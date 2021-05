Urbanista Los Angeles: le cuffie wireless si ricaricano con il Sole!

Queste nuove Urbanista Los Angelse sono le prime cuffie wireless al mondo con cancellazione attiva del rumore che utilizzano la tecnologia Powerfoyle per offrire un’esperienza audio senza interruzioni. Una vera e propria innovazione!

Urbanista, il marchio audio svedese lifestyle, annuncia il lancio di Urbanista Los Angeles, le prime cuffie al mondo, con cancellazione attiva del rumore wireless (active noise cancelling – ANC), che si auto-ricaricano, ovvero alimentate da materiale a celle solari Powerfoyle. Utilizzando un’avanzata tecnologia green, le Urbanista Los Angeles convertono tutte le forme di luce, provenienti da ambienti all’aperto e al chiuso, in energia per offrire un tempo di riproduzione praticamente infinito. Al prezzo di 199 euro, le cuffie Urbanista Los Angeles vantano la piena compatibilità con i dispositivi iOS, Android e Windows.

Urbanista Los Angeles: l’alba di una nuova era

Le Urbanista Los Angeles portano una vera rivoluzionaria innovazione nel mercato delle cuffie e sono state create per essere all’altezza dello slogan del marchio, “Progettati per la vita in movimento”. Per la prima volta in assoluto, puoi provare un ascolto praticamente illimitato grazie alla ricarica solare. Le Urbanista Los Angeles non smettono mai di caricarsi se esposte alla luce, sia all’aperto che al chiuso, offrendo un’esperienza audio senza interruzioni. Basta un’ora trascorsa fuori in una giornata di sole con Urbanista Los Angeles per generare tre ore di riproduzione musicale. Giornata nuvolosa? Per ogni ora trascorsa fuori, hai comunque due ore di autonomia. Le cuffie si ricaricano anche al chiuso, in condizioni di luce ambientale: indossale in una stanza o in un ufficio ben illuminati e le manterrai in carica. Quando non utilizzi le Los Angeles, lasciale semplicemente vicino alla finestra per un’ora così da aggiungere un’altra ora intera di autonomia.

Per offrire questa esperienza audio senza limiti, Urbanista ha collaborato con Exeger, una società di innovazione svedese, che ha creato una rivoluzionaria tecnologia a celle solari. Il materiale di Exeger, Powerfoyle, converte qualsiasi forma di luce in energia pulita e può essere perfettamente integrato in qualsiasi design. Per la prima volta in assoluto, ora sta alimentando le (nostre) cuffie, offrendo un’energia infinita agli amanti della musica di tutto il mondo. Il CEO di Urbanista Anders Andreen commenta:

Le Urbanista Los Angeles sono, in un unico prodotto, tutto ciò che rappresentiamo come marchio. Unendo innovazione, sostenibilità e tutte le caratteristiche che potresti desiderare in una cuffia, Urbanista Los Angeles sono progettate per chi segue uno stile di una vita sempre in movimento. Siamo orgogliosi di collaborare con Exeger e con la loro tecnologia all’avanguardia per portare una vera novità mondiale assoluta sul mercato.

L’amministratore delegato di Exeger Giovanni Fili afferma:

Questo è l’inizio di una rivoluzione nell’elettronica di consumo. In stretta collaborazione con Urbanista, lanciamo ora la prima cuffia wireless autoalimentata al mondo. Sono fermamente convinto che una volta che gli utenti sperimenteranno la libertà di un’energia infinita, non ci sarà modo di tornare a collegare un caricabatterie USB al muro. Siamo estremamente entusiasti di questo prodotto e fiduciosi che le persone in tutto il mondo lo adoreranno.

Prendi il completo controllo della tua esperienza audio

Con le cuffie over-ear Urbanista Los Angeles hai sempre il completo controllo della tua esperienza audio. Premendo semplicemente un pulsante si attiverà l’avanzata cancellazione attiva del rumore ibrida (Active Noise Cancelling), riducendo istantaneamente il rumore esterno di fondo indesiderato per un suono chiaro e di qualità in una totale immersione nella musica oppure si passerà in modalità Ambient Sound in modo da poter essere sempre connesso con l’ambiente e i suoni circostanti importanti senza interrompere la tua esperienza musicale.

Il design wireless delle cuffie Los Angeles ti regala contemporaneamente libertà e controllo grazie alla funzione on-ear detection che – rilevando la pressione sull’orecchio – mette in pausa l’audio quando le cuffie vengono rimosse e lo riavvia quando vengono nuovamente indossate, senza farti perdere una nota. Le Urbanista Los Angeles hanno un design regolabile per una vestibilità completa e personalizzata. I morbidi cuscinetti imbottiti dei padiglioni rimangono saldamente e comodamente ancorati all’orecchio consentendoti un piacevole ascolto illimitato della tua musica. Ispirate alla città nel cuore della soleggiata California, le Urbanista Los Angeles saranno disponibili in due esclusive colorazioni, tra cui Midnight Black.

Caratteristiche principali di Urbanista Los Angeles:

Tempo di riproduzione virtualmente infinito

Sempre in ricarica se esposte alla luce, sia all’aperto che al chiuso

50 ore di batteria in riserva

Cancellazione attiva del rumore ibrida

Modalità Ambient Sound

On-ear detection

Caricatore USB Type C

Bluetooth 5.0

Siri e Assistente Google

Compatibile con iOS, Android e Windows

Nel sito ufficiale presto saranno disponibili i pre-ordini delle nuove Urbanista Los Angeles.