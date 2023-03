Vivobook Weeks: ASUS annuncia le sue imperdibili promo

Asus annuncia le imperdibili offerte della Vivobook Weeks, per portarsi a casa eccellenti PC adatti ad ogni tipo di utilizzo

ASUS, multinazionale di Taipei, annuncia nuove e importanti promozioni sulla sua linea di laptop Vivobook. I laptop ASUS Vivobook sono compagni perfetti per chiunque ricerchi un pc performante ma che sia anche facilmente trasportabile, inoltre molti modelli offrono un design giovanile e fresco, per poter esprimere al meglio la propria personalità.

Ma oltre ai laptop, il brand ha deciso di scontare anche altri prodotti, fra cui monitor, periferiche e soluzioni di connettività, tutti dispositivi progettati per offrire la massima potenza sia per chi vuole lavorare o per chi vuole godere di contenuti di intrattenimento.

ASUS Vivobook 16 e ASUS Vivobook 16X | Vivobook Weeks

ivobook 16, o il Vivobook nella versione potenziata, 16X, semplifica tutte le task, ovunque ci si trovi: tutto è stato migliorato, dal potente processore mobile AMD fino a Ryzen 7 alla cerniera lay-flat a 180°, ai colori moderni e all’elegante design geometrico. Il display NanoEdge su tre lati di questi laptop è un vero piacere per gli occhi. Ha ampi angoli di visione ed è certificato TÜV Rheinland per i bassi livelli di luce blu, riducendo il rischio di affaticamento degli occhi durante le sessioni di visione. Per i carichi di lavoro più impegnativi, il modello con processore AMD Ryzen 7 5800H con 16 GB di memoria veloce e 512 GB di spazio di archiviazione SSD offrono una riserva di potenza quando il gioco si fa duro.

ASUS Vivobook 16 è disponibile in promo al prezzo di 599€ (prezzo di listino 699€)

ASUS Vivobook 16X è disponibile in promo al prezzo di 799€ (prezzo di listino 849€)

ASUS Vivobook Pro 16 X OLED | Vivobook Weeks

La soluzione perfetta per chi ha bisogno di avere sempre con sé il proprio laptop OLED, VivoBook Pro 16 X, è il primo laptop al mondo equipaggiato con l’ASUS DialPad, una rotellina virtuale inserita nel touchpad che permette l’assoluta fluidità e intuitività nei movimenti. Questa comoda innovazione è capace di andare incontro alle esigenze dei creators attraverso una perfetta integrazione con le applicazioni Adobe.

Per assicurare il meglio delle prestazioni creative, il nuovo ASUS VivoBook Pro X presenta un display OLED con rapporto schermo-corpo dell’86%, una gamma di colori con resa cinematografica DCI-P3 al 100% e la certificazione PANTONE Validated. ASUS Vivobook Pro 16 X OLED ha anche la certificazione VESA Display HDR True Black 500. Dal design semplice, leggero e con un tocco industrial, VivoBook Pro X OLED è perfetto per tutti i gusti.

ASUS Vivobook Pro 16 X OLED è disponibile in promo al prezzo di 1799€ (prezzo di listino 1829€)

ASUS Vivobook 15 OLED | Vivobook Weeks

Con il suo splendido display NanoEdge FHD OLED da 15 pollici e l’audio certificato Harman Kardon, l’ASUS Vivobook 15 OLED immerge gli utenti in qualsiasi cosa stiano facendo, sia nel lavoro che nel gioco. Dotato di processore Intel Core i7, con scheda grafica NVIDIA GeForce MX350, sistema di raffreddamento avanzato e WiFi 6 ultraveloce, l’elegantissimo Vivobook 15 OLED permette agli utenti di raggiungere il loro vero potenziale.

ASUS Vivobook 15 OLED è disponibile in promo al prezzo di 899€ (prezzo di listino 1099€)

ASUS Vivobook Pro 15 e ASUS Vivobook Pro 15 OLED

Vivobook Pro 15 è progettato per potenziare il vostro stile di vita creativo, con componenti potenti che includono un processore Ryzen 7-5800H Mobile, 16 GB di RAM DDR4 e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, la scelta perfetta per tutte le vostre applicazioni creative.

Per coloro che cercano un’esperienza impressionante dal proprio schermo, ASUS Vivobook Pro 15 è disponibile anche nella sua versione con display OLED. Dare sfogo alla creatività è più facile che mai: il processore Intel Core serie H di 12a generazione e la grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 offrono il massimo delle prestazioni grazie al sistema di raffreddamento a doppia ventola, mentre la Thunderbolt 4 garantisce connessioni rapide e comode. Le vostre creazioni daranno il meglio sul fantastico display OLED da 2,8K, con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz dai colori vividi e ultra-accurati.

ASUS Vivobook Pro 15 è disponibile in promo al prezzo di 1099€ (prezzo di listino 1259€)

ASUS Vivobook Pro 15 OLED è disponibile in promo al prezzo di 1449€ (prezzo di listino 1499€) con sistema operativo Win11 Pro, e € 1.399 in promo anziché 1.479€ per il modello con Win11 Home

ASUS RT-AX86U

Il router ASUS RT-AX86U è la soluzione ideale per connessioni WiFi stabili e veloci. È un router WiFi 6 dual-band con velocità fino a 5700 Mbps ed è ottimizzato per il gaming su PC e console, per un’esperienza di gioco a prova di lag. Ma è perfettamente adatto anche per l’intrattenimento e per chi lavora da casa. Grazie alla tecnologia ASUS AiMesh, può essere usato in abbinamento ad altri router ASUS per creare una rete domestica più ampia e stabile, assicurando una connessione sempre veloce e affidabile da qualsiasi punto della propria abitazione.

ASUS RT-AX86U è disponibile in promo al prezzo di 209,90€ (prezzo di listino 269€)

ROG Cetra Core

Gli auricolari ROG Cetra Core sono perfetti per gli amanti del gaming e non solo. Gli esclusivi driver ASUS Essence da 10 mm offrono bassi incredibilmente profondi e un audio sempre nitido. Il design distintivo li rendono perfetti anche per lunghe maratone di gioco, assicurando assoluta vestibilità e massimo comfort, oltre a un miglior isolamento acustico.

ASUS Cetra Core sono disponibili in promo al prezzo di 30,99€ (prezzo di listino 59,99€)

Sull’eshop ASUS sono inoltre presenti molte altre promozioni e offerte, valide e attive fino al 10 marzo 2023. Cosa ne pensate di questi sconti? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.