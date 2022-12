Giocare o lavorare in VR: i visori Meta sono il regalo perfetto

Manca sempre meno alle festività natalizie, ed è tempo di iniziare la caccia al regalo perfetto, che possa rendere felici le persone a noi care, tanto da meritare gli applausi di Babbo Natale in persona, i visori VR di Meta possono essere il regalo perfetto per voi

Se volete fare un regalo che faccia davvero colpo e state lottando per trovare il regalo perfetto, la realtà virtuale è sicuramente la soluzione migliore! In questo senso con Meta si va sul sicuro, grazie ai suoi due visori stand-alone dedicati al gaming e al lavoro, che permettono di soddisfare anche i palati più esigenti.

Per i video giocatori più incalliti o appassionati da sempre alle esperienze in realtà virtuale, Meta Quest 2 è il regalo perfetto. Il sistema VR all-in-one di Meta è stato progettato per permettere di esplorare giochi ed esperienze mozzafiato con una libertà senza pari: non è necessario un PC o una console.

Il display ad altissima risoluzione consente una straordinaria nitidezza visiva. Grazie alla risoluzione 1832×1920 pixel per occhio, l’aspetto dei contenuti andrà ogni aspettativa, dai giochi ai semplici video a 360°. Oltre a giocare, con Meta Quest 2 si potrà assistere in prima fila ai concerti o agli eventi esclusivi, il tutto stando comodamente sul proprio divano.

Disponibile nelle versioni da 128GB (€449,99) e 256GB (€549,99), è acquistabile sul sito ufficiale. Bundle promozionale con visore da 128 GB + Resident Evil 4 VR e Beat Saber inclusi, fino a esaurimento scorte: 399,99 euro.

Meta Quest Pro

Per chi invece è sempre alla ricerca di strumenti innovativi che possano facilitare il proprio lavoro e dare una marcia in più al business, il nuovo visore Meta Quest Pro rappresenta un regalo incredibilmente azzeccato e apprezzabile. Presentato al Meta Connect 2022, si tratta del primo della nuova serie di visori high-end VR di fascia alta.

Dotato di caratteristiche innovative come i sensori ad alta risoluzione che consentono esperienze di mixed reality a colori, lenti di nuova generazione e display LCD avanzati che offrono immagini nitide, presenta un design nuovissimo, elegante e confortevole, completo di regolazione guidata della vestibilità, il tracciamento degli occhi e delle espressioni facciali naturali per una migliore presenza social.

Meta Quest Pro è stato progettato per supportare un’ampia gamma di strumenti di collaborazione e produttività che consentono di integrare il lavoro nel mondo fisico e di disporre di un vasto spazio virtuale per il multitasking. È ideale per progettisti, architetti, ingegneri, designer e tutti coloro che desiderano aumentare il proprio flusso di lavoro e potenziare la propria creatività!

Acquistabile sul sito ufficiale al costo di €1799,99.

Ora non vi resta che studiare bene i vostri target, scegliere il visore adatto e prepararvi a fare un figurone! E voi cosa ne pensate di questi due visori di Meta?