriamoli insieme in questo articolo

Dopo l’annuncio in occasione dell’evento What’s Next Western Digital in tarda primavera, Western Digital ha ora iniziato la distribuzione degli ultimi nati nella famiglia WD_BLACK dedicata al gaming: l’SSD WD BLACK SN850X NVMe e l’SSD WD BLACK P40 Game Drive.

Entrambi i prodotti sono ora disponibili per l’acquisto presso selezionati rivenditori Western Digital, e-tailer, rivenditori, integratori di sistemi e sul Western Digital Store. Ulteriori dettagli sono riportati di seguito.

WD BLACK NVMe SN850X SSD

Ottimizzato per gli hardcore gamer alla ricerca di prestazioni senza precedenti, questo potente SSD interno PCIe Gen4 offre velocità di lettura vertiginose, fino a 7.300 MB/s. Grazie a latenza ridotta, caricamento predittivo e gestione termica adattiva, i giocatori possono aspettarsi un’esperienza di gioco incredibile con tempi di caricamento rapidi, una ricca esperienza visiva e prestazioni termiche senza compromessi.

La WD BLACK Dashboard con la sua nuova modalità Game Mode 2.0 (solo per Windows) sblocca le funzionalità di potenziamento delle prestazioni del PC in modo che i giocatori possano giocare, eseguire lo streaming, registrare e dominare al massimo nel loro gioco. È disponibile anche la versione con dissipatore di calore integrato nelle capacità da 1 TB e 2 TB, per aiutare a mantenere le massime prestazioni e che include l’illuminazione RGB per abbinarsi perfettamente a qualsiasi sistema di gioco.

WD BLACK P40 Game Drive SSD

Creato per i gamer che cercano uno storage portatile dalle prestazioni elevate e un design unico, WD BLACK P40 Game Drive SSD presenta un’interfaccia USB 3.2 Gen2x2 e velocità di lettura incredibili fino a 2.000 MB/s, abbinate a un’illuminazione RGB personalizzabile (solo Windows).

La dashboard WD BLACK scaricabile offre il pieno controllo sulle luci a LED e può essere sincronizzato con molti ecosistemi RGB esistenti per una configurazione che può essere personalizzata in base allo stile di qualsiasi giocatore. Grazie ad un design elegante, compatto e resistente agli urti, è l’opzione perfetta per i giochi in movimento.

Prezzi e Disponibilità

l’SSD WD BLACK SN850X NVMe è disponibile in capacità da 1 TB, 2 TB e 4 TB a partire da 211,99 euro. Mentre l’SSD WD BLACK P40 Game Drive è disponibile in capacità da 500 GB, 1 TB e 2 TB a partire da 129,99 euro, entrambi acquistabili sul Western Digital Store.

