Ventola Fusion 120 ARGB: novità di casa Antec

Antec quest’oggi ha annunciato l’uscita della sua ultima novità. La ventola Fusion 120 ARGB

L’Antec Inc. (clicca qui per maggiori informazioni), è un’azienda fornitrice leader di componenti e accessori per computer ad alte prestazioni per il mercato dei giochi, dell’aggiornamento dei PC e del fai-da-te. Quest’oggi ci presenta una nuova ventola efficiente per case con ARGB indirizzabile chiamata Fusion. La ventola del case è dotata di un’illuminazione dodecagonale con 16 LED per effetti visivi ipnotizzanti, cuscinetti idraulici per un funzionamento silenzioso e un innovativo canale di accelerazione del flusso per un migliore flusso d’aria.

Dettagli tecnici della nuova ventola Fusion 120 ARGB

Fusion misura 120 mm x 120 mm x 25 mm e funziona a una velocità di 600 – 2000 giri/min. I cuscinetti idraulici garantiscono una bassa rumorosità della ventola ed eccellenti prestazioni di raffreddamento. Il tutto con una durata di circa 40.000 ore. La ventola Fusion fornisce un flusso d’aria massimo di 57,93 CFM e raggiunge una pressione dell’aria massima di 2,11 mm H₂O.

La nuova ventola Antec è costituita da un robusto telaio in plastica dodecagonale e presenta otto cuscinetti antivibranti ingranditi per ridurre il rumore anche quando il sistema è in funzione. Insieme al controllo PWM, la velocità della ventola può essere mantenuta al minimo quando è sottoposta a carichi leggeri. Questo consente essenzialmente una funzionalità silenziosa ma potente. L’effetto complessivo consente alle ventole Antec Fusion di mantenere un flusso d’aria fresco sui componenti sensibili al calore del PC. I cavi di Fusion sono rivestiti in filo intrecciato per una maggiore longevità e un’estetica premium.

Disponibilità e garanzia

La nuova ventola di Antec viene fornita in pacchetti da una, tre o cinque ventole ed è coperta da una garanzia di 2 anni. La ventola Fusion 120 ARGB è per ora disponibile in commercio su Amazon USA, ma speriamo ch presto arrivi in commercio anche oltre oceano.

E voi cosa ne pensate di questa nuova ventola Fusion 120 ARGB? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).