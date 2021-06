Urbanista Los Angeles: le rivoluzionarie cuffie a energia solare

Le attesissime cuffie Urbanista Los Angeles a energia solare sono disponibili per il preordine in due esclusive colorazioni, tra cui la novità Sand Gold e la classica Midnight Black

Urbanista, il marchio audio lifestyle svedese, è lieto di annunciare che le prime cuffie al mondo auto-ricaricabili a energia solare con cancellazione attiva del rumore, le Urbanista Los Angeles, sono ora disponibili per il preordine sul sito ufficiale nel colore Midnight Black e in una nuova colorazione precedentemente non ancora annunciata: Sand Gold.

Urbanista Los Angeles: le cuffie che si ricaricano con il Sole

Le Urbanista Los Angeles introducono sul mercato un grande progresso nell’innovazione della tecnologia delle cuffie, grazie a un prodotto progettato per rivoluzionare la tua esperienza di ascolto. Con le Urbanista Los Angeles, per la prima volta in assoluto, puoi sperimentare un tempo di riproduzione virtualmente illimitato tramite la ricarica solare. Le cuffie Los Angeles non smettono mai di ricaricarsi se esposte alla luce, sia all’aperto sia al chiuso, offrendo così un’esperienza audio senza interruzioni.

Migliora la tua esperienza con l’app mobile Urbanista

Per consentire ai clienti di ottenere il massimo dalla loro esperienza con le cuffie Los Angeles, Urbanista lancerà la sua app mobile complementare. L’app fornirà informazioni su come ottenere il massimo dal tempo di riproduzione del prodotto, comprese indicazioni visive sui livelli di ricarica solare e sull’utilizzo. Disponibile per utenti iOS e Android, l’app consentirà inoltre di personalizzare i controlli delle cuffie e diventerà in seguito disponibile per altri prodotti della gamma Urbanista. Anders Andreen, CEO, commenta:

Siamo davvero entusiasti di annunciare il preordine delle Urbanista Los Angeles. La risposta al lancio all’inizio di questa primavera è stata a dir poco sorprendente: è ovvio che questo tipo di tecnologia per le cuffie sia un cambiamento totalmente innovativo nel settore. Per noi è stato anche un importante passo avanti lanciare la nostra app mobile integrativa di Urbanista. L’app sarà disponibile in concomitanza al lancio del prodotto e migliorerà davvero le caratteristiche innovative delle Los Angeles, rendendo l’interazione con l’aspetto di ricarica automatica semplice e coinvolgente. Abbiamo anche alcune impressionanti caratteristiche in fase di sviluppo, che cercheremo di lanciare nel prossimo futuro.

Urbanista Los Angeles, caratteristiche principali:

Tempo di riproduzione virtualmente infinito

Sempre in carica se esposte alla luce

80 ore di batteria di riserva

Cancellazione attiva del rumore ibrida

ibrida Modalità Ambient Sound

On-Ear Detection

Ricarica con Type-C

Bluetooth 5.0

Assistente Vocale Siri e Google

Compatibile con iOS, Android e Windows

Compatibile con l’app mobile Urbanista

Disponibile nei colori Midnight Black (nero) e Sand Gold (oro)

Prezzo e disponibilità

Al prezzo di 199 euro, le Urbanista Los Angeles sono disponibili per il pre-ordine in due eleganti colorazioni: Midnight Black e Sand Gold.